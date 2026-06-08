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ডেনিমের সঙ্গে শাড়ি, মাধুরী দীক্ষিতের সাজে অনন্য ট্রেন্ড

মাধুরী দীক্ষিত শাড়ি ও ডেনিমের এক চমৎকার ও স্টাইলিশ সংমিশ্রণ তুলে ধরেছেন । তাঁর এই নতুন সাজ ডেনিম শাড়িকে আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে ৷

fashion beauty
মাধুরী দীক্ষিতের সাজে অনন্য ট্রেন্ড (Instagram)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 8, 2026 at 9:30 AM IST

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ফ্যাশনের জগতে কিছু ধারা আসে আর যায় ৷ আবার কোনও কোনও ধারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রূপে ফিরে আসে । ডেনিম শাড়ি তেমনই একটি ধারা, যা ভারতীয় পোশাক ও আধুনিক ফ্যাশনের এক চমৎকার সংমিশ্রণ হিসাবে বিবেচিত হয় । সম্প্রতি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ডেনিম শাড়ি পরে মাধুরী দীক্ষিত এই ধারাটিকে আবারও ফ্যাশনের জগতে নিয়ে এসেছেন । সোশাল মিডিয়ায় তাঁর এই সাজ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই শাড়ির এক অভিনব ও নতুন রূপ হিসেবে এর প্রশংসা করেন ।

মাধুরীর এই সাজটি সেইসব নারীর জন্য একদম উপযুক্ত, যাঁরা শাড়ি পরতে ভালোবাসেন আবার নিজেদের লুকে একটি আধুনিক ছোঁয়াও আনতে চান । ঠিক এই কারণেই ফ্যাশন-সচেতনদের মধ্যে ডেনিম শাড়ি আবারও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে । আধুনিক ও স্টাইলিশ লুক পেতে মাধুরীর এই ডেনিম শাড়ির সাজটি আপনার অবশ্যই একবার পরখ করে দেখা উচিত ।

মাধুরী দীক্ষিতের স্টাইলিশ ডেনিম লুক: মাধুরী দীক্ষিত ডিজাইনার ময়ূর গিরোত্রার তৈরি একটি অনন্য শাড়ি পরেছিলেন ৷ যাতে ডেনিম ও টিস্যু কাপড়ের সংমিশ্রণের পাশাপাশি ছিল চমৎকার এমব্রয়ডারির কারুকাজ । শাড়িটি ঐতিহ্যবাহী ঢঙে পরা হলেও এর কাপড় ও নকশা এটিকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছিল । এর সঙ্গে মানানসই ধূসর রঙের ব্লাউজ পুরো সাজসজ্জায় এক ধরণের ভারসাম্য এনেছিল এবং সামগ্রিক লুকটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল । কানে বড় ও নজরকাড়া ঝুমকা, হাতে সোনার চুড়ি এবং হালকা মেকআপ তাঁর সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল ৷ অন্যদিকে কপালে ছোট্ট একটি টিপ ঐতিহ্যবাহী শাড়ির সাজের সেই চিরন্তন আবেদনকে ধরে রেখেছিল ।

ডেনিম শাড়ি কেন বিশেষ ?

ডেনিম শাড়ির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল এতে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক ফ্যাশনের এক চমৎকার সংমিশ্রণ । শাড়ি যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক, সেখানে ডেনিম হল তারুণ্য ও আধুনিকতার সমার্থক ৷ আর এই দুয়ের মেলবন্ধন এক সতেজ ও নতুন লুক তৈরি করে ।

এই ধারার প্রচলন আগেও দেখা গিয়েছে: ডেনিম শাড়ি কোনও সম্পূর্ণ নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়; গত কয়েক বছরে অনেক ডিজাইনারই তাঁদের সংগ্রহে এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন । বিভিন্ন কাট, প্যাটার্ন ও টেক্সচারের ডেনিম শাড়ি প্রায়শই ফ্যাশন রানওয়েতে দেখা গিয়েছে । তা সত্ত্বেও, ফিউশন-ধর্মী এই শাড়িগুলো আজও বেশ সতেজ ও অভিনব মনে হয় । বিশেষ করে তরুণীদের জন্য এই ডিজাইনটি কেবল অনন্য ও বিশেষই নয়, বরং একবার অন্তত পরার মতো একটি দারুণ বিষয় ।

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