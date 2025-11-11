চুল পড়া এড়াতে চাইলে আজই জীবনযাত্রার এই পরিবর্তনগুলি করুন
আপনার চুল কি আগের চেয়ে বেশি পড়ে যাচ্ছে ? শ্যাম্পু বা খারাপ আবহাওয়াকে দোষারোপ করার আগে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দিকে একবার নজর দিন ।
Published : November 11, 2025 at 3:09 PM IST
চুলের সমস্যার জন্য আমরা প্রায়ই দূষণ বা জিনকে দোষারোপ করি ৷ কিন্তু সত্য হলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পাঁচটি ছোট অভ্যাস আছে যা আমরা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করি এবং এই ভুলগুলি নীরবে আমাদের মাথার ত্বক ও চুলের গোড়াকে দুর্বল করে দেয় । এই সমস্যাটি বাহ্যিক নয়, বরং আপনার নিজস্ব জীবনযাত্রার একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা । জেনে নেওয়া যাক জীবনধারণের সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে ৷
মানসিক চাপ এবং ঘুমের অভাব: আজকের দ্রুতগতির জীবনে মানসিক চাপ একটি সাধারণ সমস্যা ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন এটি আপনার চুলের সবচেয়ে বড় শত্রু ? যখন আপনি দীর্ঘ সময় ধরে চাপে থাকেন, তখন আপনার শরীর কর্টিসল নামক একটি হরমোন নিঃসরণ করে । এই হরমোন আপনার চুলকে বিশ্রামের পর্যায়ে ঠেলে দেয়, যার ফলে চুল অকালে ঝরে পড়ে ।
সমাধান: প্রতিদিন 7-8 ঘণ্টা ডিপ ঘুমানো প্রয়োজন । মানসিক চাপ কমাতে আপনার রুটিনে ধ্যান এবং হালকা ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করুন।
কম জল পান করা এবং পুষ্টির ঘাটতি: চুলের বৃদ্ধির জন্য জল যেমন অপরিহার্য, তেমনি গাছপালার জন্য জলও অপরিহার্য । যদি আপনি পর্যাপ্ত জল পান না করেন, তাহলে আপনার চুল শুষ্ক এবং ভেঙে যায় । তাছাড়া চুলকে শক্তিশালী করার জন্য প্রোটিন, আয়রন এবং বায়োটিনের মতো পুষ্টির প্রয়োজন । জাঙ্ক ফুডের উপর নির্ভর করলে আপনি এই প্রয়োজনীয় পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হন ।
সমাধান: সারাদিন কমপক্ষে 8-10 গ্লাস জল পান করুন । আপনার খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি, ফল, ডিম এবং বাদাম অন্তর্ভুক্ত করুন ।
চুল শক্ত করে বাঁধা এবং তাপ স্টাইলিং: মহিলারা প্রায়শই টাইট পনিটেল বা বান পছন্দ করেন ৷ অন্যদিকে পুরুষরা চুল শক্ত করে সেট করার জন্য জেল বা মোম ব্যবহার করেন । খুব বেশি শক্ত করে চুল টানার ফলে 'ট্র্যাকশন অ্যালোপেসিয়া' নামক একটি অবস্থা হতে পারে, যার ফলে চুলের রেখায় দ্রুত চুল পড়ে যায় । অতিরিক্তভাবে হেয়ার ড্রায়ার, স্ট্রেইটনার এবং কার্লারের অতিরিক্ত তাপ চুলের গোড়াকে দুর্বল করে দেয় ।
সমাধান: আলগা চুলের স্টাইল বেছে নিন । হিট স্টাইলিং সরঞ্জামের ব্যবহার সীমিত করুন, এবং যদি করেন, তাহলে সর্বদা তাপ রক্ষাকারী স্প্রে ব্যবহার করুন ।
অতিরিক্ত শ্যাম্পু এবং ভুল চিরুনি: কিছু মানুষ মনে করেন প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে চুল পরিষ্কার থাকে, কিন্তু অতিরিক্ত শ্যাম্পু করলে মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক তেল নষ্ট হয়ে যায় ৷ যারফলে শুষ্কতা এবং চুল ভেঙে যেতে শুরু করে । ভেজা চুল জোরে চিরুনি করা একটি সাধারণ ভুল । ভেজা চুল সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ।
সমাধান: প্রতিদিন নয় প্রয়োজন অনুসারে শ্যাম্পু করুন । ভেজা চুলে সর্বদা চওড়া দাঁতযুক্ত চিরুনি ব্যবহার করুন এবং আলতো করে জট ছাড়ান ।
ধূমপান এবং অ্যালকোহল: ধূমপান এবং অ্যালকোহল পান কেবল ফুসফুস এবং লিভারেরই ক্ষতি করে না বরং চুলের স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করে । ধূমপান মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন হ্রাস করে, প্রয়োজনীয় অক্সিজেন এবং পুষ্টি চুলের গোড়ায় পৌঁছতে বাধা দেয় ।
সমাধান: আপনি যদি সুস্থ এবং ঘন চুল চান, তাহলে অবিলম্বে ধূমপান ত্যাগ করুন এবং আপনার অ্যালকোহল গ্রহণ সীমিত করুন ।
মনে রাখা প্রয়োজন আপনার চুল জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে । এই পাঁচটি ভুল সংশোধন করে, আপনি কেবল চুল পড়া রোধ করতে পারবেন না বরং আপনার চুলকে আগের চেয়ে স্বাস্থ্যকর এবং ঘন করতে পারবেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)