EXCLUSIVE: ভালো গান গাইতে গেলে আগে বড় মনের মানুষ হতে হবে: অকপট কুমার শানু
কুমার শানু গানের বাইরে নিজের মত সময় কাটাতে ভালোবাসেন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সঙ্গীত শিল্পী ৷
Published : May 18, 2026 at 3:29 PM IST
নব্বইয়ের দশকের 'মেলোডি কিং' কুমার শানু তাঁর মায়াবী কণ্ঠ দিয়ে লক্ষ-কোটি শ্রোতার হৃদয় জয় করেছেন । তাঁর শৈল্পিক জীবন, সঙ্গীতপ্রেম বারবারই আলোচনায় থাকে ৷
কলকাতায় জন্ম তারপর পড়াশোনা ৷ আশির দশকের শেষ ও নব্বইয়ের দশকে বলিউডে তাঁর রাজত্ব শুরু হয় ৷ বলিউড ছবির গান মানেই কুমার শানু ৷ নায়কদের মুখে রোমান্টিক গান হোক বা নায়িকা কাছ থেকে ধোকা খেয়ে দুঃখের গান । কুমার শানুর কণ্ঠের ম্যাজিকই দুনিয়াকে মাতিয়ে রাখত ৷ এখনও তা বদল হয়নি ৷ বলিউডের স্যাড সং মানেই কুমার শানু ।
তবে কুমার শানুর কেরিয়ারের শুরুটা মোটেই সহজ ছিল না । কলকাতা থেকে বাংলার নানান জায়গা জুড়ে স্টেজ-শো করতেন । তবে তাঁর পাখির চোখ ছিল মুম্বই ৷
শুধু গানই নয় । দারুণ তবলাও বাজাতে পারেন শানু ৷ কেরিয়ারের শুরুর দিকে গায়ক হিসাবে পরিচিত হওয়ার আগে, তবলাবাদক হিসেবেই জনপ্রিয় ছিলেন তিনি । গান ও জীবনশৈলী সম্পর্কে ইটিভি ভারত-কে জানালেন কুমার শানু ৷
ইটিভি ভারত: কলকাতায় গান শেখা থেকে মুম্বইয়ে বলিউডে নিজের জায়গা তৈরি করা, এই দীর্ঘ সংগ্রাম ও সাফল্যের পথচলাকে ফিরে দেখে আপনার কী অনুভূতি হয় ?
কুমার শানু: অনুভূতি খুবই ভালো ৷ এইটুকু বলতে পারি প্রচুর স্ট্রাগল করেছি ৷ একটা টার্গেট ছিল সেটা পাওয়ার জন্য স্ট্রাগল করতে হয় ৷ কলকাতায় পড়ে থাকলে তো কিছু হবে না ৷ সেই সময় কলকাতায় কিছু হত না ৷ এখন সম্ভাব্য অনেককিছু হবে ৷ যারজন্য কলকাতা থেকে যাঁরা সেই সময় চলে গিয়েছে বিশ্বজুড়ে নাম করতে পেরেছে ৷ একটা সময় ছিল সেটা রবীন্দ্রনাথের আমলে ৷ তারপর জায়গাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ৷ এখন ধীরে ধীরে হচ্ছে ৷
ইটিভি ভারত: আপনার গাওয়া অসংখ্য জনপ্রিয় গানের মধ্যে এমন কোনও গান আছে কি, যেটা আপনার জীবনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ?
কুমার শানু: "জব কোই বাত বিগড় যায়ে, জব কই মুশকিল পড় যায়ে তুম দেনা সাথ মেরা ও হমনওয়া..."- এই গানটা সব থেকে পছন্দের ছিল ৷
ইটিভি ভারত: আপনার কেরিয়ারের এমন কোনও কঠিন সময় কি ছিল, যখন মনে হয়েছিল সবকিছু ছেড়ে দিতে পারেন ? সেই সময় কীভাবে নিজেকে সামলেছিলেন ?
