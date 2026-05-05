মেট গালা 2026-এ করণ জোহরের পোশাকে ফুটে উঠেছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ! দেখুন একনজরে

মেট গালা 2026-এ করণ জোহরের পোশাকে ফুটে উঠেছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ! দেখুন একনজরে
অবশেষে এই বছর মেট গালায় অভিষেক ঘটল করণ জোহরের । এই পরিচালকের নাটকীয় মেট গালা লুকটি এখন আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে ।
Published : May 5, 2026 at 12:04 PM IST
ফ্যাশন জগতে 'মেট গালা' কোনও সাধারণ আয়োজন নয়; বরং একে 'শৈলীর অস্কার' হিসাবে গণ্য করা হয় । এটি এমন একটি মঞ্চ, যেখানে প্রখ্যাত ডিজাইনাররা উদ্ভাবন, শিল্পকলা, নান্দনিকতা ও সংস্কৃতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বিশ্বের সামনে তাঁদের সেরা সৃষ্টিগুলি তুলে ধরেন । 2026 সালের মেট গালায় বলিউডের প্রখ্যাত পরিচালক ও প্রযোজক করণ জোহর তাঁর অভিষেক ঘটান । এই বছর মেট গালার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'ফ্যাশনই শিল্প' (Fashion is Art), আর করণ জোহর যেভাবে এই বিষয়টিকে নিজের সাজসজ্জায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা ছিল সত্যিই এক অনন্য পর্যায়ের । তাঁর এই সাজ কেবল একটি ফ্যাশন-বিবৃতিই ছিল না, বরং তা ছিল এক আবেগঘন ও শৈল্পিক অভিব্যক্তি ।
করণ জোহর পরিহিত এই পোশাকটির শিরোনাম হল—"ফ্রেমড ইন ইটারনিটি" (Framed In Eternity)। এই সম্পূর্ণ লুকটির নেপথ্যের অনুপ্রেরণা ছিলেন কিংবদন্তি শিল্পী রাজা রবি বর্মা । সোশাল মিডিয়ায় এই ছবিগুলি পোস্ট করার সময় করণ নিজেই মন্তব্য করেন, রবি বর্মার শিল্পকর্ম তাঁর কাছে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ এই শিল্পী তাঁর চিত্রকর্মে আবেগকেই মূর্ত করে তুলেছেন ৷ আর ঠিক এই কাজটিই করণ তাঁর নিজের চলচ্চিত্রেও করার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান । সারকথা হল, এই লুকটি কেবলই দৃশ্যগত চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি; বরং এটি রচিত হয়েছে গভীর চিন্তাভাবনা ও এক নিবিড় সংযোগের মধ্য দিয়ে ৷ এমন এক মিলনস্থল, যেখানে চলচ্চিত্র ও চিত্রশিল্প এসে একবিন্দুতে মিলিত হয়েছে ।
করণ জোহরের জমকালো 'মেট গালা' পোশাকটি ডিজাইন করেছেন মণীশ মালহোত্রা । তিনি সত্যিই করণকে যেন এক জীবন্ত ক্যানভাসে রূপান্তরিত করেছিলেন । এই পোশাকটিতে একটি সুগঠিত কালো ভিত্তির ওপর লম্বা ও একটি কেপ (cape) যুক্ত ছিল, যা হাতে আঁকা চিত্রকর্ম এবং সূচিকর্মের মোটিফ দিয়ে সুশোভিত ছিল । এই মোটিফগুলি সরাসরি রাজা রবি বর্মার চিত্রকর্ম থেকে অনুপ্রাণিত ৷ বিশেষ করে পদ্মফুল, রাজহাঁস এবং অন্যান্য চিরায়ত ভারতীয় চিত্রশৈলীর উপাদানগুলি এতে স্থান পেয়েছিল । এই সাজসজ্জার সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এর 'ফ্রেমিং কনসেপ্ট' বা কাঠামোবদ্ধ ধারণাটি; ঠিক যেমনটি কোনও চিত্রকর্ম একটি ফ্রেমে বাঁধানো থাকে, তেমনি পুরো পোশাকটিকেই যেন একটি ফ্রেমে বাঁধানো শিল্পকর্মের মতো দেখাত ।
