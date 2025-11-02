ETV Bharat / lifestyle

রাসায়নিক স্প্রে এড়িয়ে চলুন ! মাত্র দু'টি উপাদান দিয়ে বাড়িতেই তৈরি করুন এই প্রাকৃতিক স্প্রে পোকামাকড় আসবে না

ব্যয়বহুল রাসায়নিক স্প্রে এড়িয়ে চলুন এবং রসুন এবং লাল লঙ্কা ব্যবহার করে বাড়িতে একটি প্রাকৃতিক স্প্রে তৈরি করুন ।

Lifestyle
বাড়িতেই তৈরি করুন এই প্রাকৃতিক স্প্রে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 2, 2025 at 9:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ঘরে ছোট ছোট পোকা কোনও কোনও সময় দেখা দিলে স্বাভাবিক ৷ কিন্তু এটি যদি ঘন ঘন দেখা যায় তাহলে মুশকিলের বিষয় ৷ যদি আপনার বাড়িতে ঘন ঘন পোকামাকড় দেখা দেয় এবং আপনি সেগুলি থেকে মুক্তি পেতে ব্যয়বহুল স্প্রে বা রাসায়নিক ব্যবহার করেন তাহলে এখনই সাবধান হন ৷ পকেট এবং আপনার স্বাস্থ্য উভয়ের কথা বিবেচনা করুন ।

বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ রাসায়নিক স্প্রেগুলি সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে ৷ তবে এর তীব্র গন্ধ ও বিষাক্ত উপাদানগুলি আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, শিশু এবং পোষা প্রাণীর জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে । এগুলি অনেকটাই ব্যয়বহুল । ভালো বিষয় হল এই ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে আপনার কোনও উল্লেখযোগ্য খরচ বা বিশেষ পণ্যের প্রয়োজন নেই । মাত্র দু'টি রান্নাঘরের উপাদান রসুন এবং লাললঙ্কা যা আপনার পুরো বাড়িকে পোকামাকড় থেকে রক্ষা করতে পারে । এর সুগন্ধ এবং প্রাকৃতিক উপাদানগুলি পোকামাকড় দূরে রাখতে অত্যন্ত কার্যকর । তাই আপনিও যদি পিঁপড়ের ঝাঁক, মশার গুঞ্জন বা বাড়ির প্রতিটি কোণে মাছি সমস্যায় বিরক্ত হন তাহলে একটি সহজ এবং সস্তা সমাধান এই প্রাকৃতিক স্প্রে হতে পারে ৷ এই স্প্রেটি 100% প্রাকৃতিক ৷ শিশু এবং পোষা প্রাণীর জন্য নিরাপদ এবং সবচেয়ে ভালো দিক হল এর দাম খুবই কম ।

রসুন-লাল লঙ্কার স্প্রে কেন কার্যকর ?

রসুনে থাকা অ্যালিসিন একটি প্রাকৃতিক যৌগ ৷ যা পোকামাকড়কে অপছন্দ করে এমন তীব্র গন্ধ নির্গত করে । এই কারণেই মশা, মাছি, পিঁপড়ে এবং আরও অনেক ছোট পোকামাকড় তাড়ানো হয় । অন্যদিকে লাল লঙ্কায় ক্যাপসাইসিন পোকামাকড়ের উপর জ্বলন্ত প্রভাব ফেলে ৷ তাদের চারপাশে দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধা দেয় ।

যখন এই দুটি উপাদান একত্রিত করে একটি স্প্রে তৈরি করা হয়, তখন এর কার্যকারিতা আরও বেশি হয় । এই স্প্রে আপনার বাড়ির প্রতিটি কোণ থেকে পোকামাকড় তাড়াতে সাহায্য করে, ঘন ঘন রাসায়নিক স্প্রে করার প্রয়োজন দূর করে ।

এই স্প্রে কীভাবে তৈরি করবেন ?

উপকরণ:

5-6টি রসুনের কোয়া

2-3টি শুকনো লাল লঙ্কা অথবা 1 চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো

1 লিটার জল

পদ্ধতি:

রসুন এবং লঙ্কা একটি ব্লেন্ডারে রেখে ভালো করে পিষে নিন ।

এক লিটার জল যোগ করুন এবং মিশ্রণটি 5-10 মিনিটের জন্য কম আঁচে ফুটিয়ে নিন ।

ঠান্ডা হয়ে গেলে, এটি ছেঁকে নিন এবং একটি স্প্রে বোতলে ঢেলে দিন ।

আপনার প্রাকৃতিক পোকামাকড় প্রতিরোধক স্প্রে প্রস্তুত ।

আপনি এই মিশ্রণটি 5-6 দিনের জন্য ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন ।

এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন ?

জানলা, দরজা এবং দেয়ালের ফাটলগুলিতে স্প্রে করুন ।

রান্নাঘরের কাউন্টার, ডাস্টবিনের চারপাশে এবং কোণে এটি ব্যবহার করুন ।

যদি আপনার বাড়িতে গাছপালা থাকে, তাহলে মশা এবং ছোট পোকামাকড় দূরে রাখতে তাদের চারপাশেও হালকাভাবে স্প্রে করুন ।

কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্য সপ্তাহে 2-3 বার এটি ব্যবহার করুন ।

আপনি যদি চান, আপনি কয়েক ফোঁটা সিট্রোনেলা, পুদিনা বা ইউক্যালিপটাস এসেনশিয়াল অয়েল যোগ করতে পারেন । এটি সুগন্ধ বাড়াবে এবং এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে ।

যদি আপনার বাড়িতে প্রচুর টিকটিকি বা মাকড়সা থাকে তাহলে এই স্প্রেতে লেবুর খোসা বা নিম পাতা যোগ করুন ।

স্প্রেটি সর্বদা ঠান্ডা, শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করুন ।

এটি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন, যাতে তারা ভুলবশত হাত না দেয় ।

  1. বাটার চিকেন থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, এই ভারতীয় খাবারের বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে
  2. বাড়িতে খুব সহজে করুন ত্বকের যত্ন, এই উপাদানেই হবে জেল্লাময়
  3. চুলের পুষ্টির জন্য হালকা তেলগুলি ব্যবহার করুন, মাথা ভারী হবে না

TAGGED:

NATURAL PEST CONTROL SPRAY
প্রাকৃতিক স্প্রে
HEALTHY LIFESTYLE
HOMEMADE SPRAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.