কুমার শানু: শুরুর দিকে ছিল ৷ এখনও শেষ হয়নি, স্ট্রাগল করে যাচ্ছি ৷ কঠিন সময় না দেখলে সুখের সময় আসে না ৷ কঠিন সময়টা দেখা খুব প্রয়োজন ৷
এটা সামলানো সম্পূর্ণ ঘরের শিক্ষা থেকে হয় ৷ বাবা-মা কে দেখে হয় ৷ আমার বাবা ক্লাসিক্যাল করতেন ৷ মানুষকে উপকার করতেন ৷ সেই জিনিসগুলি দেখে এসেছি ভিতরে রয়ে গিয়েছে ৷ সেগুলি স্ট্রাগলের সময় কাজে লাগে ৷ ধৈর্য না হারিয়ে গোলের দিকে এগিয়ে যাওয়া দরকার ৷
ইটিভি ভারত: সঙ্গীত জগতে প্রতিযোগিতা, পক্ষপাতিত্ব বা ইন্ডাস্ট্রি পলিটিক্সের কারণে কখনও কি মনে হয়েছে আপনি প্রাপ্য সম্মান বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ?
কুমার শানু: সে তো এখনও বঞ্চিত রয়েছি ৷ প্রাপ্য সম্মান সরকার থেকে পাওয়া উচিত ছিল পাইনি ৷ যাঁরা 25টা গান গেয়েছে তাঁরাও পদ্মভূষণ পেয়ে যায় বা 200টা গান গেয়েছে তাঁরাও পদ্মভূষণ পেয়ে যায় ৷ আমি 26,000 গান গেয়ে এখনও পাইনি ৷ আমার অনেকই রেকর্ড আছে ৷ সেগুলি থাকা সত্ত্বেও যোগ্য সম্মান জেওয়া হয়নি ৷ এটা সত্যি দুঃখের ব্যাপার ৷ মাঝে মাঝে দুঃখ অভিমান হয় ৷ কিন্তু কিছু করার নেই ৷ সবার শেষে দেশকে ভালোবাসি দেশ যদি এইটুকু অন্যায় করে থাকে তাহলে মেনে নিয়েছি ৷
ইটিভি ভারত: Alka Yagnik কিংবা Udit Narayan-এর সঙ্গে কুমার শানুর গান আজও শ্রোতাদের মনে দাগ কাটে । সেই সোনালী সময়ের কোনও বিশেষ স্মৃতি কি আজও আপনাকে নস্টালজিক করে তোলে ?
কুমার শানু: কত স্মৃতি ৷ প্রত্যেকটা গানই একটা করে স্মৃতি ৷ সেইসবগুলো ভেবে তো আনন্দ পাওয়াই যায় ৷ যখন পিছন দিকে তাকাই দেখি আমি কী করেছি ও কী করতে পেরেছি ৷ সেগুলি আমাকে বাঁচিয়ে রাখে ৷
ইটিভি ভারত: ভবিষ্যতে নতুন কোনও মিউজিক অ্যালবাম, সিঙ্গল বা মিউজিক ভিডিয়ো নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে কি ?
কুমার শানু: এটা আমি প্রতিনিয়ত করি ৷ প্রত্যেক মাসে আমার দু'টো করে গান বার হয় আমার ইউটিউব চ্যানেল থেকে ৷ 40 বছর ধরে চলে আসছে এখনও চলছে ৷
ইটিভি ভারত: নতুন প্রজন্মের গায়ক-গায়িকাদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন ? আপনি কি মনে করেন বাংলা গান বর্তমানে সঠিক দিকেই এগোচ্ছে?
কুমার শানু: না, বাংলা গান সঠিক দিকে এগোচ্ছে না ৷ যে বাংলা গান আগে সুপার, ডুপার হিট হত সেটা আজ আর হয় না ৷ 'প্রিয়তমা মনে রেখো' যেভাবে হিট হয়েছিল সেভাবে এখন আর হয় না ৷
ইটিভি ভারত: বর্তমানে পুরনো গানের রিমেক বা রিক্রিয়েশনের প্রবণতা খুব বেশি দেখা যাচ্ছে । এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন ?
