LPG সিলিন্ডার নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না, এই টিপস মেনে চলুন গ্যাসের সাশ্রয়ী হবে

LPG সিলিন্ডার নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না, এই টিপস মেনে চলুন গ্যাসের সাশ্রয়ী হবে
আমেরিকা-ইরান যুদ্ধের কারণে ভারতেও গ্যাসের ঘাটতি অনুভূত হচ্ছে । এমন পরিস্থিতিতে গ্যাসের সমস্যা হলে এই অভ্যাস পরিবর্তন করুন ৷
Published : March 11, 2026 at 10:37 AM IST
আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের কারণে অনেক জায়গায় গ্যাসের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে । রান্নার জন্য গ্যাস না পাওয়ায় বেঙ্গালুরু এবং মুম্বইয়ের অনেক জায়গায় হোটেল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । এই কারণেই ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের রিফিলের সময়কাল 21 দিন থেকে বাড়িয়ে 25 দিন করা হয়েছে । স্পষ্টতই এই ধরনের খবর প্রতিটি পরিবারকে বিরক্ত করছে । তবে ভালো বিষয় হল, রান্নাঘরে কিছু ছোট অভ্যাস পরিবর্তন করলে গ্যাসের ব্যবহার অনেকাংশে কমানো যেতে পারে এবং সিলিন্ডার দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কিছু কার্যকরী হ্যাক যা আপনার সিলিন্ডার দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করতে পারে ।
গ্যাস বাঁচানোর উপায়:
মাঝারি আঁচে রান্না করুন: মানুষ প্রায়শই দ্রুত রান্না করার জন্য উচ্চ আঁচ ব্যবহার করে থাকেন । তবে বেশিরভাগ খাবার মাঝারি আঁচে সহজেই রান্না হয় । তবে বেশি আঁচে রান্না করলে বেশি গ্যাস খরচ হয় এবং গ্যাস সিলিন্ডার দ্রুত নিষ্কাশন হয়। তাই, রান্না করার সময় মাঝারি আঁচে রান্না করুন।
প্রেসার কুকার ব্যবহার করুন: রান্নার গ্যাস বাঁচানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল প্রেসার কুকার ব্যবহার করা । প্রেসার কুকারে মুসুর ডাল, ভাত এবং সবজি রান্না করলে খাবার দ্রুত রান্না করা যায়, গ্যাসও সাশ্রয় হয়। প্রেসার কুকারে রান্না করলে গ্যাসের পাশাপাশি সময়ও সাশ্রয় হয় ।
রান্নার আগে প্রস্তুতি নিন: কিছু মানুষ গ্যাস চালু করে তারপর সবজি কাটা বা মশলা তৈরি শুরু করে । এতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে গ্যাস নষ্ট হয় । যদি আপনি গ্যাস বাঁচাতে চান, তাহলে গ্যাস জ্বালানোর আগে রান্নার প্রস্তুতি নিন । এতে গ্যাসের খরচও কম হবে ।
মুসুর ডাল জলে ভিজিয়ে রাখুন: যেসব সবজি (মুসুর ডাল ইত্যাদি) রান্না করতে একটু বেশি সময় লাগে, সেগুলি রান্না করার আগে কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন । এতে রান্না সহজ হবে এবং গ্যাস বাঁচাবে ।
ইন্ডাকশন স্টোভ ব্যবহার করুন: রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, একটি বৈদ্যুতিক ইন্ডাকশন স্টোভ একটি ভালো বিকল্প হতে পারে । ইন্ডাকশনে খাবার দ্রুত রান্না হয় এবং গ্যাস সাশ্রয় হয় । বিশেষ করে চা বা হালকা রান্নার জন্য ইন্ডাকশন ব্যবহার আপনার এলপিজি সিলিন্ডারের আয়ু বাড়াতে সাহায্য করতে পারে ।
রেফ্রিজারেটর থেকে জিনিসপত্র বের করার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের ওভেনে রাখবেন না: সবজি, মুসুর ডাল বা অন্যান্য জিনিস সরাসরি গ্যাসের ওভেনে রান্না করলে গরম হতে এবং রান্না করতে বেশি সময় লাগে । অতএব রান্না করার আগে কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া ভালো । এতে দ্রুত রান্না হবে এবং গ্যাস সাশ্রয় হবে ।
আলাদাভাবে টেম্পারিং প্রস্তুত করবেন না: যদি আপনি মসুর ডাল বা সবজি রান্না করেন, তাহলে আলাদাভাবে রান্না করার পরিবর্তে একই পাত্রে টেম্পারিং যোগ করুন । টেম্পারিং প্রস্তুত করার জন্য দু'বার গ্যাস জ্বালতে হয়, যা গ্যাসের খরচ বাড়ায় । একটি পাত্রে টেম্পারিং প্রস্তুত করার সময় এবং গ্যাস উভয়ই সাশ্রয় হয় ।
জল গরম করার জন্য একটি বৈদ্যুতিক কেটলি ব্যবহার করুন: জল গরম করার জন্য গ্যাসের কেটলির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক কেটলি ব্যবহার করা একটি ভালো বিকল্প হতে পারে । বৈদ্যুতিক কেটলিতে জল দ্রুত ফুটানো হয়, যার ফলে সময় এবং গ্যাস উভয়ই সাশ্রয় হয় । এই পদ্ধতি রান্নার গ্যাসের ব্যবহার কমাতে সাহায্য করে, বিশেষ করে চা, কফি বা গরম জলের জন্য ।