বারান্দাকে ছোট বাগান বানাতে চান ? রইল কিছু টিপস

শহুরে জীবনের কোলাহলের মাঝে, প্রত্যেকেই সবুজে ঘেরা নিজেদের একটি শান্তিপূর্ণ কর্নারের জন্য আকুল হন ।

বারান্দা বাগান
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 14, 2026 at 2:48 PM IST

আজ 14 এপ্রিল ৷ পালিত হচ্ছে 'জাতীয় বাগান দিবস' (National Gardening Day 2026) এই বিশেষ উপলক্ষে, আপনিও যদি ছোট্ট বারান্দাটিকে একটি সুন্দর 'ক্ষুদ্র অরণ্যে' রূপান্তরিত করতে চান, তবে জায়গার অভাবকে আপনার এই আবেগের পথে বাধা হতে দেবেন না ।

ছোট জায়গার মধ্যেও একটি সবুজ-শ্যামল মরূদ্যান তৈরি করা সত্যিই সম্ভব ৷ এর জন্য প্রয়োজন কেবল একটু বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পরিকল্পনা । এখানে আমরা আপনার সামনে তুলে ধরছি কিছু সহজ অথচ চমৎকার পদ্ধতি যা আপনার বারান্দার রূপ ও পরিবেশকে আমূল বদলে দিতে পারে ।

উল্লম্ব বাগান (Vertical Gardening): যখন মাটিতে বাগানের জায়গা সীমিত থাকে, তখন আপনি বারান্দার খালি দেয়ালগুলিতে উল্লম্ব বাগানের কাঠামো কিংবা ঝুলন্ত টব স্থাপন করতে পারেন । এগুলিতে আপনি মানি প্ল্যান্ট, বোস্টন ফার্ন বা টার্টল ভাইনের মতো লতানো জাতের গাছ লাগাতে পারেন । এই গাছগুলি দেয়ালগুলিকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে যা বারান্দাকে এক সবুজ ও নিবিড় অরণ্যের মতো রূপ দান করে ।

রেলিং প্ল্যান্টার দিয়ে জায়গা বাঁচান: বারান্দার রেলিং গাছপালা সাজিয়ে রাখার জন্য একটি চমৎকার স্থান হিসেবে কাজ করে । আজকাল বাজারে এমন বিশেষ ধরণের টব বা প্ল্যান্টার পাওয়া যায়, যা খুব সহজেই রেলিংয়ের সঙ্গে আটকে রাখা যায় । এই টবগুলিতে আপনি রঙিন ফুলের গাছ যেমন- পিটুনিয়া বা পর্তুলিকা কিংবা তুলসী ও পুদিনার মতো ভেষজ উদ্ভিদ লাগাতে পারেন । এই পদ্ধতিটি আপনার বারান্দাকে ভিতর ও বাইরে উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলবে ৷ পাশাপাশি এটি বারান্দার মেঝেতে থাকা মূল্যবান জায়গাও সাশ্রয় করবে ।

'লেয়ারিং' বা স্তরায়ন: আপনি কি কখনও কোনও প্রাকৃতিক বনের দিকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছেন ? এমন পরিবেশে কিছু গাছ আকাশচুম্বী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু গাছ থাকে মাঝারি উচ্চতার, আবার কিছু গাছ মাটির ওপর ছড়িয়ে থাকে । ঠিক এই 'লেয়ারিং' বা স্তরায়ন কৌশলটিই আপনার বারান্দায় প্রয়োগ করুন । বারান্দার এক কোণে কিছু লম্বা গাছ যেমন অ্যারিকা পাম বা রাবার প্ল্যান্ট স্থাপন করুন । ঠিক সেগুলোর সামনেই মাঝারি উচ্চতার গাছগুলি সাজিয়ে রাখুন এবং একেবারে সামনের সারিতে ছোট বা লতানো গাছগুলো রাখুন । এই পদ্ধতিটি আপনার ছোট বারান্দাটিকে অনেক বেশি প্রশস্ত এবং সবুজ-শ্যামল বলে মনে করিয়ে দেবে ।

'ক্রান্তীয় আমেজ' আনতে বেছে নিন সঠিক গাছপালা: গাছগুলির পাতা যদি বড় এবং গাঢ় সবুজ রঙের হয়, তবেই কেবল জঙ্গলের মতো এক সত্যিকারের নান্দনিক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব । আপনার বারান্দায় যদি সরাসরি সূর্যের আলো খুব কম আসে, তবে একে একটি বিশেষ সুবিধা হিসেবেই গণ্য করুন । আপনি সেখানে মনস্টেরা (Monstera), স্নেক প্ল্যান্ট (Snake Plant), সিঙ্গোনিয়াম (Syngonium) এবং পিস লিলি (Peace Lily)-র মতো গাছ লাগাতে পারেন । এই গাছগুলি স্বল্প আলোতেও বেশ ভালোভাবেই বেড়ে ওঠে ৷ আর এদের চওড়া পাতাগুলো আপনাকে যেন এক সত্যিকারের 'ক্রান্তীয় অরণ্যের' মাঝখানে নিয়ে যাবে ।

সাজসজ্জা ও আলোকসজ্জার জাদুতে সৃষ্টি করুন এক অনন্য পরিবেশ: শুধুমাত্র গাছপালা দিয়েই আপনার এই 'ক্ষুদে অরণ্য' পূর্ণতা পায় না; এর সঙ্গে প্রয়োজন জাদুর এক বিশেষ স্পর্শও । গাছের টবগুলির চারপাশে কিংবা বারান্দার মেঝেতে ছড়িয়ে দিন ছোট ছোট সাদা নুড়িপাথর । সন্ধ্যার আবহে এই স্থানটির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলতে, গাছপালার পাতার ফাঁকে ফাঁকে জড়িয়ে দিন ছোট ছোট 'ওয়ার্ম-হোয়াইট' বা উষ্ণ-সাদা রঙের আলোকসজ্জা (fairy lights)। বারান্দায় যদি সামান্য একটুও জায়গা অবশিষ্ট থাকে ৷ তবে সেখানে একটি আরামদায়ক চেয়ার কিংবা ছোট একটি টুল রেখে দিন ।

বাগান করা কেবল একটি শখই নয়, এটি এক ধরণের মানসিক প্রশান্তির মাধ্যম বা 'থেরাপি'। এই 'জাতীয় বাগান দিবসে' (National Gardening Day) বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না । সহজভাবে শুরুটা করুন মাত্র একটি বা দুটি গাছ দিয়ে দেখবেন আপনি বুঝে ওঠার আগেই, আপনার সেই ছোট্ট বারান্দাটিই হয়ে উঠবে আপনার বাড়ির সবচেয়ে প্রিয় ও শান্তিময় একটি স্থান ।

  1. প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পান করুন এই পানীয়গুলি, শরীর সুস্থ থাকবে
  2. ডিম কীভাবে ইস্টার-এর প্রতীকে পরিণত হল ? ইস্টার ও ডিমের মধ্যে সম্পর্ক কী ?
  3. স্ত্রীকে কোন কথাগুলি বলা উচিত নয় ? স্ত্রীদের বিষয়ে চাণক্য কী বলেছেন জানুন

