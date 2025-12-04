মার্গশীর্ষ পূর্ণিমায় সন্ধ্যেতে করুন এই বিশেষ কাজ, টাকায় ভরে যাবে জীবন

মার্গশীর্ষ পূর্ণিমায় সন্ধ্যেতে করুন এই বিশেষ কাজ, টাকায় ভরে যাবে জীবন
সনাতন ধর্মে মার্গশীর্ষ পূর্ণিমার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । বলা হয় যে মার্গশীর্ষ পূর্ণিমায় দান, স্নান, উপবাস এবং পুজো করলে প্রচুর উপকার পাওয়া যায় ।
Published : December 4, 2025 at 12:48 PM IST
হিন্দু ধর্মে পূর্ণিমা তিথির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী বলা হয় এই দিনে লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজো করলে জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সম্পদ আসে । জীবনে সুখের সমৃদ্ধি ঘটে ৷ তার উপর এখন চলছে মার্গশীর্ষ মাস । বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, অগ্রহায়ণ মাসকেই বলা হয় মার্গশীর্ষ মাস । মৃগশিরা নক্ষত্র থেকেই এমন নামকরণ করা হয়েছে । এই মাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় মাস হিসেবে গণ্য করা হয় । এই মাসের পূর্ণিমা তিথিও তাই 'মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা' নামে পরিচিত ।
মার্গশীর্ষ পূর্ণিমার বিশেষ দিন:
এই বছর মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা 4 ডিসেম্বর, 2025 । এই দিনে হরিদ্বার, বারাণসী, মথুরা এবং প্রয়াগরাজের মতো পবিত্র স্থানে স্নানে গঙ্গা স্নানের জন্য ভিড় জমান পুণ্যার্থীরা । 4 ডিসেম্বর 2025-এ শুরু সকাল 08:37 মিনিটে । এটি শেষ হচ্ছে 5 ডিসেম্বর ভোর 04:35 মিনিটে ৷
এই দিনে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেতে কী করবেন ?
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "এইদিনে এই একটা কাজ করলেই হতে পারেন লাখপতি ৷ একদিকে যেমন বৃহস্পতিবার অন্যদিকে পূর্ণিমা ৷ তাই এইদিন গজকেশরী যোগ থাকছে ৷ তাই এইদিন সন্ধ্যের সময় একগ্লাস জল নিয়ে ছাদে গিয়ে চন্দ্রদেবকে উৎসর্গ করবেন ৷ এরসঙ্গে যেকোনও দু'টি মনোস্কামনা চন্দ্রদেবকে জানান ৷ এরপর এই জলটি নিজে খেয়ে নিন ৷ এই নিয়ম পালণ করতে পারলে মনোস্কামনা পূর্ণ হবেই ৷"
মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
মার্গশীর্ষ পূর্ণিমাকে 'বত্তিসী পূর্ণিমা’'বলা হয় । প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, এইদিনে দান করলে অন্যান্য পূর্ণিমার দিনের তুলনায় অনেক বেশি ফল পাওয়া যায় । যারা এই দিন দান, তপস্যা এবং পুজো করেন, তাঁরা সারা বছরের সমস্ত পুণ্যকর্মের সমান ফল লাভ করেন বলে মনে করা হয় ।
জ্যোতিষী মতে বিশেষ কিছু জিনিস দান করলে মিলবে সুফল ৷ পূর্ণিমার দিনে গুড় দান করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয় । ধর্মীয় বিশ্বাসে বলা হয়েছে, মন্দিরে অথবা দরিদ্রদের গুড় দান করলে আর্থিক সংকট কাটে এবং সম্পর্কের মাধুর্য বৃদ্ধি পায় ।
ধর্মীয় শাস্ত্র অনুযায়ী মার্গশীর্ষ পূর্ণিমার দিনে কিছু বিষয় মেনে চলা দরকার ৷ কারণ এতে সুখ শান্তি বিরাজ করে ৷
ঘর ও ঠাকুরঘর পরিষ্কার রাখা আবশ্যক ৷ কারণ দেবী লক্ষ্মী পরিচ্ছন্ন স্থানে বাস করেন ।
এইদিনে নিরামিশ খাবার গ্রহণ করা উচিত ৷ এছাড়াও এইদিনে ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্র জপ করলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয় ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)