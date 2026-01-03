Chanakya Niti: রবিবার 30 মিনিট চাণক্যের এই উক্তিটি চিন্তা করুন, সোমবার থেকে জীবন বদলে যাবে
আচার্য চাণক্যের বাণী সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয় । জানুন বিস্তারিত ৷
Published : January 3, 2026 at 3:43 PM IST
যদি আপনি রবিবার বিছানায় শুয়ে থাকেন বেশি বেলা পর্যন্ত কথায় আছে ভাগ্যও শুয়ে থাকে ৷ সাফল্যের শিঁড়িতে পৌঁছতে নিজেকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত রাখা প্রয়োজন ৷ সাফল্যের স্বপ্ন অর্জন করতে চাইলে আচার্য চাণক্যের এই উক্তিটি বিবেচনা করা ভালো । কিছুক্ষণের জন্য এটি নিয়ে চিন্তা করুন সোমবার থেকে আপনার জীবন বদলে যেতে পারে ৷
আচার্য চাণক্যের শিক্ষা: আচার্য চাণক্যের এই ছোট বাক্যটিই সাফল্যের চূড়ান্ত মন্ত্র । তিনি বলেছিলেন, 'নিজেকে ক্রমাগত উন্নত করো ।" এটি কেবল একটি অনুপ্রেরণামূলক উক্তি নয় বরং সাফল্য, সম্মান এবং আত্ম-বিকাশের জন্য একটি স্থায়ী সূত্র । চাণক্য বিশ্বাস করতেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বাহ্যিকভাবে নয়, বরং নিজেদের মধ্যে, দুর্বলতা, অলসতা এবং অহংকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয় । যে প্রতিদিন এই যুদ্ধে জয়ী হয় সে প্রকৃত বিজয়ী হয় ।
সাফল্য আসে নিজেদের পরিবর্তনের মাধ্যমে: আমরা প্রায়শই আমাদের ব্যর্থতার জন্য পরিস্থিতি, মানুষ বা সময়কে দোষারোপ করি । কিন্তু চাণক্যের দর্শন ভিন্ন কথা বলে । তাঁর মতে, জয় বা পরাজয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না, বরং আমাদের প্রস্তুতির উপর নির্ভর করে । আমরা যদি নিজেদের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করি, তাহলে আমরা আমাদের পরিস্থিতি পরিবর্তন করব । এটি করার জন্য প্রতিদিন আমাদের চিন্তাভাবনা, আচরণ, জ্ঞান এবং কর্মকাণ্ডকে কিছুটা উন্নত করতে হবে ।
অগ্রগতির পথ হল আত্মসমালোচনার মধ্যে নিহিত: আজ রবিবার, তাই নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন: গত সপ্তাহে আমি কী ভালো করেছি ? আমি কোথায় কম পড়েছিলাম ? যাঁরা আমার চেয়ে এগিয়ে ছিল তাঁরা কী ভালো করেছে ? আগামিকালের জন্য আমি কি নিজেকে উন্নত করতে পারি ?
মনে রাখবেন যে এই প্রশ্নগুলি আমাদের অন্যদের থেকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । কারণ যাঁরা নিজেদের ত্রুটিগুলি দেখে তাঁরাই এগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে । যাঁরা তাঁদের ত্রুটিগুলি চিনতে ব্যর্থ হয় তাঁরাই আটকে থাকবে । যদি তাঁরা বাধাগুলি বুঝতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা সেগুলি সংশোধন করার কোনও উপায় খুঁজে পাবে না ।
চাণক্যের কথা আজও আগের মতোই প্রাসঙ্গিক: আমাদের প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে হবে, খারাপ কিছু ত্যাগ করতে হবে এবং আরও ভালো কিছু গ্রহণ করতে হবে । যে ব্যক্তি প্রতিদিন উন্নতির দিকে এক ধাপ এগিয়ে যান তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অতুলনীয় হয়ে ওঠেন । মনে রাখবেন যে ক্রমাগত আত্ম-উন্নতি হল আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা এবং স্থায়ী সাফল্যের ভিত্তি । যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করেন তিনি সময় পরিবর্তনের সঙ্গে অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য প্রচলিত ও চাণক্যের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)