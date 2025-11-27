ETV Bharat / lifestyle

খোলা ছিদ্র কি সৌন্দর্য নষ্ট করে দিচ্ছে ? ঝলমলে ত্বক পেতে ব্যবহার করুন এই প্রাকৃতিক টোনারগুলি

আপনি কি কখনও আয়নায় নিজেকে দেখে দেখেছেন কেনো এতো ত্বকে ছিদ্র ? প্রাকৃতিক এই টোনার ব্যবহারে পাবেন উজ্জ্বল ত্বক ৷

Skin care Tips
খোলা ছিদ্র থেকে ত্বককে রক্ষা করুন প্রাকৃতিক উপায়ে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 27, 2025 at 9:58 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 1:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বড় ছিদ্র কেবল আপনার মেকআপ নষ্ট করে না, ত্বকের সৌন্দর্যও ম্লান করে দেয় । অনেক সময়, দামি পণ্যও এই সমস্যা সম্পূর্ণরূপে সমাধান করতে পারে না । তবে আপনি কি জানেন প্রাকৃতিক টোনার আপনার রান্নাঘরেই পাওয়া যায়, যা ছিদ্রগুলিকে শক্ত করে এবং আপনার ত্বককে স্ফটিক পরিষ্কার এবং মসৃণ করে তোলে ? আপনি যদি উজ্জ্বল, কাচের মতো ত্বক চান, তাহলে অবশ্যই ত্বকের যত্নের রুটিনে এই ঘরে তৈরি টোনার অন্তর্ভুক্ত করুন ।

গোলাপজল: গোলাপজল একটি প্রাকৃতিক ত্বকের টোনার যা ছিদ্র সঙ্কুচিত করতে অত্যন্ত কার্যকর । এটি প্রতিদিন একটি তুলোর প্যাড দিয়ে আপনার মুখে লাগান । এটি ত্বকের pH ভারসাম্য বজায় রাখে, তেল নিয়ন্ত্রণ করে এবং ত্বককে ভেতর থেকে হাইড্রেট করে । নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক নরম, সতেজ এবং ত্রুটিহীন থাকে ।

শসার টোনার: শসা 95% জলে ভরা ৷ যা ত্বককে ঠান্ডা করে এবং আর্দ্রতা প্রদান করে । এগুলি খোলা ছিদ্রগুলিকে শক্ত করে এবং ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল করে । শসার রস বের করে স্প্রে বোতলে টোনার হিসেবে ব্যবহার করুন । এটি তৈলাক্ত এবং ব্রণ-প্রবণ ত্বকের জন্য বিশেষভাবে উপকারী ।

গ্রিন টি টোনার: গ্রিন টি-তে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বককে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করে এবং খোলা ছিদ্র কমাতে সাহায্য করে । ঠান্ডা গ্রিন টি একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে দিনে 1-2 বার মুখে স্প্রে করুন । এটি কেবল ত্বককে টানটান করে না বরং এর প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতাও বাড়ায় ।

Lifestyle
ত্বকের যত্নের রুটিন (Getty Image)

অ্যালোভেরা টোনার: অ্যালোভেরা জেল ত্বককে প্রশমিত করে, ছিদ্র সঙ্কুচিত করে এবং ত্বকের গঠন উন্নত করে । এটি করার জন্য, এক কাপ জলের সঙ্গে এক চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে টোনার তৈরি করুন । এটি শুষ্ক, তৈলাক্ত এবং সংবেদনশীল সকল ধরণের ত্বকের জন্য উপযুক্ত ।

লেবুর জলের টোনার: লেবুতে থাকা ভিটামিন সি ত্বক পরিষ্কার করে এবং তেল নিয়ন্ত্রণ করে, ছিদ্র শক্ত করে । একটি পাত্রে দুই চা চামচ লেবুর রস এবং চার চা চামচ জল মিশিয়ে একটি তুলোর প্যাড দিয়ে মুখে লাগান । মনে রাখা প্রয়োজন এটি শুধুমাত্র রাতে ব্যবহার করুন এবং পরে সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না ।

এটি সঠিকভাবে কীভাবে ব্যবহার করবেন ?

মুখ ধোয়ার পরপরই টোনার লাগান যাতে ছিদ্র সঙ্কুচিত হয় ।

টোনারটি কখনও ঘষবেন না; কেবল আলতো করে ব্যবহার করুন ।

পরে ময়েশ্চারাইজার লাগাতে ভুলবেন না ।

ভালো এবং দীর্ঘস্থায়ী ফলাফলের জন্য সপ্তাহে 4-5 দিন টোনার ব্যবহার করুন ।

তেল, ঘাম, ধুলো এবং অনুপযুক্ত ত্বকের যত্নের রুটিন ছিদ্র আটকে দিতে পারে এবং আপনার মুখের সৌন্দর্য হ্রাস করতে পারে । তবে, এই পাঁচটি প্রাকৃতিক টোনারের সাহায্যে আপনি রাসায়নিক ছাড়াই আপনার ত্বককে টানটান, পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল রাখতে পারেন । আপনি যদি প্রাকৃতিক এবং সহজ ত্বকের যত্ন নিতে চান, তাহলে আজই আপনার রুটিনে এই টোনারগুলির মধ্যে একটি অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আপনার ত্বককে ধীরে ধীরে আয়নার মতো উজ্জ্বল হতে দেখুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2763764/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9370301/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26471635/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. মুখে সাবানের পরিবর্তে এই ঘরোয়া জিনিস ব্যবহার করুন, শীতে মুখে জেল্লা ফিরে আসবে
  2. শীতকালে এই ভিটামিনের অভাবের কারণে কি ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় ? কীভাবে নেবেন যত্ন জানুন বিস্তারিত
  3. মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাত্র 10 মিনিটের এই ব্যায়ামগুলি করুন, ত্বক থাকবে একদম টানটান
  4. চুলের এই তেলগুলি তাপের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে, কী কী তালিকায় রাখবেন দেখে নিন একনজরে
Last Updated : November 27, 2025 at 1:05 PM IST

TAGGED:

HEALTHY SKIN
SKIN CARE TIPS
খোলা ছিদ্র
SKIN TONER
OPEN PORES SKIN CARE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.