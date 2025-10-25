ETV Bharat / lifestyle

চুলের পুষ্টির জন্য হালকা তেলগুলি ব্যবহার করুন, মাথা ভারী হবে না

আমরা প্রায়ই চুলের পুষ্টির জন্য তেল ব্যবহার করি, কিন্তু অনেক চুলের তেল এতটাই আঠালো থাকে চ্যাটচেটে হয়ে যায় ৷

Hair CAre Tips
চুলের জন্য এই তেল ব্যবহার করুন (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 25, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চুলের পুষ্টি বজায় রাখা প্রয়োজন ৷ এরজন্য মাথার ত্বকে তেল লাগালে পর্যাপ্ত পুষ্টি পাওয়া যায় ৷ কিন্তু চুলে বেশি তেল ব্যবহার করলে চ্যাটচ্যাট করে ৷ যাঁদের এমনিতেই তেলতেলে ভাব তাঁদের জন্য় আরও বেশি অস্বস্তিকর হতে পারে ।

চুলের জন্য় ভারী তেল লাগিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাহলে এমনকিছু ব্যবহার করা প্রয়োজন যা চুলের পুষ্টিও জোগাবে আবার মাথাও হালকা রাখবে ৷ জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই তেলগুলি সম্পর্কে ৷

কিছু চুলের তেল ভারী কেন ?

কিছু তেল, যেমন নারকেল বা ক্যাস্টর অয়েল ঘন ঘনত্বের কারণে ভারী বোধ করে । এই তেলগুলি মাথার ত্বকে বসে চুলকে খুব আঠালো করে তুলতে পারে । অন্যদিকে, হালকা চুলের তেল খুব দ্রুত শোষিত হয় । এগুলি চুলের গভীরে প্রবেশ করে, এটিকে পুষ্টি জোগায় ৷ কিছু তেল আঠালোভাব তৈরি করে না ৷

চুলের জন্য 5টি সেরা হালকা চুলের তেল:

অরগান অয়েল: এই তেল ভিটামিন ই ফ্যাটি অ্য়াসিড সমৃদ্ধ ৷ এই তেলটি হালকা, তাৎক্ষণিকভাবে চুলকে ময়শ্চারাইজ করে, কুঁচকে যাওয়া কমায় এবং চুলকে উজ্জ্বল চকচকে করে তোলে। এটি তৈলাক্ত মাথার ত্বকের জন্যও একটি দুর্দান্ত বিকল্প ।

জোজোবা অয়েল: এই তেলের গঠন আমাদের প্রাকৃতিক সিবামের খুব কাছাকাছি, যার কারণে এটি মাথার ত্বকে সহজেই গ্রহণ করা হয় । এটি চুলের ছিদ্রগুলিকে আটকে রাখে না এবং চুলকে হালকা বোধ করে, চুলকে সুন্দর দেখায় ৷

আমন্ড অয়েল: আমন্ড অয়েল হালকা এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ । এটি চুলকে শক্তিশালী করতে এবং ভাঙা রোধ করতে সহায়তা করে । চুলের গোড়ায় অল্প পরিমাণে লাগালে তাৎক্ষণিকভাবে চুল চকচকে এবং নরম হয় ।

আঙুর বীজের তেল: এটি সবচেয়ে হালকা তেলগুলির মধ্যে একটি । এটি প্রায় জলের মতো লাগে । এর কোনও গন্ধ নেই এবং এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ । যদি আপনার চুল খুব পাতলা হয় এবং আপনি কোনও তৈলাক্ত ভাব অনুভব করতে না চান, তাহলে এই তেলটি আপনার জন্য উপযুক্ত ।

অ্যাভোকাডো অয়েল: এটি একটু ঘন মনে হতে পারে, তবে এটি ওলিক অ্যাসিডে পরিপূর্ণ ৷ যা এটি আপনার চুলে দ্রুত শোষিত হতে সাহায্য করে । এটি শুষ্ক এবং ক্ষতিগ্রস্ত চুলের জন্য দুর্দান্ত, কারণ এটি গভীরভাবে কন্ডিশন করে এবং ভাঙা রোধ করে চুলও ভারী বোধ না করে ।

ব্যবহারের সঠিক উপায়: হালকা তেল অল্প পরিমাণে ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো ফলাফল দেয় । আপনার হাতের তালুতে 3-4 ফোঁটা রাখুন, গরম করার জন্য একটু হাতে ঘষে নিন ৷ তারপর আপনার চুলে মাথার ত্বকে আলতো করে মাসাজ করুন । আপনি এটি সারারাত রেখে দিতে পারেন অথবা শ্যাম্পু করার এক ঘণ্টা আগে লাগাতে পারেন । এটি করলে চুলের জন্যও ভালো ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. খুশকির সমস্যায় এই ঘরোয়া প্রাকৃতিক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন, কিছুদিনের মধ্যেই পার্থক্য বোঝা যাবে
  2. উৎসবের মরশুমে ব্যবহার করুন ঘরোয়া এই ফেসপ্যাক, মুখে উজ্জ্বলতা আনবে
  3. ভিটামিন সি ও রেটিনল ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানেন ? কী করবেন জানুন বিস্তারিত
  4. এই দীপাবলিতে রাসায়নিকের পরিবর্তে ঘরোয়া ফেসপ্যাক ব্যবহার করে দেখুন, ত্বকে আনবে জেল্লা

TAGGED:

HAIR CARE TIPS
WITHOUT WEIGHING YOUR HAIR
চুলের যত্নের হালকা তেল
LIGHTWEIGHT HAIR OILS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.