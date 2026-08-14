বর্ষাকালে ঘরের এই জিনিস সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এগুলি পরিষ্কার করার সঠিক উপায়

বর্ষাকালে ঘরের এই জিনিস সংক্রমণ ছড়াতে পারে, এগুলি পরিষ্কার করার সঠিক উপায়
বর্ষাকালে সংক্রমণের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় । বাড়িতে এমন কিছু জিনিস রয়েছে যা নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন ।
Published : August 14, 2026 at 10:44 AM IST
বর্ষাকাল গরম থেকে স্বস্তি দিলেও, ঘরের ভিতরের আর্দ্রতা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ছত্রাকের বংশবৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে । বিশেষজ্ঞদের মতে, আর্দ্রতার মাত্রা 70 থেকে 90 শতাংশে পৌঁছলে বিভিন্ন অণুজীবের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতে পারে । এই কারণেই বর্ষাকালে ফুড পয়জনিং, ত্বকের সংক্রমণ, ভাইরাল জ্বর এবং অ্যালার্জির প্রকোপ বেড়ে যায় । লক্ষণীয় বিষয় হল, সংক্রমণের ঝুঁকি কেবল বাইরের কাদা বা বৃষ্টির জল থেকেই আসে না, বরং ঘরের এমন কিছু নিত্যব্যবহার্য জিনিস থেকেও আসে যা পরিষ্কার করার বিষয়টি আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি । এগুলিকে 'হাই-টাচ সারফেস' বা 'ঘন ঘন স্পর্শ করা হয় এমন তল' বলা হয়, কারণ দিনের বিভিন্ন সময়ে একাধিক ব্যক্তি এগুলি স্পর্শ করে থাকেন । নিয়মিত পরিষ্কার না করা হলে এগুলি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার উৎস হয়ে উঠতে পারে । এমন পাঁচটি জায়গার ওপর নজর দেওয়া যাক ৷
বর্ষাকালে জীবাণু কেন দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে ?
অণুজীববিজ্ঞানের মতে, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বেড়ে ওঠার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয় ৷ আর্দ্রতা, উষ্ণ তাপমাত্রা এবং খাদ্যের ক্ষুদ্র কণা বা জৈব পদার্থ । বর্ষাকালে এই তিনটি উপাদানই সহজে পাওয়া যায় । এই অনুকূল পরিস্থিতিতে বাড়ির বিভিন্ন স্থান ৷ বিশেষ করে রান্নাঘর ও বাথরুম ব্যাকটেরিয়া বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত কেন্দ্রে পরিণত হয় ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভেজা স্পঞ্জ, কাপড় এবং স্যাঁতসেঁতে পৃষ্ঠতলে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে । অন্যদিকে, আর্দ্র পরিবেশে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ছত্রাক (মোল্ড) জন্মাতে শুরু করে । তাই বর্ষাকালে সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্র ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
1) রান্নাঘরের স্পঞ্জ: স্পঞ্জের সূক্ষ্ম গঠন বা ছিদ্রের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে খাবারের কণা ও আর্দ্রতা আটকে থাকতে পারে । এর ফলে এমন এক পরিবেশ তৈরি হয় যেখানে ই. কোলাই (E. coli) ও সালমোনেলা (Salmonella)-র মতো ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক (mold) সহজেই বংশবৃদ্ধি করতে পারে ।
পরিষ্কার করার নিয়ম: প্রতিবার ব্যবহারের পর স্পঞ্জটি ভালোভাবে চিপে নিন ।
সপ্তাহে অন্তত একবার 5 মিনিটের জন্য ফুটন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ।
স্পঞ্জ থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করলে তা অবিলম্বে বদলে ফেলুন ।
প্রতি 7-10 দিন অন্তর নতুন স্পঞ্জ ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো ।
2) মোবাইল ফোন ও ফোনের কভার: সারাদিন ধরে মোবাইল ফোন হাত, পকেট, ব্যাগ, খাবার টেবিল এবং আরও নানা ধরনের পৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসে । বর্ষাকালে ভেজা হাতে ফোন ব্যবহার করলে এতে দ্রুত জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে ।
পরিষ্কার করার নিয়ম:
70% আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলযুক্ত ওয়াইপস (wipes) ব্যবহার করুন ।
কখনও সরাসরি ফোনের ওপর তরল স্প্রে করবেন না ।
সিলিকনের তৈরি কভারগুলো সপ্তাহে দুবার সাবান-জল দিয়ে পরিষ্কার করুন ।
3) দরজার নব (knob), সুইচবোর্ড ও রিমোট
বাড়ির প্রতিটি সদস্যই দিনে বহুবার এসব জিনিস স্পর্শ করেন । পরিবারের কারও সর্দি-কাশি বা ভাইরাল সংক্রমণ থাকলে এসব জিনিসের মাধ্যমে সহজেই জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে ।
পরিষ্কার করার পরামর্শ:
জীবাণুনাশক (disinfectant) দিয়ে সামান্য ভেজানো মাইক্রোফাইবার কাপড় ব্যবহার করে এগুলি পরিষ্কার করুন ।
ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ওপর সরাসরি স্প্রে করা থেকে বিরত থাকুন ।
বাড়িতে কেউ অসুস্থ থাকলে দিনে দু'বার এসব জায়গা বা বস্তু পরিষ্কার করুন ।
4) টুথব্রাশ হোল্ডার ও বাথরুমের বেসিন
বাথরুমের স্যাঁতসেঁতে ভাব ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মানোর জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে ।
কী করবেন ?
সপ্তাহে দু'বার টুথব্রাশ হোল্ডারটি ধুয়ে ফেলুন ।
প্রতিদিন বেসিন পরিষ্কার করুন ।
বাথরুমে এক্সহস্ট ফ্যান বা পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন ।
5) জলের বোতল ও এর ঢাকনা
শুধু বোতলে জল ভরে নেওয়াটাই যথেষ্ট নয় । বোতলের ঢাকনা ও স্ট্র-এর গায়ে 'বায়োফিল্ম' (অণুজীবের একটি আস্তরণ) জমতে শুরু করে, যেখানে জীবাণু লুকিয়ে থাকতে পারে ৷
পরিষ্কার করার পরামর্শ
প্রতিদিন বোতল-ব্রাশ দিয়ে বোতলটি পরিষ্কার করুন ।
সপ্তাহে অন্তত একবার গরম জল দিয়ে ভালোভাবে (ডিপ ক্লিন) পরিষ্কার করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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