'আম' হাতে মেট গালা 2026-এ নজরে ছিলেন ইশা আম্বানির ফ্যাশন, দেখুন তাঁর লুক
বারংবারই ইশা আম্বানি এমন কিছু করে দেখান, যা মানুষকে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ করে তোলে ।
Published : May 5, 2026 at 3:39 PM IST
আম্বানি পরিবারের আদরের কন্যা ইশা আম্বানি প্রায়শই তাঁর ফ্যাশন ও গয়নার শৈলীর কারণে সবার নজর কেড়ে থাকেন । নিজের সহজাত রুচি ও আইকনিক সাজসজ্জার মাধ্যমে ইশা কখনোই কাউকে হতাশ করেন না ৷ আর বর্তমানে তাঁর 2026 সালের 'মেট গালা' (Met Gala) অনুষ্ঠানের সাজটি সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে উঠেছে । তাঁর এই সাজটিই যেন এক অকাট্য প্রমাণ যে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফ্যাশন মঞ্চেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ও কারুকার্য আজও নিজস্ব এক স্বতন্ত্র অবস্থান ধরে রেখেছে । তবে এবারের প্রেক্ষাপটটি কিছুটা ভিন্ন ৷ এবার তাঁর পরনের শাড়ির সঙ্গে হাতে ধরা একটি অতি সাধারণ আম-ই সবাইকে বিস্ময়ে অভিভূত করে দিয়েছে । ইশা আম্বানির মেট গালার এই বিশেষ সাজটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানুন ৷
একটি সোনালি শাড়ি এবং হীরাখচিত ব্লাউজ: ইশা আম্বানির সাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি সোনালি শাড়ি, যা চিরাচরিত সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। এই শাড়িটি পরিধানযোগ্যর শিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শন । পোশাকটিতে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় এমব্রয়ডারি, হাতে আঁকা নকশা এবং সূক্ষ্ম সোনালি সুতোর কাজ । এতে পিচওয়াই শিল্প থেকে অনুপ্রাণিত মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতাকে প্রতিফলিত করে । প্রতিটি উপাদান যত্ন সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে পোশাকটি কেবল অলঙ্করণ না হয়ে একটি গল্প বলে । এর সঙ্গে থাকা ভাস্কর্যসদৃশ কেপটি এই সাজকে একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক হাই-ফ্যাশন মাত্রা দিয়েছে ৷ এই কেপটি একটি নাটকীয় অবয়ব তৈরি করে যা শাড়ির সঙ্গে অনায়াসে মিশে গিয়ে রেড কার্পেটে এক অসাধারণ উপস্থিতি তৈরি করেছে । এছাড়াও, এই পোশাকের সঙ্গে হীরাখচিত একটি ব্লাউজ পরা হয়েছে ।
এটি তৈরি করতে কত ঘণ্টা সময় লেগেছিল ?
ঈশা আম্বানি পরিহিত এই পোশাকটির সবচেয়ে বড় শক্তি নিহিত রয়েছে এর কারুকার্যের মধ্যে । এটি তৈরি করতে 1200 ঘণ্টারও বেশি সময় লেগেছিল যা ছিল অসংখ্য কারিগরের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল । হাতে আঁকা চিত্রকর্ম এবং সূচিকর্মের এক অনন্য সংমিশ্রণই মূলত এই পোশাকটিকে সবার চেয়ে আলাদা করে তুলেছে । এমন এক যুগে, যখন যন্ত্রের সাহায্যে করা কাজ অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে, তখন হাতে করা এমন সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত কারুকার্যই প্রকৃত বিলাসিতার এক অনন্য নিদর্শন হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকে ।
ঐতিহ্যের এক শক্তিশালী অনুষঙ্গ: ইশা তাঁর গয়না নির্বাচনের মাধ্যমে নিজের সাজে এক রাজকীয় আভিজাত্যের ছোঁয়া ফুটিয়ে তুলেছিলেন । তিনি একটি ভারী হীরে ও পান্নার গয়নায় নিজেকে সাজিয়েছিলেন । স্তরে স্তরে সাজানো নেকলেস, নজরকাড়া বিশেষ গয়না এবং একটি ঐতিহাসিক সরপেঁচ (পাগড়ির অলঙ্কার)—সব মিলিয়ে আধুনিক মহারানির আভা জাগিয়ে তুলেছিল । এছাড়াও সুপ্রসিদ্ধ ব্রোচটি ব্লাউজের পিছনের অংশে যুক্ত করা হয়েছিল । ফ্যাশনের দৃষ্টিকোণ থেকে, এমন ভারী গয়নার ভারসাম্য বজায় রাখা মোটেও সহজ কাজ নয় ৷ তবে এক্ষেত্রে, সাজসজ্জার বিন্যাসটি ছিল নিখুঁত ও ত্রুটিহীন ।
কেশসজ্জা ও রূপসজ্জা: কেশসজ্জায় একটি প্রথাগত গজরা (ফুলের মালা)-কে শৈল্পিক ছোঁয়ায় নতুন রূপে উপস্থাপন করা হয়েছিল । এটি কেবল ফুলের একটি গতানুগতিক বিন্যাস ছিল না, বরং এটি ছিল বিভিন্ন উপকরণের সংমিশ্রণে তৈরি একটি নকশাগত উপাদান, যা সামগ্রিক সাজে এক অনন্য স্বকীয়তা এনে দিয়েছিল । রূপসজ্জা বা মেকআপ রাখা হয়েছিল স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল, যা বর্তমান সময়ের ত্বকের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেওয়া যা বিউটি ট্রেন্ডের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল । ইশা আম্বানির কেশসজ্জা ও রূপসজ্জা নির্বাচনের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত বিচক্ষণ বলে প্রমাণিত হয়েছে ৷ কারণ, এমন জমকালো পোশাক ও গয়নার সঙ্গে যদি ভারী মেকআপ করা হতো, তবে তা সহজেই পুরো সাজসজ্জাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারত ।