মাত্র 5 মিনিটে বেঁচে যাওয়া পাউরুটি দিয়ে সুস্বাদু উপমা তৈরি করুন, দেখুন রেসিপি

মাত্র 5 মিনিটে বেঁচে যাওয়া পাউরুটি দিয়ে সুস্বাদু উপমা তৈরি করুন, দেখুন রেসিপি
সকালের ব্যস্ততার মাঝে বেঁচে যাওয়া পাউরুটি দিয়ে মাত্র 5 মিনিটেই আপনি সুস্বাদু 'ব্রেড উপমা' তৈরি করে ফেলতে পারেন ।
Published : September 1, 2026 at 10:08 AM IST
সকালের ব্যস্ততার মাঝে আমরা প্রায়ই রুটি দিয়ে কোনও না কোনও খাবার তৈরি করি এবং অনেক সময় কিছুটা রুটি বেঁচেও যায় । দু-একদিন পর ঠিক একই রেসিপি আবার তৈরি করাটা একঘেয়ে মনে হতে পারে ৷ তবে বেঁচে যাওয়া সেই রুটি দিয়েই আপনি চটজলদি তৈরি করে ফেলতে পারেন দারুণ সুস্বাদু এক ব্রেকফাস্ 'ব্রেড উপমা'। জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই উপমা রেসিপিটি ৷
প্রয়োজনীয় উপকরণ
- পাউরুটির স্লাইস: 6-7টি
- মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ: 1টি
- মিহি করে কুচানো রসুন: 1 চা চামচ
- কুচানো টমেটো: 1টি
- কারি পাতা: 7-8টি
- মিহি করে কুচানো কাঁচা লঙ্কা: 1টি
- সর্ষে দানা: 1 চা চামচ
- হলুদ গুঁড়ো: 1 চা চামচ
- লাল লঙ্কার গুঁড়ো: 1 চা চামচ
- লেবুর রস: 1 টেবিল চামচ
- নুন: স্বাদমতো
- ধনে পাতা: সাজানোর জন্য
প্রস্তুত প্রণালী
পাউরুটি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন । এই রেসিপির জন্য আপনি পাউরুটির ধারের শক্ত অংশ (ক্রাস্ট) রেখে দিতে পারেন অথবা কেটে বাদও দিতে পারেন ।
উচ্চ তাপে একটি প্যান বসিয়ে তাতে এক টেবিল চামচ রান্নার তেল দিন । তেল গরম হলে সরিষা দানা, কারিপাতা ও রসুন দিয়ে সামান্য ভেজে নিন ।
এরপর কুচি করা পেঁয়াজ দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজুন এবং তারপর কুচি করা টমেটো যোগ করুন ।
পেঁয়াজ ও টমেটো 1-2 মিনিট ভাজার পর হলুদ গুঁড়ো, লবণ ও লাল মরিচের গুঁড়ো দিন ।
মিশ্রণটি 3-4 মিনিট ভালোভাবে ভেজে নিন, তারপর পাউরুটির টুকরোগুলি দিয়ে আবারও ভাজুন ।
সবকিছু ভালোভাবে রান্না হয়ে গেলে চুলা বন্ধ করে দিন এবং সবশেষে লেবুর রস ও তাজা ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন ।
গরম গরম পরিবেশন করুন । আপনি চাইলে এই উপমাটি আপনার বাচ্চাদের টিফিন বক্সেও প্যাক করে দিতে পারেন ।
বিকল্প হিসাবে আলু ব্যবহার
আপনি যদি উপমায় টমেটো ব্যবহার করতে না চান, তবে এর পরিবর্তে দুটি সেদ্ধ আলু ব্যবহার করতে পারেন । আলু ব্যবহার করলে টমেটো দেবেন না । সর্ষে দানা, কারিপাতা ও রসুন দিয়ে ফোড়ন দেওয়া এবং পেঁয়াজ ভাজার পর সেদ্ধ আলুগুলো দিয়ে দিন । এরপর মশলাগুলি যোগ করে ভেজে নিন । এভাবেই আপনি পাউরুটির উপমার দুটি ভিন্ন সংস্করণ তৈরি করতে পারেন ।