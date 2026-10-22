পারিবারিক একটি ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোনকে অত্যন্ত সুন্দর একটি পোশাকে দেখা গিয়েছে, জানুন এর দাম

পারিবারিক একটি ছবিতে দীপিকা পাড়ুকোনকে অত্যন্ত সুন্দর একটি পোশাকে দেখা গিয়েছে, জানুন এর দাম
Deepika Suit Style: দীপিকা পাড়ুকোন তাঁর দুই মেয়ে দুয়া ও দেবীর সঙ্গে একটি পারিবারিক ছবি শেয়ার করেছেন । ঐতিহ্যবাহী পোশাকে তাঁর সাজ এখন ভাইরাল ।
Published : October 22, 2026 at 10:30 AM IST
দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিংয়ের একটি নতুন পারিবারিক ছবি সোসাল মিডিয়ায় বেশ সাড়া ফেলেছে । ছবিটিতে তাঁদের দুই মেয়ে, দুয়া ও দেবীকেও দেখা যাচ্ছে । এই বিশেষ উপলক্ষটির জন্য পুরো পরিবার ফ্যাশন ডিজাইনার মাসাবা গুপ্তার ব্র্যান্ড 'হাউস অফ মাসাবা' (House of Masaba)-এর পোশাক পরেছিলেন । তবে সবার নজর কেড়েছে দীপিকার চমৎকার ঐতিহ্যবাহী সাজ ৷ তাঁর আইভরি ও পিচ রঙের কুর্তা সেটটি যেমন অপূর্ব, তেমনি এর দামও বেশ চমকপ্রদ ।
দীপিকা পাড়ুকোনের স্যুটের দাম কত ?
এই বিশেষ উপলক্ষটির জন্য দীপিকা পাড়ুকোন ‘হাউস অফ মাসাবা’ (House of Masaba)-এর ‘নূর বন গয়ে’ (Noor Ban Gaye) কুর্তা সেটটি বেছে নিয়েছিলেন । ব্র্যান্ডটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এর দাম 90,000 টাকা উল্লেখ করা হয়েছে । তিনটি পোশাকের এই ডিজাইনার সেটটিতে রয়েছে একটি কুর্তা, নীচের অংশ (প্যান্ট বা সালোয়ার) এবং একটি ওড়না ।
রেশমি কাপড়ে তৈরি আইভরি রঙের এই কুর্তাটিতে রয়েছে পিচ রঙের টিস্যু প্যাচওয়ার্ক এবং সূক্ষ্ম কারুকাজ বা এমব্রয়ডারি । কুর্তাটির কাট বা গঠন স্ট্রেইট-কাট হলেও, এর হাতা, গলার চারপাশ এবং সামনের অংশে করা এমব্রয়ডারি কাজ এটিকে এক অনন্য ও বিশেষ রূপ দিয়েছে ।
এই পোশাকের সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল এতে তেমন কোনও গ্লিটার নেই । হালকা রঙের সঙ্গে সুন্দর হ্যান্ডওয়ার্ক এটিকে উৎসব এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দ করে তোলে ।
দীপিকার ওড়না তাঁর পুরো সাজের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে
এই সাজে ওড়নাটি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে । দীপিকা তাঁর কুর্তার সঙ্গে হালকা পিচ রঙের, ক্রাশড-টিস্যু কাপড়ের একটি ওড়না নিয়েছেন । ওড়নাটির পাড়ে রয়েছে চমৎকার এমব্রয়ডারি বা কারুকাজ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতির এমব্রয়ডারি করা নকশা ।
ওড়নার কাপড়ের মৃদু উজ্জ্বলতা কুর্তার আইভরি (হালকা ঘিয়ে) রঙের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছে । ফলে, কোনও জমকালো বা ভারী সাজসজ্জা ছাড়াই পুরো পোশাকটিকে অত্যন্ত মার্জিত ও অভিজাত দেখাচ্ছে ।
