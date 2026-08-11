অনন্যা পাণ্ডের পৈঠানি শাড়িটি সবার নজর কেড়েছে, সঙ্গে মানানসই ব্লাউজটি মুগ্ধ করবে

অনন্যা পাণ্ডের পৈঠানি শাড়িটি সবার নজর কেড়েছে, সঙ্গে মানানসই ব্লাউজটি মুগ্ধ করবে
অনন্যা পাণ্ডের রাজকীয় নীল পৈথানি শাড়ির চেহারা বিশেষ লাগছিল । ঐতিহ্যবাহী বুনন, সুন্দর পল্লু, আধুনিক ব্লাউজের ঐতিহ্য আজকের ফ্যাশনের একটি নিখুঁত মিশ্রণ করে তোলে ।
Published : August 11, 2026 at 10:40 AM IST
ফ্যাশন এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মেলবন্ধন সত্যিই বিশেষ এক বিষয়, বিশেষ করে ‘জাতীয় তাঁত দিবস’-এর মতো দিনে । কিছুদিন আগেই ছিল এইদিন ৷ রয়্যাল ব্লু রঙের পৈঠানি শাড়িতে অনন্যা পাণ্ডের সাজ এর একটি চমৎকার উদাহরণ । প্রথম দর্শনেই শাড়িটির গাঢ় নীল রঙ ও উজ্জ্বল পাড় নজর কাড়ে ৷ তবে ভালো করে লক্ষ্য করলে এর সূক্ষ্ম বুনন ও ঐতিহ্যবাহী কারুকাজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আসল সৌন্দর্যটি ধরা পড়ে ।
অনন্যা এই ক্লাসিক শাড়িটিকে এক অনন্য ও আধুনিক রূপে সাজিয়ে তুলেছেন । স্ট্র্যাপ-বিহীন কালো ব্লাউজটি পুরো সাজসজ্জায় এক আকর্ষণীয় বৈপরীত্য তৈরি করেছে, আর ফুলে সাজানো নিচু খোঁপাটি এর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় আমেজ ধরে রেখেছে । এটি যেন ঐতিহ্যবাহী কারুশৈলী ও সমসাময়িক ফ্যাশন-ভাবনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ৷ এই মেলবন্ধন শাড়িটিকে কেবল একটি সাধারণ সাজের গণ্ডি থেকে বের করে এনে হ্যান্ডলুম বা তাঁতের পোশাকের ক্ষেত্রে এক নতুন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে ।
রয়্যাল ব্লু পৈঠানি শাড়িতে অনন্যার দেশি গ্ল্যামার
অনন্যার পুরো সাজসজ্জায় রয়্যাল ব্লু রঙের শাড়িটিই মূল আকর্ষণ । শাড়ির রঙটি অত্যন্ত জমকালো ও অভিজাত হওয়ায় এর সঙ্গে খুব বেশি গয়না বা অনুষঙ্গের প্রয়োজন হয় না ।
শাড়ির আঁচলে থাকা সোনালি কারুকাজ ও ঐতিহ্যবাহী নকশা এতে মারাঠি পৈঠানি ঘরানার এক অনন্য আবহ তৈরি করেছে । নীল রঙের পটভূমিতে গোলাপি রঙের ছোঁয়া এক স্নিগ্ধ অথচ চমৎকার বৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলেছে ।
কালো ব্লাউজটি পুরো সাজের আমেজ বদলে দিয়েছে
অনন্যা এই শাড়ির সঙ্গে একটি স্ট্র্যাপলেস কালো ব্লাউজ বেছে নিয়েছেন । এই স্টাইলিংয়ের ফলে সাজটি প্রথাগত গণ্ডি পেরিয়ে আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে । তিনি যদি এর বদলে ভারী কাজের বা এমব্রয়ডারি করা ব্লাউজ পরতেন, তবে হয়তো শাড়ির চমৎকার বুনন এবং আঁচলের সূক্ষ্ম কাজগুলো ঢাকা পড়ে যেত ।
ফুলে সাজানো নিচু খোঁপা এনেছে দেশি আমেজ
অনন্যা তাঁর চুলগুলোকে নিচু খোঁপা করে বেঁধেছেন এবং তাতে সাদা ও বেগুনি ফুল গুঁজে নিয়েছেন । এই ছোট্ট বিষয়টিই সাজে মুহূর্তের মধ্যে ভারতীয় উৎসবের আবহ তৈরি করেছে ।
গয়না ও মেকআপ: ছিমছাম অথচ আকর্ষণীয়
অনন্যার শাড়ির কাজ এতটাই জমকালো যে এর সঙ্গে ভারী গয়নার প্রয়োজন ছিল না । তিনি বেছে নিয়েছেন সোনালি আভা ও অ্যান্টিক 'টেম্পল জুয়েলারি'র ধাঁচে তৈরি একটি নজরকাড়া চোকার । হাতের সোনালি চুড়ি পুরো সাজে এনেছে গ্ল্যামারের ছোঁয়া । উজ্জ্বল ও সতেজ ত্বক, সুন্দরভাবে আঁকা চোখ এবং ন্যুড-পিঙ্ক রঙের লিপস্টিক তাঁর চেহারায় এক স্নিগ্ধ আভা ফুটিয়ে তুলেছে ৷ আর কপালে ছোট্ট লাল টিপ সাজটিকে দিয়েছে নিখুঁত ঐতিহ্যবাহী পূর্ণতা ।
অনন্যার এই ঐতিহ্যবাহী পৈঠানি শাড়ির সাজ সত্যিই অনন্য । আপনিও যদি ঐতিহ্য ও ফ্যাশনের এক চমৎকার মেলবন্ধন ফুটিয়ে তুলতে চান, তবে এমন একটি শাড়ি বেছে নিতে পারেন ।