নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে দেবী ব্রহ্মচারিণীর আশীর্বাদ লাভে মাখানার পায়েস নিবেদন করুন, দেখুন বানানোর পদ্ধতি

নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে দেবী ব্রহ্মচারিণীর আশীর্বাদ লাভে মাখানার পায়েস নিবেদন করুন, দেখুন বানানোর পদ্ধতি
Navratri 2nd Day: নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে, দেবী ব্রহ্মচারিণীকে খুশি করার জন্য ভোগ হিসাবে ঘরে তৈরি মাখানা খির অর্পণ করুন ৷
Published : October 12, 2026 at 11:10 AM IST
শারদীয়া নবরাত্রির পবিত্র সময় চলছে । উৎসবের দ্বিতীয় দিন 12 অক্টোবর মা দুর্গার দ্বিতীয় রূপ দেবী ব্রহ্মচারিণীর পূজা করা হবে । দেবী ব্রহ্মচারিণীকে সরলতা ও কঠোর তপস্যার প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয় । ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, তিনি সাদা রঙের সামগ্রী এবং দুধ দিয়ে তৈরি মিষ্টান্ন বিশেষ পছন্দ করেন ।
দেবীর আশীর্বাদ ও কৃপা লাভের জন্য আপনি তাঁকে বাড়িতে তৈরি বিশুদ্ধ 'মাখানা পায়েস' (ফক্স নাট বা পদ্মবীজের পায়েস) নিবেদন করতে পারেন । মাখানা ক্ষীর কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং উপবাসের সময় প্রচুর শক্তিও জোগায় । এটি তৈরি করাও অত্যন্ত সহজ । জেনে নেওয়া প্রোয়জন, দেবীর জন্য মাখানা ক্ষীর তৈরির পদ্ধতিটি ।
মাখানা ক্ষীর তৈরির উপকরণ
মাখানা (ফক্স নাটস) - 1 থেকে 2 কাপ
ফুল-ক্রিম দুধ - হাফ লিটার
দেশি ঘি - 1 টেবিল চামচ
চিনি বা মিছরি - 3-4 টেবিল চামচ
সবুজ এলাচ গুঁড়ো - হাফ চা চামচ
মিহি করে কাটা ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনো ফল (কাজু, কাঠবাদাম, পেস্তা ও কিসমিস) - 2 টেবিল চামচ
মাখানা ক্ষীর তৈরির পদ্ধতি
প্রথমে গ্য়াসে একটি ভারী কড়াই বা প্যান বসিয়ে তাতে 1 টেবিল চামচ দেশি ঘি দিন । ঘি গরম হলে মাখানাগুলি দিয়ে দিন এবং কম আঁচে 3-4 মিনিট ধরে ভাজুন যতক্ষণ না সেগুলো মুচমুচে হয়ে যায় ।
মাখানা ভাজা হয়ে গেলে এবং ঠান্ডা হলে, অর্ধেকটা মিক্সার বা বেলন-চাকি ব্যবহার করে আধা-ভাঙা বা মোটা দানা করে গুঁড়ো করে নিন । বাকি অর্ধেকটা গোটা রেখে দিন । এভাবে করলে ক্ষীরের ঘনত্ব বাড়ে এবং এটি বেশ ঘন ও ক্রিমি (রাবরির মতো) হয় ।
এরপর একটি গভীর পাত্রে দুধ ঢেলে চুলায় বসান এবং ফোটাতে থাকুন । দুধে বলক এলে আঁচ কমিয়ে দিন ।
ফুটন্ত দুধে গোটা এবং আধা-ভাঙা উভয় ধরনের ভাজা মাখানাই দিয়ে দিন । ভালো করে নাড়ুন এবং কম আঁচে 10 থেকে 15 মিনিট ধরে রান্না করুন । মাঝে মাঝে নাড়তে থাকুন যাতে ক্ষীর পাত্রের তলায় লেগে না যায় ।
দুধ ঘন হয়ে এলে এবং মাখানাগুলি পুরোপুরি নরম হয়ে দুধের সঙ্গে মিশে গেলে স্বাদমতো চিনি বা মিছরি যোগ করুন । সেই সঙ্গে এলাচ গুঁড়ো এবং মিহি করে কাটা ড্রাই ফ্রুটস (কাজু, কাঠবাদাম, পেস্তা) দিয়ে দিন ।
সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে আরও 2 মিনিট রান্না করুন যাতে চিনি পুরোপুরি গলে যায় । এরপর গ্য়াস বন্ধ করে দিন । আপনার সুস্বাদু ও পুষ্টিকর মাখানা ক্ষীর পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত ৷ একটি সুন্দর পাত্রে ক্ষীরটি ঢেলে নিন এবং উপরে কিছু কাটা বাদাম ছড়িয়ে সাজিয়ে দিন । পুজোর সময় গভীর ভক্তিভরে দেবী ব্রহ্মচারিণীকে এই মাখানা ক্ষীর নিবেদন করুন এবং এরপর পরিবারের সবার মধ্যে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করুন ।