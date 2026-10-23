বাড়িতেই তৈরি করুন কলকাতা স্টাইল এগ রোল, কীভাবে করবেন জানুন সহজ পদ্ধতি
Kolkata Style Egg Roll: ঘরে বসেই কলকাতার বিখ্যাত এগ রোলের স্বাদ উপভোগ করতে চান ? তবে খুব সহজেই তা নিজে তৈরি করে নিতে পারেন ।
Published : October 23, 2026 at 11:25 AM IST
সাউথের দিকে বা দিল্লিতে রোলের ভিতরে মেয়োনিজ থাকাটা খুব একটা আশ্চর্যজনক নয় ৷ তবে কলকাতা-শৈলীর রোল সম্পূর্ণ আলাদা এক পর্যায়ের । এই রোলগুলির আসল বৈশিষ্ট্য হল টমেটো কেচাপ, চিলি সস, লেবুর রস এবং মশলাদার পেঁয়াজের এক চমৎকার সংমিশ্রণ । মুচমুচে পরোটা আর ডিমের আস্তরণযুক্ত এই রোলের স্বাদ এতটাই আকর্ষণীয় যে, একবার খেলে আরও খাওয়ার ইচ্ছে জাগবেই । আপনি যদি ঘরে বসেই কলকাতার বিখ্যাত এগ রোলের স্বাদ উপভোগ করতে চান, তবে খুব সহজেই তা নিজে তৈরি করে নিতে পারেন ।
কলকাতা-স্টাইল এগ রোলের বিশেষত্ব কী ?
কলকাতা-স্টাইল এগ রোল কেবল ডিম আর পরোটার সংমিশ্রণই নয়, বরং এটি স্বাদের এক অনন্য মেলবন্ধন । এতে থাকে লেবুর টক ভাব, পেঁয়াজের ঝাঁঝ, শসার মচমচে অনুভূতি এবং টমেটো কেচাপের মিষ্টি স্বাদ । এর আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল মেয়োনিজের পরিবর্তে টমেটো কেচাপ ও চিলি সসের ব্যবহার, যা একে অন্যান্য শহরের রোল থেকে আলাদা করে তোলে ।
পরোটা তৈরির উপকরণ
রোল তৈরির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পরোটা । এর জন্য নিন 300 গ্রাম ময়দা, 6 গ্রাম নুন, 14 গ্রাম চিনি, 16 গ্রাম ডালডা (ভেজিটেবল শর্টেনিং) বা ঘি এবং প্রায় 180-200 মিলিলিটার হালকা গরম জল । এছাড়া পরোটা ভাজার জন্য প্রয়োজন হবে তেল । চারটি এগ রোল তৈরির জন্য আপনার লাগবে চারটি ডিম, 150 গ্রাম মিহি করে কাটা পেঁয়াজ, চারটি কাঁচা লঙ্কা, একটি বড় লেবু, একটি শসা, 1-2 টেবিল চামচ চাট মশলা, 1-2 টেবিল চামচ বিট নুন এবং প্রায় 80 গ্রাম টমেটো কেচাপ । স্বাদে আরও বৈচিত্র্য আনতে চাইলে আপনি এতে সামান্য চিলি সসও যোগ করতে পারেন ।
প্রথমে পরোটার জন্য ডো (Dough) তৈরি করে নিন:
একটি বড় পাত্রে ময়দা, নুন, চিনি এবং ডালডা (ভেজিটেবল শর্টনিং) নিয়ে ভালোভাবে মেশান । মিশ্রণটি আঙুলের সাহায্যে ঘষে ঘষে এমনভাবে তৈরি করুন যেন তা পাউরুটির গুঁড়োর (breadcrumbs) মতো দেখায় । এবার অল্প অল্প করে কুসুম গরম জল মিশিয়ে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে মাখুন, যতক্ষণ না একটি নরম ডো তৈরি হয় । ডো-এর গায়ে সামান্য তেল মাখিয়ে ঢেকে রাখুন এবং 30 মিনিটের জন্য রেখে দিন । এরপর তৈরি করুন পুর যা এই রোলের মূল আকর্ষণ । পেঁয়াজ পাতলা করে স্লাইস করে নিন এবং তার সঙ্গে মিহি করে কাটা কাঁচালঙ্কা ও অর্ধেক লেবুর রস মিশিয়ে নিন । শসা লম্বা ও পাতলা ফালি করে কেটে নিন ৷ এটি খাওয়ার সময় প্রতিটি কামড়ে একটি সতেজ ও মুচমুচে ভাব যোগ করবে ।
পরোটার ওপর ডিম রান্না করুন: ডো-টিকে সমান কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিন এবং প্রতিটি অংশ বেলে নিন । প্রতিটি বেলা রুটির মাঝে একটি ছোট ছিদ্র বা কাটা দাগ দিন, এরপর সেটিকে দড়ির মতো পাকিয়ে আবার গোল করে পেঁচিয়ে নিন এবং পুনরায় বেলে নিন ৷ এই পদ্ধতিতে পরোটা বেশ খাস্তা ও স্তরযুক্ত হয় । তাওয়ায় তেল গরম করে পরোটাটি উভয় পাশে সোনালি রঙ হওয়া পর্যন্ত ভাজুন । একটি ডিম সামান্য নুন দিয়ে ফেটিয়ে নিন এবং তা পরোটার ওপর ছড়িয়ে দিন। ডিম দেওয়া দিকটি ভালোভাবে রান্না করুন, তবে খেয়াল রাখবেন যেন ডিমটি অতিরিক্ত শক্ত বা রাবারের মতো হয়ে না যায় । পরোটার ওপর চাট মশলা ও বিট লবণ ছিটিয়ে দিন। এবার আগে থেকে তৈরি করে রাখা পেঁয়াজ, শসা এবং সামান্য লেবুর রস যোগ করুন। স্বাদের প্রয়োজনে টমেটো কেচাপ ও চিলি সস দিয়ে দিন । সবশেষে পরোটাটি শক্ত করে রোল করুন এবং নীচের দুই-তৃতীয়াংশ কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে নিন, যাতে খাওয়ার সময় সস বা ভেতরের উপকরণ বাইরে বেরিয়ে না আসে ।