কুমার শানু: এটা খুব ভালো জিনিস ৷ এটাতে নতুন জেনারেশনের ছেলে মেয়েরা জানতে পারে যে এই গানগুলো ছিল ৷ আমার শোতে বেশিরভাগ GenZ আছে ৷ তারা এই জিনিসগুলো মজা নেয় ৷ তারা যখন দেখে পুরোনো অরিজিনাল গান থেকে রিমিক্স করা হয়েছে নিজেরাই জানতে চায় অরিজিনালটার বিষয়ে ৷
ইটিভি ভারত: আগে ক্যাসেট ও রেডিও-র যুগ ছিল, এখন সবকিছু ডিজিটাল ও সোশাল মিডিয়া নির্ভর । এই পরিবর্তনকে আপনি কীভাবে দেখছেন ?
কুমার শানু: খুব ভালো ৷
কারণ প্রযুক্তিগত ভাবে আমরা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি, যেটা এখন দরকারও আছে ৷ তবে প্রযুক্তির এই এগিয়ে যাওযার মধ্যে কিছু ভালো দিক আছে, আবার উল্টোটাও আছে । খারাপ দিকটাই এখন বেশি প্রচলিত হয়ে উঠেছে ৷ তাই আমার মনে হয় ভালো খারাপ মিশিয়ে আগে এগিয়ে যাওয়া ভালো ৷
ইটিভি ভারত: কেরিয়ারে এমন কোনও স্বপ্ন বা ইচ্ছা আছে কি, যা এখনও পূরণ হয়নি ?
কুমার শানু: আমার স্বপ্নপূরণ হয়েছে ৷ আমি যা ভেবেছি তার থেকে বেশি পেয়েছি সেইদিক থেকে আমি অনেকটা লাকি ৷ আমার স্বপ্ন পূরণের মধ্যে অনেকগুলি জিনিস আছে ৷ যেমন গরীবদের স্কুল করা ৷ আমার চারটি স্কুল আছে দেশে ৷ গরীব বাচ্চারা যাঁরা টাকা দিয়ে পড়তে পারে না তারা বিনা পয়সায় পড়ে ৷ এই স্বপ্নগুলো একটু একটু করে পূরণ হচ্ছে ৷ তাতেই আমি খুশি ৷
ইটিভি ভারত: যদি সঙ্গীতশিল্পী না হতেন তাহলে আজ প্রফেশনকে কী বাছতেন ?
কুমার শানু: এখন তবলা প্লেয়ার বা কোনও ইন্সট্রুমেন্ট বাজাতাম ৷
ইটিভি ভারত: আপনার মতে একজন ভালো গায়কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণ কী?
কুমার শানু: শুধু গান গাইলেই হবে না ৷ মানুষ হিসাবে ভালো হতে হবে ৷ সেটাই গানের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয় ৷ গান গাইতে গেলে আগে বড় মনের মানুষ হতে হবে ৷ বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করার খুব দরকার ৷
ইটিভি ভারত: গান গাওয়ার বাইরে কীভাবে সময় কাটাতে ভালোলাগে ?
কুমার শানু: আমি যখন কলকাতায় যাই তখন আমার পুরোনো বন্ধু বান্ধবদের ডেকে নিই ৷ বাড়িতে থাকলে সন্ধ্যাবেলার পরে খুব একটা কাজ করি না ৷ যাকিছু কাজ করি সব দিনের বেলা ৷ ফলে সন্ধ্যেবেলার পর টিভি দেখতে ভালোবাসি ৷
ইটিভি ভারত: বাংলা ও হিন্দি—কোন ভাষার গান গাইতে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, এবং কেন ?
কুমার শানু: সবসময় বাংলা ৷ আমার মাতৃভাষা বাংলা, ফলে তার মাধ্যমে একটা সুন্দর অনুভূতি তৈরি হয় ৷