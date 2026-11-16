আজ জাতীয় প্রেস দিবস ! গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা রক্ষার অঙ্গীকার
National Press Day: প্রতি বছর 16 নভেম্বর ‘জাতীয় প্রেস দিবস’ পালন করা হয় । স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ।
Published : November 16, 2026 at 10:12 AM IST
সকালের চায়ের কাপে খবরের কাগজ পড়া হোক কিংবা মোবাইল ফোনে দিনের প্রথম শিরোনামগুলি দেখে নেওয়া, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাংবাদিকতার এক বিশেষ স্থান রয়েছে । তবে এই খবরগুলো কাছে পৌঁছে দেওয়ার পিছনে যে কঠোর পরিশ্রম, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন এবং গভীর দায়িত্ববোধ জড়িয়ে থাকে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন ? একজন সাংবাদিক কেবল ঘটনার বিবরণই দেন না, বরং তিনি এমন সব কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরার একটি মঞ্চও তৈরি করে দেন, যা প্রায়শই অজানাই থেকে যায় । স্বাধীনতা, সাহস ও দায়িত্ববোধের এই চেতনাকে সম্মান জানাতে প্রতি বছর 16 নভেম্বর ‘জাতীয় প্রেস দিবস’ পালন করা হয় ।
জাতীয় প্রেস দিবস কেন পালন করা হয় ?
ভারতে স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাকে সম্মান জানাতে জাতীয় প্রেস দিবস পালন করা হয় । এর উৎপত্তি ‘প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া’-র সঙ্গে যুক্ত, যা 1966 সালের 16 নভেম্বর থেকে তার কার্যক্রম শুরু করেছিল ।
এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং সংবাদপত্রে নৈতিক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মানদণ্ড সমুন্নত রাখা । 1956 সালে প্রেস কমিশন প্রথম এই ধরনের একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দেয় । জরুরি অবস্থার সময় কাউন্সিলটি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, 1979 সালে একটি নতুন আইনের অধীনে এটিকে পুনরায় গঠন করা হয় । এই দিনটি সাংবাদিকদের মনে করিয়ে দেয়, তাঁদের কলম কেবল সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজের প্রতি তাদের একটি বড় দায়িত্বও রয়েছে ।
বর্তমান সময়ে এই দিনটির প্রাসঙ্গিকতা
আজকের যুগে সাংবাদিকতা কেবল সংবাদপত্র বা টেলিভিশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই । ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো সংবাদমাধ্যমের পুরো দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে । বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ কেবল সবার আগে খবর প্রকাশ করা নয়, বরং পরিবেশিত তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করা । ‘ফেক নিউজ’ বা ভুয়া খবর, ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য, বিভ্রান্তিকর ছবি এবং যাচাই না করা দাবির মতো বিষয়গুলো যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ সাংবাদিকতার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে, যেকোনও সংবাদ প্রকাশের আগে তা যাচাই করা এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি । জাতীয় প্রেস দিবস আমাদের এই বার্তা দেয় যে, স্বাধীনতার পাশাপাশি সাংবাদিকতাকে অবশ্যই নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতে হবে ।
জাতীয় প্রেস দিবস উপলক্ষে কিছু উক্তি
সাংবাদিকতার প্রকৃত শক্তি তার কণ্ঠে নয়, বরং তার সত্যের মধ্যে নিহিত ।
যেখানে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা থাকে, সেখানেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় ।
দ্রুত সংবাদ পৌঁছে দেওয়া ভালো, তবে তথ্যের নির্ভুলতা নিশ্চিত করাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ।
একটি সৎ কলম হাজারো মানুষের নীরবতাকে কণ্ঠস্বর দিতে পারে ।
সাংবাদিকের কাজ কেবল ঘটনার বিবরণ দেওয়া নয়, বরং তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সত্যকে উন্মোচন করা ।
নির্ভীক সাংবাদিকতা সেটাই, যা চাপের মুখেও প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকে না ।
কলমের কালির সার্থকতা তখনই ফুটে ওঠে, যখন তা সমাজের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় ।
জাতীয় প্রেস দিবস কেবল সাংবাদিকদের সম্মান জানানোর দিন নয়, এটি পাঠক ও দর্শকদের জন্যও একটি বার্তা বহন করে । সংবাদ গ্রহণের সময় প্রশ্ন করুন, তথ্য যাচাই করুন এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব দিন ৷ কারণ একজন সচেতন নাগরিকই হলো শক্তিশালী গণতন্ত্রের প্রকৃত পরিচয় ।