সকালের এই ভুলগুলি করলে অল্প বয়সেই বয়স্কের ছাপ পরবে, কী কী জানুন

আমরা সকলেই উজ্জ্বল ত্বক এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সুস্থ, তারুণ্যদীপ্ত চেহারা চাই, কিন্তু সকালের কিছু ভুল আপনার বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে ৷

সকালের এই ভুলগুলি ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ পরে (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 23, 2025 at 11:16 AM IST

3 Min Read
আমরা সকলেই উজ্জ্বল ত্বক এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সুস্থ, তারুণ্যদীপ্ত চেহারা চাই । এটি অর্জনের জন্য, আমরা হাজার হাজার ডলার ব্যয় করি দামি ক্রিম এবং সৌন্দর্য পণ্যের উপর ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন সকালের কিছু ছোট ভুল আপনার বার্ধক্যকে ত্বরান্বিত করতে পারে ?

আপনি যদি সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচটি ভুল করে থাকেন, তাহলে সাবধান থাকুন । এই অভ্যাসগুলি কেবল শরীরকে ক্লান্ত করে না বরং অকাল বলিরেখা এবং বার্ধক্যের কারণও হতে পারে ।

ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফোন নিয়ে থাকা: বেশিরভাগ মানুষ ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্মার্টফোন পরীক্ষা করে । এই অভ্যাসটি আপনার মানসিক স্বাস্থ্য এবং ত্বক উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর । ভোরে আপনার ফোন থেকে নির্গত নীল আলো চোখের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং মানসিক চাপের মাত্রা বাড়ায় । অতিরিক্ত চাপ শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করে, যার ফলে ম্লান আভা দেখা দেয় এবং সূক্ষ্ম রেখা দেখা দেয় ।

সকালে কম জল খাওয়া: রাতের ঘুমের পর আমাদের শরীর জলশূন্য হয়ে পড়ে । সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি 1-2 গ্লাস জল না পান করেন, তাহলে আপনার ত্বক শুষ্ক ও নিস্তেজ হয়ে যেতে পারে । জলের অভাব শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে বাধা দেয়, যা ব্রণ এবং অকাল বার্ধক্যের ঝুঁকি বাড়ায় ।

ভারী এবং চিনিযুক্ত ব্রেকফাস্ট: ভারী ব্রেকফাস্ট সবসময় করা দরকার ৷ কিন্তু খেয়াল রাখা প্রয়োজন, সবসময় যেনো ব্রেকফাস্ট স্বাস্থ্যকর হয় ৷ উচ্চ চিনিযুক্ত ব্রেকফাস্ট (যেমন-বিস্কুট, মিষ্টি চা, বা প্রক্রিয়াজাত খাবার) শরীরে গ্লাইকেশন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে । এই প্রক্রিয়াটি আপনার ত্বকের কোলাজেনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে ঝুলে পড়ে ।

সানস্ক্রিন উপেক্ষা করা: অনেকে মনে করেন ঘরের ভিতরে থাকলে বা আবহাওয়া ঠান্ডা থাকলে তাঁদের সানস্ক্রিনের প্রয়োজন নেই । এটি একটি বড় ভুল । সূর্যের ক্ষতিকারক UV রশ্মি জানালা দিয়েও প্রবেশ করে এবং ত্বকের কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । সানস্ক্রিন ছাড়া বাইরে বেরোলে বা ঘরে থাকলে অকাল পিগমেন্টেশন এবং বলিরেখা দেখা দিতে পারে ।

সকালের ফ্রেস বাতাস এবং স্ট্রেচিং এড়িয়ে চলা প্রয়োজন: যদি আপনার সকাল শুরু হয় কাজের ব্যস্ততা বা ঘরের কাজের মাধ্যমে, এবং আপনি শরীরকে একেবারেই নাড়াচাড়া করেন, তাহলে এটি বার্ধক্যের লক্ষণ । হালকা সকালের ব্যায়াম বা স্ট্রেচিং রক্ত ​​সঞ্চালন বৃদ্ধি করে । ভালো রক্ত ​​প্রবাহ মুখে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনে । অলস সকাল আপনার বিপাককে ধীর করে দেয়, যার ফলে আপনাকে আপনার বয়সের চেয়ে বয়স্ক দেখায় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

TAGGED:

HEALTHY LIFESTYLE
অল্প বয়সেই বয়স্কের ছাপ
HEALTH TIPS
MORNING HABITS

