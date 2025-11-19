ভারতের এই সুন্দর জায়গায় 10 লক্ষেরও কম খরচে সারতে পারবেন ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, দেখে নিন তালিকা

ভারতের এই সুন্দর জায়গায় 10 লক্ষেরও কম খরচে সারতে পারবেন ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, দেখে নিন তালিকা
আজকাল দম্পতিদের কাছে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং একটি জনপ্রিয় পছন্দ হয়ে উঠেছে ৷ কোথায় কোথায় করবেন দেখে নিন তালিকা ৷
Published : November 19, 2025 at 12:36 PM IST
বলিউড সেলিব্রিটিদের মতো আজকাল ডেস্টিনেশন ওয়েডিং দারুণ হিট । প্রিয় নায়িকা বিদেশে কিংবা দেশীয় রাজবাড়ি বা হোটেল ভাড়া করে বিয়ে করছেন তা দেখে ভক্তদেরও মনে ইচ্ছে জাগছে এমন বিয়ে করার । কিন্তু তারকাদের মতো কোটি কোটি টাকা খরচ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সামলানো সম্ভব হয় না ।
সকলেই চান তাঁদের বিয়ে কেবল একটি আচার অনুষ্ঠানের চেয়েও বেশি কিছু হোক বরং একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হোক যা সারাজীবন ধরে মনে করা যায় । ডেস্টিনেশন ওয়েডিং আজকাল কেবল একটি ট্রেন্ড নয়, বরং এমন একটি উপলক্ষ যেখানে পরিবার এবং বন্ধুরা একটি সুন্দর স্থানে একত্রিত হন, উদযাপন করেন এবং অনন্য স্থানে বিশেষ মুহূর্তগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে ।
ভারত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ একটি দেশ ৷ এখানে প্রতিটি কোণে বিশেষ কিছু রয়েছে ৷ যেমন- রাজপরিবার, প্রকৃতি বা সংস্কৃতি । আপনি যদি একটি ডেস্টিনেশন ওয়েডিং পরিকল্পনা করেন তাহলে ভারতের কিছু গন্তব্য এটিকে স্বপ্নে পরিণত করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি সম্পর্কে ৷
আলিবাগ, মহারাষ্ট্র: মহারাষ্ট্রের এই সমুদ্রতীরে অবস্থিত আলিবাগে বিয়ে করার কথা ভাবছেন ? তাহলে আপনার খরচ হতে পারে 10 থেকে 15 লক্ষ টাকা । অবশ্য খরচ কম বেশি হতে পারে অতিথি তালিকার আকার বুঝে ।
উদয়পুর, রাজস্থান: লেক সিটি নামে বিখ্যাত, উদয়পুর রাজকীয় বিয়ের জন্য উপযুক্ত গন্তব্য । এর প্রাসাদ, হ্রদ এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটি রাজকীয় পরিবেশ তৈরি করে । লীলা প্যালেস এবং সিটি প্যালেসের মতো স্থানগুলি এটিকে একটি দর্শনীয় গন্তব্য করে তোলে ।
গোয়া: আপনি যদি সমুদ্র সৈকতে বিয়ের স্বপ্ন দেখেন, তাহলে গোয়া হল নিখুঁত পছন্দ । এর সমুদ্র সৈকত, রিসোর্ট এবং পার্টি সংস্কৃতি এটিকে তরুণ দম্পতিদের কাছে প্রিয় করে তোলে । সমুদ্রের ঢেউ এবং সূর্যাস্ত অত্যাশ্চর্য ছবি তোলে ।
জয়পুর, রাজস্থান: আপনি যদি রাজকীয় বিয়ের সন্ধান করেন, তাহলে জয়পুর হল সেরা পছন্দ । আমের ফোর্ট এবং সামোদ প্যালেসের মতো জায়গাগুলি আপনার একটি দুর্দান্ত রাজকীয় বিয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে ।
কেরালা: ঈশ্বরের নিজস্ব দেশ নামে পরিচিত কেরালা, তার ব্যাকওয়াটার এবং সবুজের মাঝে একটি বিবাহের জন্য একটি রোমান্টিক পরিবেশ প্রদান করে । হাউসবোট বিবাহ এবং জাতিগত সাজসজ্জা এটিকে অনন্য করে তোলে ।
মুসৌরি অথবা সিমলা: পাহাড়ে বিয়ের নিজস্ব আকর্ষণ থাকে । ঠান্ডা বাতাস, পাইন বন এবং তুষারাবৃত পর্বতমালা এই সবকিছুই রূপকথার বিয়ের মতো এক রূপকথার বিয়ের সৃষ্টি করে ।
মানালি হিমাচল প্রদেশ: ডেস্টিনেশন ওয়েডিং-এর জন্য আরেকটি দুর্দান্ত স্থান হল হিমাচল প্রদেশের মানালি । বিয়েতে আপনি যদি মোটামুটি 200 জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করেন তাহলে আপনার খরচ হবে 8 থেকে 10 লক্ষের মধ্যে । গোটাটাই প্যাকেজ সিস্টেম ।
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: সমুদ্র, নীল আকাশ এবং শান্ত পরিবেশ এই সবকিছুই এটিকে একটি নিখুঁত ব্যক্তিগত গন্তব্য করে তোলে । স্কুবা ডাইভিং বা সূর্যাস্ত ক্রুজের মতো উদ্ভাবনী অভিজ্ঞতাও এখানে পাওয়া যায় ৷
আগ্রা: তাজমহলের ছায়ায় বিয়ে করা ভালোবাসার প্রতীক । এই জায়গাটি ঐতিহাসিক এবং রোমান্টিক উভয়ই । তাজ ভিউ স্থানগুলি এটিকে আরও বিশেষ করে তোলে ।
এই জায়গাগুলিতে বিয়ে করা কেবল একটি স্মরণীয় বিয়েই নয় বরং আপনার প্রেমের গল্পের একটি সুন্দর সূচনাও করে ।