প্রাকৃতিক উপাদানে হেয়ার কালার করুন, পাকা চুল তো ঢাকবেই সঙ্গে ঘন ও রেশমের মতো নরম হবে

প্রাকৃতিক উপাদানে হেয়ার কালার করুন, পাকা চুল তো ঢাকবেই সঙ্গে ঘন ও রেশমের মতো নরম হবে
পাকা চুল বা চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন ? চুলকে প্রাকৃতিকভাবে লম্বা, সুন্দর রঙ এনে দিতে মেহেন্দির সঙ্গে মিশিয়ে নিন এই জিনিস ৷
Published : September 17, 2026 at 10:21 AM IST
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুল পেকে যাওয়া বা ধূসর হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় ৷ তবে আজকাল অনেকেই অকালে চুল পেকে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন । পাকা চুল আড়াল করতে কেউ কেউ হেয়ার কালার বা কৃত্রিম রং ব্যবহার করেন ৷ আবার অনেকে প্রাকৃতিক বিকল্প হিসাবে মেহেন্দি ব্যবহার করা পছন্দ করেন । প্রাকৃতিক রং দেওয়ার পাশাপাশি মেহেদি চুলকে নরম ও উজ্জ্বলও করে তোলে । তবে আপনি কি জানেন, শুধুমাত্র মেহেদি ব্যবহার করার পরিবর্তে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে আপনি একটি হেয়ার প্যাকও তৈরি করতে পারেন ৷
চুলের স্বাস্থ্য ঠিক রেখে, চুল ঘন ও রেশমি বজায় রেখে পাকা চুল ঢাকাই যদি আপনার লক্ষ্য হয়, তবে হেনার সঙ্গে কিছু প্রাকৃতিক উপাদান মেশানো বেশ উপকারী হতে পারে । চুলের যত্নে এই উপাদানগুলির ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছে । তবে সব ধরনের চুলের ক্ষেত্রে সব পদ্ধতি সমানভাবে কাজ করে না এবং চুলের সমস্যার কারণও ভিন্ন হতে পারে ৷ তাই হেনা ব্যবহারের আগে আপনার চুলের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলি বুঝে নেওয়া জরুরি । জেনে নেওয়া দরকার এমন পাঁচটি উপাদানের কথা যা হেনার সঙ্গে মিশিয়ে একটি কার্যকর হেয়ার প্যাক তৈরি করা যায় এবং সেই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হল এটি ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি ৷
লেবুর রস: লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে এবং এটি বেশ অম্লীয় প্রকৃতির; এই বৈশিষ্ট্যটি মেহেদির প্রাকৃতিক রঙকে আরও ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে (রঙের গভীরতা বাড়াতে) সাহায্য করে। এছাড়া এটি মাথার ত্বকের কিউটিকলকে মজবুত করে খুশকি ও চুল পড়া রোধেও সহায়তা করে ।
মিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি: একটি গোটা লেবুর রস ভালো করে চিপে আপনার মেহেদির মিশ্রণে মিশিয়ে নিন ।
পরামর্শ: আপনার মাথার ত্বক যদি খুব সংবেদনশীল হয়, তবে এটি ব্যবহারের আগে অবশ্যই 'প্যাচ টেস্ট' (ত্বকের ছোট অংশে পরীক্ষা) করে নিন; কারণ লেবুর রস কখনও কখনও চুলকে কিছুটা শুষ্ক করে তুলতে পারে ।
আমলকি গুঁড়ো: আমলকি ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের এক চমৎকার উৎস । এটি মেহেদির লাল রঙকে আরও গাঢ় করতে (বারগান্ডি বা গাঢ় বাদামি আভা আনতে) সাহায্য করে এবং চুলের বৃদ্ধি ও ঘনত্ব বাড়ায় । মাথার ত্বকের পুষ্টি জোগানোর পাশাপাশি এটি চুলকে ঘন, মজবুত ও উজ্জ্বল করে তোলে ।
মিশ্রণ পদ্ধতি: মেহেন্দির সঙ্গে 2 টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান এবং প্রয়োজনমতো জল দিয়ে একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন ।
ফ্রেস টক দই-
মেহেন্দি ব্যবহারের পর চুল অনেক সময় কিছুটা শুষ্ক মনে হতে পারে ৷ এক্ষেত্রে টক দই চমৎকার কন্ডিশনার হিসেবে কাজ করে । দই ও মেহেন্দির মিশ্রণ চুলকে গভীরভাবে কন্ডিশন করে এবং চুলকে নরম ও উজ্জ্বল রাখে । এটি খুশকি দূর করে এবং চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখে ।
মিশ্রণ পদ্ধতি: প্রস্তুত করা মেহেন্দি মিশ্রণে 3 টেবিল চামচ টক দই যোগ করুন এবং পেস্টটি ক্রিমি ও মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত ভালোভাবে মেশান ।
অ্যালোভেরা জেল-
অ্যালোভেরা জেল চুলকে গভীরভাবে আর্দ্র রাখে এবং শুষ্কতা দূর করে । মেহেন্দির সঙ্গে এটি মেশালে মিশ্রণটি চুলে লাগানো অনেক সহজ হয়ে যায় । এটি মাথার ত্বককে প্রশান্ত করে, চুলের রুক্ষতা (frizz) কমায় এবং চুলকে প্রাণবন্ত ও সহজে সামলানোর উপযোগী করে তোলে ।
মিশ্রণ পদ্ধতি: প্রাকৃতিক বা খাঁটি অ্যালোভেরা জেল আপনার মেহেদির পেস্টের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।
বিট রস: সাধারণ মেহেন্দি ব্যবহারের ফলে চুলে যে সাধারণ লালচে রঙ আসে, তার পরিবর্তে আপনি যদি গাঢ় বারগান্ডি বা ওয়াইন-রেড রঙের আভা চান, তবে বিটের রস আপনার জন্য সেরা পছন্দ । এটি পাকা চুল বা ধূসর চুল ঢেকে ফেলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর । এর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান মাথার ত্বককে সুস্থ রাখে, তেলের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং চুলের গোড়া মজবুত করে ।
মিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি: সাধারণ জলের পরিবর্তে সামান্য গরম বিটের রস ব্যবহার করে মেহেদির পেস্ট বা মিশ্রণটি তৈরি করুন ।
তাই, পরের বার চুলে মেহেদি লাগানোর সময় আপনার পছন্দ বা প্রয়োজন অনুযায়ী এই পাঁচটি সহজ ও প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে এক বা দুটি উপাদান অবশ্যই ব্যবহার করুন । এটি কেবল আপনার পাকা চুলকেই প্রাকৃতিকভাবে ঢেকে দেবে না, বরং চুলকে আগের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা, ঘন, গাঢ় রঙের ও রেশমি করে তুলতে সাহায্য করবে ৷