সকালের এই ভুলগুলি করলে অল্প বয়সেই বয়স্কের ছাপ পরবে, কী কী জানুন

সকালের এই ভুলগুলি করলে অল্প বয়সেই বয়স্কের ছাপ পরবে, কী কী জানুন
Published : December 23, 2025 at 11:16 AM IST
আমরা সকলেই উজ্জ্বল ত্বক এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সুস্থ, তারুণ্যদীপ্ত চেহারা চাই । এটি অর্জনের জন্য, আমরা হাজার হাজার ডলার ব্যয় করি দামি ক্রিম এবং সৌন্দর্য পণ্যের উপর ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন সকালের কিছু ছোট ভুল আপনার বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে ?
আপনি যদি সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচটি ভুল করে থাকেন, তাহলে সাবধান থাকুন । এই অভ্যাসগুলি কেবল শরীরকে ক্লান্ত করে না বরং অকাল বলিরেখা এবং বার্ধক্যের কারণও হতে পারে ।
ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফোন নিয়ে থাকা: বেশিরভাগ মানুষ ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্মার্টফোন পরীক্ষা করে । এই অভ্যাসটি আপনার মানসিক স্বাস্থ্য এবং ত্বক উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর । ভোরে আপনার ফোন থেকে নির্গত নীল আলো চোখের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং মানসিক চাপের মাত্রা বাড়ায় । অতিরিক্ত চাপ শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে, যার ফলে ম্লান আভা দেখা দেয় এবং সূক্ষ্ম রেখা দেখা দেয় ।
সকালে কম জল খাওয়া: রাতের ঘুমের পর আমাদের শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে । সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি 1-2 গ্লাস জল না পান করেন, তাহলে আপনার ত্বক শুষ্ক ও নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে । জলের অভাব শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে বাধা দেয়, যা ব্রণ এবং অকাল বার্ধক্যের ঝুঁকি বাড়ায় ।
ভারী এবং চিনিযুক্ত ব্রেকফাস্ট: ভারী ব্রেকফাস্ট সবসময় করা দরকার ৷ কিন্তু খেয়াল রাখা প্রয়োজন, সবসময় যেনো ব্রেকফাস্ট স্বাস্থ্যকর হয় ৷ উচ্চ চিনিযুক্ত ব্রেকফাস্ট (যেমন-বিস্কুট, মিষ্টি চা, বা প্রক্রিয়াজাত খাবার) শরীরে গ্লাইকেশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে । এই প্রক্রিয়াটি আপনার ত্বকের কোলাজেনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে ঝুলে পড়ে ।
সানস্ক্রিন উপেক্ষা করা: অনেকে মনে করেন ঘরের ভিতরে থাকলে বা আবহাওয়া ঠান্ডা থাকলে তাঁদের সানস্ক্রিনের প্রয়োজন নেই । এটি একটি বড় ভুল । সূর্যের ক্ষতিকারক UV রশ্মি জানালা দিয়েও প্রবেশ করে এবং ত্বকের কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । সানস্ক্রিন ছাড়া বাইরে বেরোলে বা ঘরে থাকলে অকাল পিগমেন্টেশন এবং বলিরেখা দেখা দিতে পারে ।
সকালের ফ্রেস বাতাস এবং স্ট্রেচিং এড়িয়ে চলা প্রয়োজন: যদি আপনার সকাল শুরু হয় কাজের ব্যস্ততা বা ঘরের কাজের মাধ্যমে, এবং আপনি শরীরকে একেবারেই নাড়াচাড়া করেন, তাহলে এটি বার্ধক্যের লক্ষণ । হালকা সকালের ব্যায়াম বা স্ট্রেচিং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে । ভালো রক্ত প্রবাহ মুখে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনে । অলস সকাল আপনার বিপাককে ধীর করে দেয়, যার ফলে আপনাকে আপনার বয়সের চেয়ে বয়স্ক দেখায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)