কারুকার্য ও সূক্ষ্মতার এক অনবদ্য নিদর্শন: এই পোশাকটির প্রকৃত মাহাত্ম্য নিহিত ছিল এর সূক্ষ্ম ও জটিল বিস্তারিত বিন্যাসের মধ্যে । হাতে করা সূচিকর্ম, বিচিত্র বুননশৈলী এবং চিত্রকর্মের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ এটিকে করে তুলেছে সম্পূর্ণ অনন্য । ঠিক এখানেই ফুটে ওঠে 'কুতুর' (Couture) ফ্যাশনের মূল নির্যাস ৷ যেখানে প্রতিটি সুতো এবং প্রতিটি নকশা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত অভিপ্রায় নিয়ে বিন্যস্ত করা হয় । আর ঠিক এই কারণেই, এই পোশাকটি কেবল পরিধান করার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়নি; বরং এটি সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তা গভীর মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ ও যথাযথভাবে সমাদৃত হতে পারে ।
শুধু পোশাকই নয় জুয়েলারিও বিশেষ ছিল: করণের সাজে ব্যবহৃত গয়নাগুলিও অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল । তিনি ‘তিয়ানি জুয়েলারি’ (Tyaani Jewellery)-র একটি নেকলেস এবং কয়েকটি আংটি পরেছিলেন ৷ যদিও গয়নাগুলি ছিল বেশ জমকালো, তবুও সেগুলি তাঁর পোশাকের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে যায়নি । ‘আনা-কারিন কার্লসন’ (Anna-Karin Karlsson)-এর চশমাটি তাঁর সামগ্রিক সাজে একটি আন্তর্জাতিক ও আধুনিক (edgy) আভিজাত্য যোগ করেছিল । ‘কপার ম্যালেট’ (Copper Mallet)-এর জুতো জোড়া তাঁর সাজের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই ছিল এবং তা তাঁর সাজকে নিখুঁতভাবে পূর্ণতা দিয়েছিল ।
স্টাইলিংয়ের এক অনবদ্য নিদর্শন: করণ জোহরের পুরো সাজটি স্টাইল করেছেন একা লাখানি; এই সাজকে নিখুঁত রূপ দিতে তিনি ভারত ও নিউ ইয়র্ক উভয় দেশের দলের সঙ্গেই যৌথভাবে কাজ করেছেন । চুল ও মেকআপের দায়িত্বও পালন করেছে দুই দেশের দুটি দল ৷ ভারতের পক্ষ থেকে ছিলেন আলিম হাকিম ও পরেশ কালগুটকর ৷ আর নিউ ইয়র্কের দলটি তাঁর সাজে এনে দিয়েছিল সেই চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক ছোঁয়া । করণ জোহরের এই সাজটি কেবল কোনও প্রচলিত ফ্যাশন ট্রেন্ড অনুসরণ করেনি; বরং এটি নিজেই একটি নতুন ট্রেন্ড বা ধারা সৃষ্টি করেছে । সোশাল মিডিয়ায় করণের এই সাজটি অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে ৷ মানুষ এটিকে ‘নাটকীয়’ ও ‘শিল্পসম্মত’ হিসেবে বর্ণনা করার পাশাপাশি একে তাঁর ‘সেরা অভিষেক’ (best debut) হিসাবেও আখ্যায়িত করেছেন । আর সত্যি বলতে, তাঁর এই সাজটি এমন প্রশংসার যোগ্যই বটে, কারণ এটি কেবল বাহ্যিক চাকচিক্যই নয়, বরং এর পিছনে থাকা গভীর চিন্তাভাবনা ও কঠোর পরিশ্রমকেও ফুটিয়ে তোলে ।