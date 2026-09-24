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খালি পায়ে হাঁটার কারণে কি গোড়ালি ফেটে গিয়েছে ? পুজোর আগে এই ঘরোয়া উপায়গুলি করুন

এই ঘরোয়া উপায়গুলি এক সপ্তাহের মধ্যে পায়ের গোড়ালির শুষ্কতা ও ফাটা ভাব সারাতে পারে ।

Lifestyle
ফাটা গোড়ালি সুন্দর করুন ঘরোয়া উপায়ে (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 24, 2026 at 10:29 AM IST

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পুজো আর হাতে গোনা কয়েকটাদিন ৷ আমারা মুখের দিকে যত্ন নিলেও শীররের অন্যন্য অংশ সুন্দর রাখতে ভুলে যাই ৷ তারমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল আমাদের পা ৷ বিশেষ করে ফাটা গোড়ালি ৷

গোড়ালি ফাটার সমস্যা কেবল শীতকালেই হয় না, গ্রীষ্মকালেও নোংরা মেঝেতে খালি পায়ে হাঁটা, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া কিংবা ঘনঘন খোলা-পিছনের স্যান্ডেল (open-backed sandals) পরার কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে । পায়ের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি যদি ব্যথা ও জ্বালাপোড়ার মতো সমস্যায় ভোগেন, তবে ঘরোয়া কিছু উপায়ের মাধ্যমে ফাটা গোড়ালির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ।

ফাটা গোড়ালির জন্য ঘরোয়া প্রতিকার: বাজারে ফাটা গোড়ালির চিকিৎসার জন্য অনেক ধরনের ক্রিম পাওয়া গেলেও, কিছু সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করে ঘরে বসেই এর সমাধান করা সম্ভব:

গ্লিসারিন ও গোলাপজল:

2 চা চামচ গ্লিসারিন

1 চা চামচ গোলাপজল

ব্যবহারের নিয়ম:

একটি পাত্রে গ্লিসারিন ও গোলাপজল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । রাতে ঘুমানোর আগে ফাটা গোড়ালিতে এই মিশ্রণটি লাগান । প্রথমে পা ভালোভাবে ধুয়ে মুছে শুকিয়ে নিন । এরপর মিশ্রণটি লাগিয়ে সুতির কাপড় দিয়ে পা ঢেকে রাখুন অথবা সুতির মোজা পরে নিন ।

চাল ও অ্যাপেল সিডার ভিনিগার:

2-3 চা চামচ চালের গুঁড়ো

3-4 ফোঁটা অ্যাপেল সিডার ভিনিগার

1 চা চামচ নারকেল তেল

ব্যবহারের নিয়ম:

একটি পাত্রে 2-3 চা চামচ চালের গুঁড়ো, 3-4 ফোঁটা অ্যাপেল সিডার ভিনিগার এবং 1 চা চামচ নারকেল তেল মিশিয়ে একটি পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন । প্রথমে পা-এর ত্বক নরম করার জন্য হালকা গরম জলে পা ভিজিয়ে রাখুন । এরপর গোড়ালি ভালোভাবে পরিষ্কার করে এই পেস্টটি লাগিয়ে নিন । এক ঘণ্টা এভাবেই রেখে দিন এবং তারপর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

নারকেল তেল

1 চা চামচ ভেসলিন

1 চা চামচ নারকেল তেল

ব্যবহারের নিয়ম:

একটি পাত্রে ভ্যাসলিন ও নারকেল তেল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । রাতে ঘুমানোর আগে পা ভালো করে ধুয়ে নিন এবং পিউমিস স্টোন (পা ঘষার পাথর) দিয়ে পায়ের মরা চামড়া বা খসখসে অংশ ঘষে তুলে ফেলুন । এরপর, ভ্যাসলিন ও নারকেল তেলের মিশ্রণটি ফাটা গোড়ালিতে লাগিয়ে নিন এবং পা ঢেকে রাখুন ।

মোম ও সরষের তেল

3-4 চা চামচ সরষের তেল

2 টেবিল চামচ মোম

ব্যবহারের নিয়ম:

গ্যাসে একটি পাত্র বসিয়ে তাতে সরষের তেল ঢালুন । তেল গরম হতে শুরু করলে তাতে 2 টেবিল চামচ মোম দিয়ে দিন এবং তা গলতে দিন । মিশ্রণটি ঠান্ডা হওয়ার জন্য একপাশে রেখে দিন এবং এই সময়ের মধ্যে পা ভালো করে ধুয়ে নিন । ঘুমানোর আগে ফাটা গোড়ালিতে মিশ্রণটি লাগান এবং পা ঢেকে রাখার জন্য মোজা পরুন । নিয়মিত ব্যবহারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনার গোড়ালির ফাটা ভাব সেরে উঠতে শুরু করবে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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HOME REMEDIES FOR CRACKED HEELS
ফাটা গোড়ালির ঘরোয়া উপায়
SKIN CARE ROUTINE
পায়ের গোড়ালির শুষ্কতা
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