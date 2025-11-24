বাজারের রাসায়নিক দ্রব্যকে বলুন বাই বাই ! ত্বকের যত্নে বাড়িতেই বানিয়ে নিন ঘরোয়া ফেস টোনার

বাজারের রাসায়নিক দ্রব্যকে বলুন বাই বাই ! ত্বকের যত্নে বাড়িতেই বানিয়ে নিন ঘরোয়া ফেস টোনার
প্রত্যেকের ত্বক আলাদা, এবং প্রতিটি ত্বকের ধরণের চাহিদা আলাদা । তাই টোনারগুলি আপনার ত্বকের ধরণের মানানসই করা উচিত ।
Published : November 24, 2025 at 5:04 PM IST
প্রত্যেকের ত্বকের চাহিদা আলাদা ৷ কারও ত্বক তৈলাক্ত, কারও ত্বক শুষ্ক বা সংবেদনশীল । তাই একই ধরণের ত্বকের যত্নের পণ্য সবার জন্য উপকারী নাও হতে পারে । বিশেষ করে টোনার ৷ যা গভীরভাবে পরিষ্কার করতে, ছিদ্র শক্ত করতে এবং ত্বকের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
দু'বেলা টোনার ব্যবহার করেন ? ত্বকচর্চার গুরুত্বপূর্ণ ধাপেই রয়েছে টোনার । অর্থাৎ টোনার কেনার জন্য প্রতি মাসে বড় অঙ্কের টাকা বেরিয়ে যায় । কিন্তু যদি ঘরোয়া উপাদান দিয়েই উন্নত মানের টোনার বানাতে পারেন, তা হলে টাকাও বাঁচবে, উপকারও বেশিই । শীত, গ্রীষ্ম দুই ঋতুতেই শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় যাঁরা ভোগেন, তাঁদের জন্য হাইড্রেটিং টোনার বেশ কার্যকরী ।
এই কারণেই আপনার ত্বকের ধরণের সঙ্গে মানানসই টোনার তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ । বাজারে পাওয়া রাসায়নিক-ভিত্তিক টোনারের পরিবর্তে, আপনি বাড়িতে প্রাকৃতিক টোনার তৈরি করতে পারেন, যা কেবল আপনার ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে না বরং এটিকে স্বাস্থ্যকরও করে তুলবে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, বিভিন্ন ধরণের ত্বকের জন্য টোনার সম্পর্কে ৷
তৈলাক্ত ত্বকের জন্য: তৈলাক্ত ত্বকের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নিম এবং গোলাপ জলের টোনার উপযুক্ত । নিম জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ।নিম পাতা জলে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে নিন । এতে তিন থেকে চার টেবিল চামচ গোলাপ জল যোগ করুন । এই টোনার ব্রণ নিয়ন্ত্রণ করে, ছিদ্র পরিষ্কার করে এছাড়াও ত্বককে তেলমুক্ত রাখে ৷ এন আই এইচ-এর তথ্য অনুযায়ী, গোলাপে রয়েছে সূর্যের ক্ষতিকারক দিক থেকে রক্ষাকারী উপাদান যা ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে বাঁচাতে সাহায্য় করে ৷
শুষ্ক ত্বকের জন্য: শসা এবং অ্যালোভেরা টোনার শুষ্ক ত্বকের জন্য উপযুক্ত কারণ শুষ্ক ত্বকের হাইড্রেশন প্রয়োজন, এবং শসা এবং অ্যালোভেরা এতে সাহায্য করে । শসার রস বের করে তাতে 1 টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল যোগ করুন । এই টোনার ত্বককে আর্দ্র করে, শুষ্কতা দূর করে এবং ত্বককেও নরম করে ।
সংবেদনশীল ত্বকের জন্য: ক্যামোমাইল এবং গোলাপ জলের টোনার সবচেয়ে ভালো কারণ সংবেদনশীল ত্বকের অত্যন্ত মৃদু যত্ন প্রয়োজন ৷ ক্যামোমাইল চা তৈরি করুন ও এটি ঠান্ডা করে নিন ৷ এই ঠান্ডা চায়ে গোলাপ জল যোগ করুন । এটি ত্বককে প্রশমিত করে এবং লালচেভাব ও জ্বালা কমাতে সাহায্য করে ।
সাধারণ ত্বকের জন্য: গ্রিন টি এবং লেবুর টোনার স্বাভাবিক ত্বকের জন্য সর্বোত্তম বিকল্প ৷ কারণ স্বাভাবিক ত্বকের জন্য একটি হালকা এবং সতেজ টোনার প্রয়োজন । গ্রিন টি ঠান্ডা করে হাফ চা চামচ লেবুর রস যোগ করুন । এটি ত্বককে একটি তাজা চেহারা এবং সামান্য উজ্জ্বলতা দিতে সাহায্য করে ।
এছাড়াও চাল ধোয়া জলের (রাইস ওয়াটার) টোনার ব্যবহার করতে পারেন ৷ কোরিয়ান ত্বকচর্চায় জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ৷ বলা হয়ে থাকে ওখানকার রূপচর্চায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হল চাল ধোয়া জল ৷ ঝকঝকে ত্বক পাওয়ার জন্য এই টোনারটি বানাতে পারেন । চাল ধোয়া জল নিয়ে বোতলে ভরে রেখে দিনে দু'বার ব্যবহার করে দেখতে পারেন । এটি ব্যবহারের ফলে ত্বকে এক অন্যরকম আভা আনতে সাহায্য করবে ৷ এন আই এইচ-এর তথ্য অনুযায়ী, চাল ধোয়া জলে রয়েছে, ফেনোলিক যৌগ, বেটেইন, স্কোয়ালিন, ট্রাইসিন এবং রাইস ব্র্যান । যা ত্বকের জন্য কার্যকরী উপাদান ৷ ভাত থেকে প্রাপ্ত এই উপাদানগুলি বার্ধক্য বিরোধী, প্রদাহ বিরোধী রয়েছে ৷ এছড়াও ত্বককে উজ্জ্বল করতে সাহায্য় করে ৷
আপনি ঘরে তৈরি এই টোনারগুলি একটি স্প্রে বোতলে 5-7 দিনের জন্য ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন । প্রতিদিন মুখ ধোয়ার পরে এগুলি ব্যবহার করুন এবং সুস্থ, উজ্জ্বল এবং নিখুঁত ত্বক পান ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)