দীপিকা পাড়ুকোনের মেকআপ ও গয়নাও ছিল নজরকাড়া
ঐতিহ্যবাহী এই সাজ পূর্ণ করতে দীপিকা বেছে নিয়েছিলেন বড় আকারের স্টেটমেন্ট ঝুমকা । তাঁর মেকআপে ছিল স্মোকি আই লুক এবং ঠোঁটে হালকা গোলাপি রঙের লিপস্টিক ৷ চুলগুলো মাঝখান থেকে সিঁথি করে খোলা রাখা হয়েছিল ।
ভারী নেকলেস বা অতিরিক্ত গয়না পরার পরিবর্তে, দীপিকা তাঁর পোশাক এবং ঝুমকাকেই সাজের মূল আকর্ষণ করে তুলেছেন । উৎসবের মরশুমে বিশেষ করে সেইসব মহিলাদের জন্য এই সাজটি একদম উপযুক্ত, যারা উৎসবের আমেজে সেজে উঠতে চান কিন্তু গয়নার ব্যবহার ন্যূনতম রাখতে পছন্দ করেন ।
রণবীর সিং পরেছিলেন আইভরি রঙের সিল্ক কুর্তা সেট
নিজের প্রাণবন্ত ও সাহসী ফ্যাশন পছন্দের জন্য পরিচিত রণবীর সিংকে এই পারিবারিক ছবিতে বেশ অন্যরকম ও সংযত সাজে দেখা গিয়েছে । তিনি পরেছিলেন আইভরি রঙের একটি সিল্ক কুর্তা সেট ।
রণবীরের সাজ দীপিকার পোশাকের সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে গিয়েছিল । হুবহু একই রকম পোশাক না পরে, এই দম্পতি একই রঙের পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন শেড বেছে নিয়েছিলেন, যা তাঁদের সাজের মধ্যে একটি সুন্দর ও সুষম সামঞ্জস্য তৈরি করেছে ।
বড় মেয়ে দুয়া পরেছে পিচ রঙের কুর্তা সেট
এই পারিবারিক ছবিতে দীপিকা ও রণবীরের বড় মেয়ে, দুয়া পাড়ুকোন সিং-কে অত্যন্ত মিষ্টি দেখাচ্ছিল । সে পরেছিল পিচ রঙের টিস্যু ও সিল্কের তৈরি একটি কুর্তা সেট ।
দুয়া-র পোশাকের রঙ তার মায়ের ওড়না ও কুর্তায় থাকা প্যাচওয়ার্কের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছিল । ছবিতে দুয়াকে তার ছোট বোনকে আদর করতেও দেখা যায় ৷ এই সুন্দর মুহূর্তটি পারিবারিক ছবিটিকে আরও বিশেষ করে তুলেছে ।
ছোট মেয়ে দেবীর জন্য বিশেষ সোয়াডল ছিল ৷ পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য, দেবী পাড়ুকোন সিং-ও ‘হাউস অফ মাসাবা’-র পোশাকে সেজেছিল । তাকে টিস্যু কাপড়ে তৈরি একটি সোয়াডলে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল ।
এই সোয়াডলের ভিতরে ছিল নরম মসলিনের আস্তরণ, যাতে তা শিশুর ত্বকের জন্য আরামদায়ক হয় । এতে ছিল ছোট ছোট হার্ট আকৃতির এমব্রয়ডারি করা ট্যাসেল, আর এর নকশাটি পরিবারের অন্যদের পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ।
কেন দীপিকা ও রণবীরের এই পারিবারিক ছবিটি বিশেষ ?
দশেরা উপলক্ষে দীপিকা ও রণবীর তাদের দ্বিতীয় মেয়ে, দেবী পাড়ুকোন সিং-এর নাম প্রকাশ্যে আনেন । দুই মেয়ের সঙ্গে ছবি শেয়ার করার মাধ্যমে এই দম্পতি পরিবারের নতুন সদস্যের আগমনে তাদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন ।
ছবিটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল পরিবারের সবার পোশাকের মধ্যে থাকা সামঞ্জস্য । আইভরি, পিচ এবং হালকা সোনালি রঙের সংমিশ্রণ পুরো পরিবারকে একটি সুন্দর ও উৎসবমুখর রূপ দিয়েছে ।