ঘাড়ের কালো দাগ দূর করবে এই ঘরোয়া উপাদানে, আজই ব্যবহার করুন

ঘাড়ের কালো দাগ দূর করবে এই ঘরোয়া উপাদানে, আজই ব্যবহার করুন
ঘাড়ের কালো দাগ দূর করতে এখানে উল্লিখিত ঘরোয়া উপায়গুলি প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে ।
Published : June 13, 2026 at 11:51 AM IST
কারও কারও শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় ঘাড়ের ত্বক কিছুটা কালচে বা কালো হয়ে থাকে ৷ এই অবস্থার পিছনে নানা কারণ থাকতে পারে । তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণত সবার আগে 'স্ক্রাবিং'-এর কথা মাথায় আসে । উল্লেখ্য, যদি কোনও অন্তর্নিহিত শারীরিক সমস্যার কারণে এই কালচে ভাব তৈরি না হয়ে থাকে, তবে ঘরোয়া কিছু পদ্ধতির মাধ্যমেই এর সমাধান করা সম্ভব ।
ঘাড়ের কালো দাগ দূর করার উপায়: ঘাড়ের কালো দাগ দূর করতে আপনি নীচের ঘরোয়া পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে দেখতে পারেন:
কমলালেবুর খোসা: কমলালেবুর খোসায় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে যা 'টাইরোসিন' (tyrosine)-এর বিরুদ্ধে কাজ করে ৷ এই অ্যামিনো অ্যাসিডটিই মূলত ত্বক কালো হয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
কমলার খোসা শুকিয়ে গুঁড়ো করে নিন । এরপর সেই গুঁড়োর সঙ্গে দুধ মিশিয়ে ত্বকে লাগান । নিয়মিত এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে দৃশ্যমান ফলাফল পাওয়া সম্ভব ।
অ্যাপল সিডার ভিনিগার: অ্যাপল সিডার ভিনিগারে ম্যালিক অ্যাসিড থাকে ৷ যা ত্বকের pH-এর ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করে ৷ এর ফলে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে আসে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
দুই টেবিল চামচ অ্যাপল সিডার ভিনেগারের সঙ্গে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে একটি তুলোর বলের সাহায্যে ঘাড়ে লাগান । 10 মিনিট পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
আলুর রস: আলুর রসে থাকা উপাদানগুলি ত্বকের রঙ উজ্জ্বল করতে অত্যন্ত কার্যকর । এছাড়া আলুর রস ত্বকের কালো দাগ দূর করতেও সাহায্য করে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
একটি ছোট আলু থেকে রস বের করে সরাসরি ঘাড়ে লাগান এবং আলতোভাবে ম্যাসাজ করুন । ধুয়ে ফেলার আগে এটি পুরোপুরি শুকাতে দিন ।
বেকিং সোডা: বেকিং সোডা মৃত কোষ দূর করতে, ময়লা পরিষ্কার করতে এবং ত্বকে উজ্জ্বলতা আনতে পরিচিত ৷ এটি একটি প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
2-3 টেবিল চামচ বেকিং সোডার সঙ্গে সমপরিমাণ জল মেশান । এই মিশ্রণটি আক্রান্ত স্থানে লাগান এবং 10 মিনিট পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
কাঠবাদামের তেল (Almond Oil): কাঠবাদামের তেল ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ; এটি ত্বককে মসৃণ করতে এবং ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
ঘাড়ের কালো দাগ বা পিগমেন্টেশন কমাতে কাঠবাদামের তেলের সঙ্গে নারকেল তেল মিশিয়ে নিন এবং আলতো চাপে ওই স্থানে মাসাজ করুন । 15 মিনিট পর পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)