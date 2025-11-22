মুখে সাবানের পরিবর্তে এই ঘরোয়া জিনিস ব্যবহার করুন, শীতে মুখে জেল্লা ফিরে আসবে

মুখে সাবানের পরিবর্তে এই ঘরোয়া জিনিস ব্যবহার করুন, শীতে মুখে জেল্লা ফিরে আসবে
Published : November 22, 2025 at 5:16 PM IST
আমরা প্রায়ই মুখ পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করি ৷ কিন্তু সাবানের রাসায়নিক দ্রব্য ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কেড়ে নেয় ৷ যা ত্বককে শুষ্ক ও প্রাণহীন করে তোলে । যদি আপনি চান আপনার মুখ প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল হোক এবং এর উজ্জ্বলতা বজায় থাকুক, তাহলে ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত ।
আপনার রান্নাঘরে এমন অনেক উপাদান আছে যা কেবল আপনার ত্বক পরিষ্কারই করে না, বরং দাগহীন ও নরমও করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু ঘরোয়া প্রতিকার যা সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
বেসন: প্রাচীনকাল থেকেই ত্বক পরিষ্কারের জন্য বেসন ব্যবহার করা হয়ে আসছে । এর ক্লিনজিং এবং এক্সফোলিয়েট করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বকের মৃত ত্বক দূর করে এবং মুখ পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করে । এটি দুধ বা গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করুন ।
দুধ: কাঁচা দুধ ত্বকের জন্য একটি চমৎকার ক্লিনজার । এতে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে এবং আর্দ্রতা বজায় রাখে । নরম তুলোর বল দিয়ে মুখে লাগান এবং কয়েক মিনিট পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
মুলতানি মাটি: মুলতানি মাটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে এবং ছিদ্র পরিষ্কার করে । এটি ব্রণও কমায় । এটি গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগান ।
অ্যালোভেরা জেল: অ্যালোভেরায় অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ব্রণ প্রতিরোধ করে এবং ত্বককে প্রশমিত করে । এটি ফেস ওয়াশ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
মধু: খাঁটি মধু ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা করে । এটি মুখ পরিষ্কার এবং নরম রাখে । আলতো করে মাসাজ করুন এবং সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
হলুদ এবং দই: হলুদে অ্যান্টি-সেপটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং দইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে । এই মিশ্রণটি ত্বকের রঙ উন্নত করে এবং ত্বককে পুষ্টি জোগায় ।
নিম গুঁড়ো: নিমের গুঁড়ো জীবাণু ধ্বংস করে এবং ব্রণ দূর করে । গোলাপজলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেসপ্যাক হিসেবে লাগান ।
ওটস: ওটস ত্বককে আলতো করে এক্সফোলিয়েট করে এবং রুক্ষতা দূর করে । দুধের সঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করুন ।
এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি আপনাকে কেবল সাবানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে সাহায্য করবে না বরং আপনার ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল এবং সুস্থ রাখবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
