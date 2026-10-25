ফাটা ঠোঁট হবে মাখনের মতো নরম, আজই ট্রাই করুন এই ঘরোয়া টোটকা

ফাটা ঠোঁট হবে মাখনের মতো নরম, আজই ট্রাই করুন এই ঘরোয়া টোটকা
Lips Care: আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফাটা একটি সাধারণ সমস্যা ৷ এর ফলে ঠোঁটে ব্যথা হতে পারে ৷
Published : October 25, 2026 at 9:00 AM IST
আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট ফাটা একটি সাধারণ সমস্যায় পরিণত হয় । বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যাওয়ায় ঠোঁটের কোমল ত্বক দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং ফেটে যেতে শুরু করে । এই সময়ে ঠোঁটের সঠিক যত্ন না নিলে তা অত্যন্ত শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে পড়ে ।
কখনও কখনও সমস্যাটি এতটাই বেড়ে যেতে পারে যে, ঠোঁটে ব্যথা অনুভূত হয় এবং রক্তপাতও হতে পারে । তাই লিপ বাম ব্যবহারের পাশাপাশি কিছু ঘরোয়া প্রতিকার অবলম্বন করা ভালো । আবহাওয়া পরিবর্তনের এই সময়ে ঠোঁটকে সুরক্ষিত রাখতে এবং ফাটা রোধ করতে এই প্রাকৃতিক উপায়গুলি বেশ কার্যকর । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু ঘরোয়া প্রতিকার সম্পর্কে ।
ঠোঁট ফাটা রোধ করার উপায়
মধুর গুণাবলি: মধু একটি প্রাকৃতিক উপাদান যা আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে । রাতে ঘুমানোর আগে ঠোঁটে খাঁটি মধুর একটি পাতলা স্তর লাগিয়ে নিন । এর অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান ফাটা ত্বক দ্রুত সারাতে সাহায্য করে । সকালে হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
নারকেল তেল: নারকেল তেল ঠোঁটকে গভীরভাবে আর্দ্র করে । দিনে 2-3 বার সামান্য পরিমাণে নারকেল তেল ঠোঁটে লাগান । এটি শুষ্কতা দূর করে ঠোঁটকে কোমল ও স্বাস্থ্যকর রাখে ।
ঘি-এর জাদু: ঠোঁটের যত্নে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেশি ঘি ব্যবহৃত হয়ে আসছে । রাতে ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা ঘি ঠোঁটে লাগান ৷ এটি ফাটা ত্বক মেরামত করে এবং ঠোঁটে একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে ।
চিনি ও মধুর স্ক্রাব: মৃত কোষ দূর করার জন্য এক্সফোলিয়েশন বা ত্বক ঘষে পরিষ্কার করা জরুরি । হাফ চা চামচ চিনির সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে 1-2 মিনিট ধরে আলতোভাবে ঠোঁটে ম্যাসাজ করুন । সপ্তাহে 1-2 বার এটি করলে ঠোঁট মসৃণ ও কোমল হয়ে ওঠে ।
অ্যালোভেরা জেল: অ্যালোভেরাতে রয়েছে নিরাময়কারী ও শীতল করার গুণ । ঠোঁটে তাজা অ্যালোভেরা জেল লাগিয়ে 15 মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন । এটি ঠোঁটের জ্বালাপোড়া, ব্যথা ও শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে ।
গোলাপজল ও গ্লিসারিন: সমপরিমাণ গোলাপজল ও গ্লিসারিন মিশিয়ে রাতে ঘুমানোর আগে ঠোঁটে লাগান । এটি ঠোঁটে আর্দ্রতা জোগায় এবং কালচে ভাব কমাতেও সাহায্য করে ।
দুধের সর (মালাই): কাঁচা দুধের সর ঠোঁটের জন্য প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে । সামান্য পরিমাণ সর ঠোঁটে লাগিয়ে 10-15 মিনিট রেখে দিন, তারপর ধুয়ে ফেলুন । এটি ঠোঁটকে কোমল ও স্বাস্থ্যকর রাখে ।
অতিরিক্ত পরামর্শ
সারাদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন ।
বারবার ঠোঁট চাটানো থেকে বিরত থাকুন ।
বাইরে যাওয়ার আগে সবসময় লিপ বাম ব্যবহার করুন ।
এই সহজ ঘরোয়া উপায়গুলি অনুসরণ করে আপনি কোনও বাড়তি খরচ ছাড়াই আপনার ঠোঁটকে কোমল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুন্দর রাখতে পারবেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)