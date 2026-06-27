বর্ষাকালে চুল পড়া একটি সাধারণ বিষয়, এই উপায়ে যত্ন নিন

বর্ষাকালে চুল পড়া একটি সাধারণ বিষয়, এই উপায়ে যত্ন নিন
বর্ষাকালে চুল পড়া একটি সাধারণ বিষয় । তবে অতিরিক্ত চুল পড়ার বিষয়টি উপেক্ষা করবেন না ।
Published : June 27, 2026 at 12:30 PM IST
দেশের অনেক অঞ্চলে বর্ষাকাল শুরু হয়েছে । বৃষ্টি তীব্র গরম থেকে স্বস্তি দিলেও, এর সঙ্গে নানা সমস্যাও দেখা দেয় । বর্ষাকালে চুল পড়ে যাওয়া তেমনই একটি সমস্যা । বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি, ঘাম এবং বৃষ্টির জলের কারণে মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্প চটচটে হয়ে যায় ৷ ফলে চুল ভঙ্গুর হয়ে পড়ে, ঝরে যায় এবং তার স্বাভাবিক সজীবতা হারায় ।
বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বর্ষাকালে চুল পড়ার হার বেড়ে যায় বলে অনেকেই অভিযোগ করেন । তবে কিছু সাধারণ অভ্যাস মেনে চললে এই সমস্যা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব:
মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখুন: বর্ষাকালে মাথার ত্বকে দ্রুত ময়লা, তেল ও ঘাম জমে, যা খুশকি ও ছত্রাকজনিত সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে । তাই সপ্তাহে অন্তত দুই থেকে তিনবার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন ।
বৃষ্টিতে ভেজার পরপরই চুল ধুয়ে ফেলুন: বৃষ্টির জলে ধূলিকণা থাকে যা মাথার ত্বকের ক্ষতি করতে পারে । বৃষ্টিতে ভিজলে বাড়ি ফিরে পরিষ্কার জল দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন এবং ভালোভাবে শুকিয়ে নিন ।
ভেজা চুল আঁচড়ানো থেকে বিরত থাকুন: ভেজা অবস্থায় চুল সবচেয়ে দুর্বল থাকে । এই সময় জোরে আঁচড়ালে চুল ভেঙে যেতে পারে । তাই আগে চুল কিছুটা প্রাকৃতিকভাবে শুকাতে দিন এবং এরপর মোটা দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করুন ।
হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহারের পরিমাণ কমান: হেয়ার ড্রায়ার, স্ট্রেইটনার বা কার্লিং আয়রন ঘনঘন ব্যবহার করলে চুল আরও শুষ্ক ও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে । বর্ষাকালে চুল প্রাকৃতিকভাবে শুকাতে দেওয়াই ভালো ।
চুলে তেল দেওয়া বাদ দেবেন না: অনেকেই চটচটে ভাব বা আঠালো অনুভূতির ভয়ে বর্ষাকালে চুলে তেল দেওয়া বন্ধ করে দেন । অথচ নারকেল বা আমন্ড অয়েল দিয়ে আলতোভাবে মাথার ত্বকে মাসাজ করলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ে এবং চুল মজবুত হয় । তবে খেয়াল রাখবেন যেন চুলে দীর্ঘ সময় ধরে তেল লাগিয়ে রাখা না হয় ।
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখুন: চুলের স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপনার খাদ্যাভ্যাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে । তাই খাবারের তালিকায় প্রোটিন, আয়রন, সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, দই এবং শুকনো ফল (ড্রাই ফ্রুটস) অন্তর্ভুক্ত করুন। পাশাপাশি পর্যাপ্ত জল পান করে শরীরকে আর্দ্র রাখাটাও জরুরি ।
দীর্ঘ সময় ধরে চুল বেঁধে রাখা থেকে বিরত থাকুন: বর্ষাকালে ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে চুল শক্ত করে বেঁধে রাখলে চুলের গোড়ায় এমন পরিবেশ তৈরি হতে পারে যা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে । তাই চুল পুরোপুরি শুকানোর পরেই তা বাঁধার চেষ্টা করুন ।
সব মিলিয়ে, বর্ষাকালে কিছুটা চুল পড়া স্বাভাবিক বিষয় । তবে অতিরিক্ত চুল পড়ার সমস্যাকে অবহেলা করবেন না । সঠিক সময়ে যত্ন ও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করলে চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং টাক পড়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)