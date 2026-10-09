মহালয়ার তিথিতে বিশেষ কিছু কাজ করলে ফিরতে পারে ভাগ্য, কী বললেন জ্যোতিষী ?
Mahalaya 2026: আগামী 10 অক্টোবর শনিবার পালিত হবে মহালয়া । এদিনই মর্ত্যলোক ত্যাগ করে ফিরে যাবেন প্রয়াত পূর্বপুরুষরা ৷ এইদিন করুন এই কাজ ৷
Published : October 9, 2026 at 12:28 PM IST
10 অক্টোবর 2026 অর্থাৎ শনিবার মহালয়া । এই পবিত্র দিনে সূচনা হয় দেবীপক্ষের । মহালয়ার তিথি পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করার জন্যও বিখ্যাত । শাস্ত্রমতে এই দিনটির রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব । এইদিন অনেকেই নিজের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে থাকেন । মনে করা হয় এই রীতির মাধ্যমে তাঁদের বিদেহী আত্মার মুক্তি ঘটে ৷ পাশাপাশি পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদও লাভ করা যায় ।
পিতৃপক্ষের শেষ দিন হল সর্বপিতৃ অমাবস্যা । এই দিনে প্রয়াত সব পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যেই তর্পণ করা যায় । সর্বপিতৃ অমাবস্যা দিনটি মহালয়া নামেও পরিচত । এই দিনেই ফিরে যান পিতৃপুরুষরা । তাই ফিরে যাওয়ার আগে তাঁদের তৃপ্ত করতে সর্বপিতৃ অমাবস্যায় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ তর্পণ করা জরুরি । আগামী শনিবার 10 অক্টোবর পালিত হবে মহালয়া । মনে করা হয় এদিন কয়েকটি কাজ করলে পরিতৃপ্ত হন আমাদের প্রয়াত পূর্বপুরুষরা । আর তাঁরা খুশি হলে যাওয়ার আগে আমাদের আশীর্বাদ করে যান । পিতৃপুরুষের আশীর্বাদে সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্য লাভ করা যায় ।
বাঙালি হিন্দুরা ঐতিহ্যগতভাবে দেবীমাহাত্ম্যম শাস্ত্র থেকে স্তোত্র পাঠ করতে মহালয়ার দিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে থাকেন । মহিষাসুরমর্দিনী নামে পরিচিত গান এবং মন্ত্রগুলির শোনার জন্য প্রত্যেক বাঙালি পরিবার ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠেন । এটি দেবী দুর্গার জন্ম এবং অসুর রাজা মহিষাসুরের উপর তাঁর চূড়ান্ত বিজয়ের বর্ণনা দেওয়া হয় । ফলে পিতৃপক্ষে প্রয়াত পূর্বপুরুষদের আত্মার শান্তি কামনা করে তর্পণ করা হয় ৷
জ্যোতিষশাস্ত্র মতে এই দিনটির অনেক গুরুত্ব রয়েছে । জ্যোতিষী রাহুল দে জানান, মহালয়ার দিন এমন বিশেষ কিছু কাজ আছে যা করলে আমাদের ভাগ্যের হাল ফিরতে পারে বলে মনে করা হয় । জীবনে সুখ শান্তি পাওয়া যায় ৷ কিছু বিশেষ কাজেই রয়েছে আপনার ভাগ্য ৷ যা মেনে চলতে পারলে সারাবছর দেবীর আশীর্বাদ বজায় থাকবে ৷ আবার এমন কিছু কাজ রয়েছে যা এইদিন একেবারেই করা উচিত নয় । জেনে নিন এই দিন কী কী কাজ করা উচিত, এবং কী কী কাজ করা উচিত নয় ?
জ্যোতিষী বলেন, "এইদিনে দরিদ্রদের দান করতে পারেন ৷ এছাড়াও আপনার পুজো ধ্যান করা ভালো ৷ দরিদ্রদের খাবার খাওয়াতে পারেন ৷ এতে আপনি আশীর্বাদ পাবেন ৷ এছাড়াও পোশাক দান করাও ভালো ৷ এতে আপনার সংসারে সুখ সমৃদ্ধি বজায় থাকে ৷ এছাড়াও রাস্তায় পশু পাখিকে খাবার দেওয়াও খুব শুভ ৷ এতে সংসারে অভাব দেখা দেয় না ৷ এইদিনে অবশ্যই বিষ্ণুর নামে জপ করতে পারলে ভালো ৷ এছাড়াও আপনার কাছে রামায়ন মহাভারত থাকলে পড়তে পারেন ৷ অথবা গীতা পাঠ করাও খুব ভালো কাজ হবে ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)