চুলের পুষ্টির জন্য হালকা তেলগুলি ব্যবহার করুন, মাথা ভারী হবে না
আমরা প্রায়ই চুলের পুষ্টির জন্য তেল ব্যবহার করি, কিন্তু অনেক চুলের তেল এতটাই আঠালো থাকে চ্যাটচেটে হয়ে যায় ৷
Published : October 25, 2025 at 12:35 PM IST
চুলের পুষ্টি বজায় রাখা প্রয়োজন ৷ এরজন্য মাথার ত্বকে তেল লাগালে পর্যাপ্ত পুষ্টি পাওয়া যায় ৷ কিন্তু চুলে বেশি তেল ব্যবহার করলে চ্যাটচ্যাট করে ৷ যাঁদের এমনিতেই তেলতেলে ভাব তাঁদের জন্য় আরও বেশি অস্বস্তিকর হতে পারে ।
চুলের জন্য় ভারী তেল লাগিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাহলে এমনকিছু ব্যবহার করা প্রয়োজন যা চুলের পুষ্টিও জোগাবে আবার মাথাও হালকা রাখবে ৷ জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই তেলগুলি সম্পর্কে ৷
কিছু চুলের তেল ভারী কেন ?
কিছু তেল, যেমন নারকেল বা ক্যাস্টর অয়েল ঘন ঘনত্বের কারণে ভারী বোধ করে । এই তেলগুলি মাথার ত্বকে বসে চুলকে খুব আঠালো করে তুলতে পারে । অন্যদিকে, হালকা চুলের তেল খুব দ্রুত শোষিত হয় । এগুলি চুলের গভীরে প্রবেশ করে, এটিকে পুষ্টি জোগায় ৷ কিছু তেল আঠালোভাব তৈরি করে না ৷
চুলের জন্য 5টি সেরা হালকা চুলের তেল:
অরগান অয়েল: এই তেল ভিটামিন ই ফ্যাটি অ্য়াসিড সমৃদ্ধ ৷ এই তেলটি হালকা, তাৎক্ষণিকভাবে চুলকে ময়শ্চারাইজ করে, কুঁচকে যাওয়া কমায় এবং চুলকে উজ্জ্বল চকচকে করে তোলে। এটি তৈলাক্ত মাথার ত্বকের জন্যও একটি দুর্দান্ত বিকল্প ।
জোজোবা অয়েল: এই তেলের গঠন আমাদের প্রাকৃতিক সিবামের খুব কাছাকাছি, যার কারণে এটি মাথার ত্বকে সহজেই গ্রহণ করা হয় । এটি চুলের ছিদ্রগুলিকে আটকে রাখে না এবং চুলকে হালকা বোধ করে, চুলকে সুন্দর দেখায় ৷
আমন্ড অয়েল: আমন্ড অয়েল হালকা এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ । এটি চুলকে শক্তিশালী করতে এবং ভাঙা রোধ করতে সহায়তা করে । চুলের গোড়ায় অল্প পরিমাণে লাগালে তাৎক্ষণিকভাবে চুল চকচকে এবং নরম হয় ।
আঙুর বীজের তেল: এটি সবচেয়ে হালকা তেলগুলির মধ্যে একটি । এটি প্রায় জলের মতো লাগে । এর কোনও গন্ধ নেই এবং এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ । যদি আপনার চুল খুব পাতলা হয় এবং আপনি কোনও তৈলাক্ত ভাব অনুভব করতে না চান, তাহলে এই তেলটি আপনার জন্য উপযুক্ত ।
অ্যাভোকাডো অয়েল: এটি একটু ঘন মনে হতে পারে, তবে এটি ওলিক অ্যাসিডে পরিপূর্ণ ৷ যা এটি আপনার চুলে দ্রুত শোষিত হতে সাহায্য করে । এটি শুষ্ক এবং ক্ষতিগ্রস্ত চুলের জন্য দুর্দান্ত, কারণ এটি গভীরভাবে কন্ডিশন করে এবং ভাঙা রোধ করে চুলও ভারী বোধ না করে ।
ব্যবহারের সঠিক উপায়: হালকা তেল অল্প পরিমাণে ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভালো ফলাফল দেয় । আপনার হাতের তালুতে 3-4 ফোঁটা রাখুন, গরম করার জন্য একটু হাতে ঘষে নিন ৷ তারপর আপনার চুলে মাথার ত্বকে আলতো করে মাসাজ করুন । আপনি এটি সারারাত রেখে দিতে পারেন অথবা শ্যাম্পু করার এক ঘণ্টা আগে লাগাতে পারেন । এটি করলে চুলের জন্যও ভালো ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
