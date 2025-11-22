ETV Bharat / lifestyle

মুখে সাবানের পরিবর্তে এই ঘরোয়া জিনিস ব্যবহার করুন, শীতে মুখে জেল্লা ফিরে আসবে

সাবানের রাসায়নিক পদার্থ আপনার মুখের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কেড়ে নিতে পারে, যা এটিকে শুষ্ক এবং প্রাণহীন করে তোলে ।

Winter Skin Care Tips
মুখে সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করুন এই ঘরোয়া জিনিস (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 22, 2025 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আমরা প্রায়ই মুখ পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করি ৷ কিন্তু সাবানের রাসায়নিক দ্রব্য ত্বকের প্রাকৃতিক আর্দ্রতা কেড়ে নেয় ৷ যা ত্বককে শুষ্ক ও প্রাণহীন করে তোলে । যদি আপনি চান আপনার মুখ প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল হোক এবং এর উজ্জ্বলতা বজায় থাকুক, তাহলে ঘরোয়া প্রতিকার চেষ্টা করা উচিত ।

আপনার রান্নাঘরে এমন অনেক উপাদান আছে যা কেবল আপনার ত্বক পরিষ্কারই করে না, বরং দাগহীন ও নরমও করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু ঘরোয়া প্রতিকার যা সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

বেসন: প্রাচীনকাল থেকেই ত্বক পরিষ্কারের জন্য বেসন ব্যবহার করা হয়ে আসছে । এর ক্লিনজিং এবং এক্সফোলিয়েট করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বকের মৃত ত্বক দূর করে এবং মুখ পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করে । এটি দুধ বা গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করুন ।

দুধ: কাঁচা দুধ ত্বকের জন্য একটি চমৎকার ক্লিনজার । এতে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে এবং আর্দ্রতা বজায় রাখে । নরম তুলোর বল দিয়ে মুখে লাগান এবং কয়েক মিনিট পর সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

মুলতানি মাটি: মুলতানি মাটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল দূর করে এবং ছিদ্র পরিষ্কার করে । এটি ব্রণও কমায় । এটি গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগান ।

অ্যালোভেরা জেল: অ্যালোভেরায় অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ব্রণ প্রতিরোধ করে এবং ত্বককে প্রশমিত করে । এটি ফেস ওয়াশ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

মধু: খাঁটি মধু ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং ব্যাকটেরিয়া থেকে রক্ষা করে । এটি মুখ পরিষ্কার এবং নরম রাখে । আলতো করে মাসাজ করুন এবং সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।

হলুদ এবং দই: হলুদে অ্যান্টি-সেপটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং দইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে । এই মিশ্রণটি ত্বকের রঙ উন্নত করে এবং ত্বককে পুষ্টি জোগায় ।

নিম গুঁড়ো: নিমের গুঁড়ো জীবাণু ধ্বংস করে এবং ব্রণ দূর করে । গোলাপজলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেসপ্যাক হিসেবে লাগান ।

ওটস: ওটস ত্বককে আলতো করে এক্সফোলিয়েট করে এবং রুক্ষতা দূর করে । দুধের সঙ্গে মিশিয়ে স্ক্রাব হিসেবে ব্যবহার করুন ।

এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি আপনাকে কেবল সাবানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে সাহায্য করবে না বরং আপনার ত্বককে প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল এবং সুস্থ রাখবে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাত্র 10 মিনিটের এই ব্যায়ামগুলি করুন, ত্বক থাকবে একদম টানটান
  2. কৃত্রিম গন্ধ নয়, ঘর ভরে উঠুক প্রাকৃতিক সুবাসে ! এই সামান্য কয়েকটি উপাদানেই বানিয়ে ফেলুন রুম ফ্রেশনার
  3. টমেটোর মতো গোলাপি গাল চান ? এই ফেসপ্যাকটি ব্যবহার করে দেখুন
  4. প্রতিদিন এই জুসগুলি পান করুন, মুখ উজ্জ্বল থেকে শুরু করে হজমশক্তি উন্নত হবে

TAGGED:

SKIN CARE TIPS
এই ঘরোয়া জিনিস মুখে ব্যবহার করুন
HEALTHY SKIN
HEALTHY SKIN CARE TIPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.