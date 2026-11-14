পার্লারের খরচ বাঁচান, বাড়িতেই মুসুর ডাল দিয়ে বানিয়ে নিন জেল্লাদার ত্বকের ফেস প্যাক
Face Pack: মুসুর ডালের ফেস প্যাক ব্যয়বহুল ফেসিয়ালের একটি প্রাকৃতিক ও কার্যকর বিকল্প ৷ এটি ত্বকে নিয়ে আসে এক স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ।
Published : November 14, 2026 at 9:48 AM IST
আজকাল সবাই উজ্জ্বল ও স্বাস্থ্যকর ত্বক পাওয়ার আশায় দামী ফেশিয়াল বা সৌন্দর্যচর্চায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন । কিন্তু আপনি কি জানেন, রান্নাঘরেই থাকা একটি সাধারণ উপাদান মুসুর ডাল দামী ফেশিয়ালের মতোই কার্যকর হতে পারে ?
মুসুর ডাল দিয়ে তৈরি ফেস প্যাক কেবল ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কারই করে না, বরং এতে ত্বকে আসে এক প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা । একবার ব্যবহার করলেই নিজেই পার্থক্য বুঝতে পারবেন । ঘরে বসে করা যায় এমন এই প্রাকৃতিক ফেশিয়াল পদ্ধতি সম্পর্কে আরও জেনে নেওয়া যাক ।
মুসুর ডালের ফেস প্যাক
মসুর ডালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ত্বককে পুষ্টি জোগাতে সাহায্য করে । এটি ত্বকের মৃত কোষ দূর করে ত্বককে পরিষ্কার ও কোমল করে তোলে । নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে দাগ-ছোপ ও কালো দাগ দূর হতে সাহায্য করে ।
মুসুর ডালের ফেস প্যাক তৈরির পদ্ধতি
2-3 টেবিল চামচ মুসুর ডাল সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখুন । সকালে ডালগুলো বেটে মসৃণ পেস্ট তৈরি করে নিন । এই মিশ্রণে 1 টেবিল চামচ কাঁচা দুধ এবং সামান্য মধু মিশিয়ে নিন । যদি ত্বক তৈলাক্ত হয়, তবে এতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রসও যোগ করতে পারেন ।
পরিষ্কার মুখে এই পেস্টটি লাগিয়ে 2-3 মিনিট হালকা হাতে মাসাজ করুন । 10-15 মিনিট রেখে শুকিয়ে যেতে দিন এবং তারপর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । সপ্তাহে 2-3 বার এটি ব্যবহার করলে দারুণ ফলাফল পাওয়া যায় ।
আশ্চর্যজনক উপকারিতা
এই ফেস প্যাকটি ত্বককে ভিতর থেকে পরিষ্কার করে এবং লোমকূপের ময়লা দূর করে ।
এটি ত্বকের রোদে পোড়া ভাব (ট্যান) দূর করতে এবং ত্বকের রঙ সমান করতে সাহায্য করে ।
এটি ব্রণ ও ফুসকুড়ির মতো সমস্যা কমাতে সাহায্য করে ।
এটি ত্বককে টানটান করে, যার ফলে ত্বককে তরুণ ও সজীব দেখায় ।
এটি প্রাকৃতিক এক্সফোলিয়েটর হিসাবে কাজ করে, যা ত্বককে কোমল ও উজ্জ্বল করে তোলে ।
কিছু জরুরি সতর্কতা
আপনার ত্বক যদি খুব সংবেদনশীল হয়, তবে ব্যবহারের আগে অবশ্যই প্যাচ টেস্ট (ত্বকের ছোট অংশে পরীক্ষা) করে নিন । এছাড়া, ত্বকে জ্বালাপোড়া এড়াতে লেবুর রসের পরিমাণের দিকে খেয়াল রাখুন । এটি একটি সাশ্রয়ী, সহজ এবং কার্যকর উপায়, যার মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই পার্লারের মতো উজ্জ্বল ত্বক পেতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)