বর্ষা আসা মাত্রই রান্নাঘরের এই ছোট কাজটি করে ফেলুন, নইলে আর্দ্রতায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই খাবার নষ্ট হয়ে যাবে
বর্ষাকালে আর্দ্রতার কারণে রান্নাঘরের অনেক জিনিস দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় । সঠিক সংরক্ষণ এবং বায়ুরোধী পাত্র ব্যবহার করলে মশলা বেশিদিন তাজা রাখা যায় ।
Published : July 4, 2026 at 1:49 PM IST
বর্ষার আগমনে ঘরে যেমন শীতের আমেজ আসে, তেমনি আর্দ্রতাও বেড়ে যায় । এই আর্দ্রতা শুধু দেয়াল ও কাপড়ই নয়, রান্নাঘরে রাখা খাবারও দ্রুত নষ্ট করে দিতে পারে । মশলা প্রায়শই দলা পাকিয়ে যায়, স্নাক্স নরম হয়ে যায়, ময়দায় পোকামাকড়ের উপদ্রব হয় এবং শুকনো ফলের স্বাদ বদলে যায় । আপনি যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দীর্ঘ সময় ধরে তাজা রাখতে চান, তবে বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস বায়ুরোধী বা মুখবন্ধ করে রাখাই সবচেয়ে ভালো উপায় ৷
মসলা সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করে রাখুন: হলুদ, লাল লঙ্কা, ধনে, গরম মসলা এবং অন্যান্য গুঁড়ো মশলা দ্রুত আর্দ্রতা শোষণ করে । ব্যবহারের পর সর্বদা একটি শুকনো চামচ দিয়ে এগুলি তুলে ফেলুন এবং পাত্রটি ভালোভাবে বন্ধ করে দিন ।
আটা এবং সুজি খোলা রাখবেন না: বৃষ্টিতে আটা, সুজি এবং বেসনের মতো জিনিস দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে । এগুলি বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করুন । বেশি পরিমাণে সংরক্ষণ করলে, সেগুলিকে ছোট ছোট পাত্রে ভাগ করে রাখাই ভালো ।
জলখাবার এবং বিস্কুট: না খোলা রাখলে জলখাবার এবং বিস্কুট দ্রুত নরম হয়ে যেতে পারে । এগুলির মুচমুচে ভাব বজায় রাখতে প্যাকেট খোলার সাথে সাথেই একটি বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করুন ।
শুকনো ফল এবং বীজ: বাদাম, কাজু, আখরোট, কিশমিশ, চিয়া বীজ এবং তিসির বীজের মতো জিনিস আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করা জরুরি । এগুলি একটি ভালোভাবে বন্ধ করা পাত্রে সংরক্ষণ করুন । প্রয়োজনে অল্প পরিমাণে বের করে নিন এবং বাকিটা সিল করা প্যাকেটের ভিতরেই রাখুন ।
চিনি, নুন এবং গুড়ের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন: বর্ষাকালে চিনি এবং নুন দলা পাকিয়ে যেতে পারে । গুড়ও আঠালো হয়ে যেতে পারে । এগুলি সবসময় একটি শুকনো জায়গায় এবং ভালোভাবে বন্ধ করা পাত্রে সংরক্ষণ করুন ।
ডাল ও চাল: যদি আপনি ডাল ও চাল দীর্ঘ সময়ের জন্য সংরক্ষণ করতে চান, তবে সেগুলি ঢাকনাযুক্ত মজবুত পাত্রে রাখুন । আর্দ্রতা বা পোকামাকড় আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে পাত্রগুলি খুলুন ।
বর্ষাকালে আপনার রান্নাঘর সবসময় শুকনো রাখুন । ভেজা হাতে পাত্র খোলা থেকে বিরত থাকুন এবং ব্যবহারের পর অবিলম্বে আবার মুখ বন্ধ করে দিন। এতে আপনার কেনা জিনিসপত্র বেশিদিন তাজা থাকবে এবং নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমবে ।