চুল হবে ঘন ও কোমরছোঁয়া, শীতে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই ঐতিহ্যবাহী ভেষজ তেল

চুল হবে ঘন ও কোমরছোঁয়া, শীতে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন এই ঐতিহ্যবাহী ভেষজ তেল
Hair Care: এই তেল সবসময় অল্প পরিমাণে তৈরি করুন এবং খেয়াল রাখুন যেন বোতলের ভিতর কোনোভাবেই জল না ঢোকে ।
Published : November 6, 2026 at 11:19 AM IST
শীতকালে ঠান্ডা বাতাস এবং বাতাসে আর্দ্রতার অভাবের প্রভাব কেবল ত্বকের উপরই নয়, চুলের ওপরও পড়ে । এতে মাথার ত্বক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে, চুল রুক্ষ ও উস্কোখুস্কো হয়ে উঠতে পারে এবং চুলের ডগা ফেটে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে, প্রচলিত পদ্ধতিতে মাথার ত্বকে মালিশ করা একটি দারুণ সমাধান হতে পারে । সবচেয়ে ভালো বিষয় হল, এর জন্য আপনাকে খুব ব্যয়বহুল কোনও হেয়ার ট্রিটমেন্ট বা বাজারের দামী পণ্য ব্যবহারের প্রয়োজন নেই ৷ বরং বাড়িতে থাকা সাধারণ ও প্রাকৃতিক উপাদান দিয়েই চুলের জন্য পুষ্টিকর তেল তৈরি করে নিতে পারেন ।
হেয়ার অয়েল তৈরির উপকরণ:
এই তেল তৈরির জন্য প্রয়োজন হবে এক কাপ নারকেল তেল, দুই টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েল, দুই টেবিল চামচ শুকনো আমলকি, এক টেবিল চামচ মেথি, 10-12টি ফ্রেস কারিপাতা এবং এক চা চামচ কালোজিরে ।
নারকেল তেল চুলকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে এবং চুলের প্রোটিন ক্ষয় কমায় । ক্যাস্টর অয়েল বেশ ঘন প্রকৃতির হওয়ায় তা চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়তা করে । আমলকি, মেথি, কারিপাতা এবং কালোজিরে এসব উপাদান দীর্ঘকাল ধরেই চুলের যত্নে ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ।
বাড়িতে কীভাবে চুলের তেল তৈরি করবেন ?
প্রথমে মেথি এবং কালোজিরে হালকা করে গুঁড়ো করে নিন, যাতে এগুলোর বাইরের আবরণ ভেঙে যায় । এরপর একটি পাত্রে নারকেল তেল নিয়ে মৃদু আঁচে গরম করুন । গরম তেলে গুঁড়ো করা মেথি ও কালোজিরে দিয়ে দিন ।
এরপর এতে শুকনো আমলকি এবং কারিপাতা যোগ করুন । মিশ্রণটিকে মৃদু আঁচে 10 থেকে 15 মিনিট ধরে জ্বাল দিন । খেয়াল রাখবেন যেন তেল থেকে ধোঁয়া না বের হয় এবং উপাদানগুলি পুড়ে না যায় । রান্না হয়ে গেলে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন এবং তেলটি পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দিন ।
একটি পরিষ্কার সুতির কাপড় বা ছাঁকনি দিয়ে তেলটি ছেঁকে নিন । সবশেষে, এতে ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে দিন । তৈরি করা তেলটি একটি পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ শুকনো কাঁচের বোতলে সংরক্ষণ করুন ।
চুলে এই তেল কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
ব্যবহারের আগে সামান্য পরিমাণ তেল একটি আলাদা পাত্রে নিন । সরাসরি গরম না করে, গরম জল ভরা একটি পাত্রের ভিতর তেলের পাত্রটি রেখে হালকা গরম করে নিন । চুলগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করুন এবং আঙুলের ডগা দিয়ে মাথার ত্বকে (স্ক্যাল্পে) আলতো করে তেল মালিশ করুন । নখ ব্যবহার করবেন না বা খুব জোরে ঘষবেন না ।
চুলের দৈর্ঘ্য বরাবর, বিশেষ করে চুলের আগার দিকে কিছুটা তেল লাগিয়ে নিন । 30 থেকে 60 মিনিট রেখে দেওয়ার পর একটি হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । আপনি সপ্তাহে এক বা দু'বার এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করতে পারেন ।
ব্যবহারের আগে কিছু জরুরি সতর্কতা
সবসময় অল্প পরিমাণে তেল তৈরি করুন এবং খেয়াল রাখুন যেন বোতলের ভিতরে কোনওভাবেই জল না ঢোকে। তেলের গন্ধ বা রঙ পরিবর্তিত হয়ে গেলে তা ব্যবহার করবেন না । প্রথমবার ব্যবহারের আগে ত্বকের ছোট একটি অংশে 'প্যাচ টেস্ট' (patch test) করে নিন । যদি চুলকানি, অস্বস্তি বা কোনও ধরনের অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তবে ব্যবহার বন্ধ করে দিন ।
মনে রাখবেন, এই তেল চুলকে নরম করতে এবং ভেঙে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করলেও, এটি দ্রুত চুল গজানোর নিশ্চয়তা নেই । চুল গজানোর বিষয়টি খাদ্যাভ্যাস, হরমোন, জিনগত বৈশিষ্ট্য এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের মতো বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে । যদি আপনার হঠাৎ অতিরিক্ত চুল পড়তে শুরু করে বা মাথার ত্বকে টাক পড়ার মতো জায়গা তৈরি হতে দেখেন, তবে ঘরোয়া প্রতিকারের উপর নির্ভর না করে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের (ডার্মাটোলজিস্ট) পরামর্শ নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)