স্নানের পর বড় ভুলগুলি করছেন ? চুলের যত্নে আজই বন্ধ করুন এই কাজগুলি করা
চুলের যত্নে অনেকেই গুরুত্ব দেন না ৷ স্নান করার পর এই ভুল গুলি অনেককেই করে থাকেন ৷
Published : March 24, 2026 at 4:41 PM IST
যদিও আমরা আমাদের চুলকে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাই, তবুও এই প্রক্রিয়ায় আমাদের করা ভুলগুলিই শেষমেশ চুলের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে ।
ভেজা চুলে ঘুমানো: ভেজা চুলের গোড়া অত্যন্ত নাজুক থাকে ৷ ঘুমের মধ্যে আপনি যখন এপাশ-ওপাশ করেন তখন ভেজা চুলের গোড়া ছিঁড়ে যেতে পারে এবং বালিশের সঙ্গে আটকে থাকতে পারে । তাই বিছানায় যাওয়ার আগে সর্বদা নিশ্চিত করুন যে, আপনার চুল পুরোপুরি বাতাসে শুকিয়ে গিয়েছে ।
তোয়ালে দিয়ে চুল শক্ত করে বাঁধা: অধিকাংশ মহিলাই চুল ধোয়ার পরপরই তোয়ালে দিয়ে চুল শক্ত করে পেঁচিয়ে নেন ৷ ঠিক যেন পাগড়ির মতো । চুল অতিরিক্ত শক্ত করে বাঁধার ফলে চুলের ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায় । চুলের এই অবস্থাকে 'ট্র্যাকশন অ্যালোপেশিয়া' (Traction Alopecia) বলা হয় ।
ঘন ঘন ড্রাই শ্যাম্পু ব্যবহার: চুল ধোয়ার বিকল্প হিসাবে বারবার ড্রাই শ্যাম্পু ব্যবহার করা মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । এরফলে মাথার ত্বকে বিভিন্ন প্রসাধনীর অবশিষ্টাংশ বা 'প্রোডাক্ট বিল্ডআপ' জমা হতে থাকে, যা শেষ পর্যন্ত চুলের গোড়ার ক্ষতি করে ।
প্রতিদিন শ্যাম্পু করা: প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং সেবাম চুলের সুরক্ষাকারী প্রাকৃতিক তেল উৎপাদনের হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় । এরফলে চুল অত্যধিক তৈলাক্ত ও আঠালো দেখায় । সপ্তাহে দুই বা তিনবারের বেশি শ্যাম্পু করা থেকে বিরত থাকুন ।
চুলের সাজসজ্জার সরঞ্জামগুলি সর্বোচ্চ তাপে সেট করা: ব্লো-ড্রায়ার, ফ্ল্যাট আয়রন বা কার্লিং আয়রনের মতো সরঞ্জামগুলি সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় সেট করলে চুল পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে । এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত চুল আর মেরামত করা সম্ভব নয় ।
ভুল পণ্য ব্যবহার করা: নিজের চুলের ধরণ সম্পর্কে আগেভাগে না জেনেই চুলের পণ্য ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায় । যেকোনও পণ্য কেনার আগে সর্বদা আপনার চুলের ধরনটি সঠিকভাবে চিনে নিন ।
তাপ থেকে সুরক্ষাকারী পণ্য এড়িয়ে চলা: চুল স্টাইল করার সময় সুরক্ষাকারী পণ্য ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । যদিও এটি হয়তো শতভাগ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না, তবুও এটি চুলের ক্ষতির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয় ।
সূর্যের তাপ থেকে চুলকে রক্ষা না করা: সানস্ক্রিন কেবল ত্বকের জন্যই নয়; এটি মাথার ত্বক ও চুলের জন্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ । আপনি যদি দীর্ঘ সময় ধরে রোদে কাটানোর পরিকল্পনা করেন, তবে চওড়া কিনারাযুক্ত টুপি বা সুতির স্কার্ফ পরুন, অথবা মাথার ত্বক ও চুলের জন্য বিশেষভাবে তৈরি কোনো সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন ।
উপাদানের তালিকা না পড়া: আমরা প্রায়শই কেবল পণ্যের মোড়ক বা রঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তা কিনে ফেলি ৷ পণ্যের পাত্রের পিছনে মুদ্রিত উপাদানের তালিকাটি পড়ার কোনও প্রয়োজনই মনে করি না । অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এমনকি আয়ুর্বেদিক শ্যাম্পু বা কন্ডিশনারগুলিতেও ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান থাকে ।
রঙ করা চুলের জন্য সঠিক পণ্য ব্যবহার না করা: চুলে রং করার পর বা নতুন কোনও হেয়ার কালার ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর বিশেষভাবে রঙ করা চুলের উপযোগী করে তৈরি শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি । এমনটা না করলে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই চুলের রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
