দামি পণ্যের কোনও প্রয়োজন নেই ! 100% প্রাকৃতিক এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভ্রু ঘন ও কালো করে তুলুন

দামি পণ্যের কোনও প্রয়োজন নেই ! 100% প্রাকৃতিক এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভ্রু ঘন ও কালো করে তুলুন
ঘন ও কালো ভ্রুর জন্য আর্গান অয়েল একটি প্রাকৃতিক ও কার্যকর প্রতিকার, কারণ এতে ভিটামিন ই এবং ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে ।
Published : September 6, 2026 at 9:00 AM IST
ঘন, কালো ও সুন্দর ভ্রু মুখের সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে তোলে ৷ অথচ অনেকেরই ভ্রু পাতলা বা হালকা হয়ে থাকে । এক্ষেত্রে রাসায়নিক উপাদানযুক্ত পণ্যের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ভ্রু ঘন করে তোলা অনেক বেশি নিরাপদ ও কার্যকর ।
আর্গান অয়েল হল এমনই একটি প্রাকৃতিক উপাদান । এতে থাকা ভিটামিন-ই, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ভ্রুর গোড়া পুষ্ট করে, যা ভ্রুকে ঘন ও কালো করতে সহায়তা করে । জেনে নেওয়া যাক, ঘন ও কালো ভ্রু পেতে কীভাবে আর্গান অয়েল ব্যবহার করা যায় ?
ভ্রুতে কীভাবে আর্গান অয়েল ব্যবহার করবেন ?
আর্গান অয়েল দিয়ে আলতো মাসাজ: প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে 2-3 ফোঁটা আর্গান অয়েল নিয়ে কটন বাড বা আঙুলের সাহায্যে ভ্রুতে লাগান । এরপর 3-5 মিনিট ধরে আলতোভাবে মাসাজ করুন । এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং চুলের গোড়ায় পুষ্টি জোগায়, যার ফলে ভ্রুর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় ।
আর্গান অয়েল ও ক্যাস্টর অয়েল: ক্যাস্টর অয়েল চুল ঘন করতে সাহায্য করে । এক ফোঁটা আর্গান অয়েলের সঙ্গে এক ফোঁটা ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে ভ্রুতে লাগান এবং সারারাত রেখে দিন । এই মিশ্রণটি ভ্রুর লোমকে আরও ঘন ও মজবুত করে তোলে ।
আর্গান অয়েল ও অ্যালোভেরা জেল: অ্যালোভেরা চুলের পুষ্টি জোগাতে ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে । সামান্য অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে এক ফোঁটা আর্গান অয়েল মিশিয়ে ভ্রুতে 30-40 মিনিট লাগিয়ে রাখুন এবং এরপর ধুয়ে ফেলুন । এটি ভ্রুর লোমকে নরম, কালো ও উজ্জ্বল করে তোলে ।
আর্গান অয়েল ও ভিটামিন ই ক্যাপসুল: ভিটামিন ই চুলের গোড়া মজবুত করে এবং নতুন লোম গজাতে সহায়তা করে । দুই ফোঁটা আর্গান অয়েলের সঙ্গে একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস মিশিয়ে সপ্তাহে 3-4 বার ভ্রুতে লাগান । এটি ভ্রু দ্রুত ঘন হতে সাহায্য করে ।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ
ভ্রুতে তেল লাগানোর আগে মুখ পরিষ্কার করে নিন ।
অতিরিক্ত তেল লাগানো থেকে বিরত থাকুন ।
অন্তত 1-2 মাস নিয়মিত এটি ব্যবহার করুন ।
রাতে তেল লাগানো বেশি উপকারী ।
জোরে ঘষাঘষি করা বা ঘন ঘন থ্রেডিং (ভ্রু প্লাক) করা এড়িয়ে চলুন ।
আপনি যদি প্রাকৃতিকভাবেই ভ্রু ঘন, কালো ও সুন্দর করতে চান, তবে নিয়মিত আর্গান অয়েল ব্যবহার করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11510224/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)