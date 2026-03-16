বিয়েতে লাল লেহেঙ্গায় সেজে উঠেছেন কুলদীপ পত্নী বংশিকা ! দেখুন দম্পতির লুক

বিয়েতে লাল লেহেঙ্গায় সেজে উঠেছেন কুলদীপ পত্নী বংশিকা ! দেখুন দম্পতির লুক
ভারতীয় ক্রিকেটার কুলদীপ সম্প্রতি তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা বংশিকা চাড্ডার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন । দেখুন বিয়ের লুক ৷
Published : March 16, 2026 at 2:38 PM IST
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর, ভারতীয় ক্রিকেটার কুলদীপ যাদব এবার জয় করে নিলেন তাঁর প্রেমিকার মনও । দীর্ঘদিনের প্রেমিকা বংশিকা চাড্ডার সঙ্গে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন তিনি । দু'জনই একে অপরের ছোটবেলার বন্ধু ৷ সেই বন্ধুত্বই এখন রূপ নিয়েছে পবিত্র বৈবাহিক বন্ধনে । হিন্দু রীতি-নীতি মেনে বিবাহ সম্পন্ন করেন এই দম্পতি এবং তাঁদের পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে একটি জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন । বিয়ে এবং সংবর্ধনা উভয় অনুষ্ঠানের ছবিই বর্তমানে সোশাল মিডিয়ায় বিপুল ভালোবাসা পেয়েছেন ।
কুলদীপ তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের বিশেষ কিছু ছবি শেয়ার করেছেন ৷ উত্তরাখণ্ডের মিসৌরিতে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে এই দম্পতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন । বিয়ের সাজে সজ্জিত কুলদীপ ও বংশিকাকে দেখতে ঠিক যেন রাম ও দেবী সীতা ৷
বিয়ের অনুষ্ঠানে বংশিকা পরেছিলেন এক নজরকাড়া উজ্জ্বল লাল রঙের লেহেঙ্গা, যাতে ছিল সোনালি জারির অপূর্ব ও নিপুণ কারুকাজ । অন্যদিকে, কুলদীপ পরেছিলেন গোল্ডেন রঙের শেরওয়ানি যা তাঁর স্ত্রীর পোশাকের সঙ্গে পুরোপুরি মানানসই ছিল । নবদম্পতি হিসাবে তাঁদর সুন্দর মানিয়েছিল ৷
নতুন পুত্রবধূর বিয়ের সাজ ছিল এমনই:
যাদব পরিবারের নবতম পুত্রবধূ বংশিকা তাঁর বিয়ের জন্য বেছে নিয়েছিলেন একটি ঐতিহ্যবাহী ও উজ্জ্বল লাল রঙের লেহেঙ্গা । তাঁর ছিমছাম অথচ অপরূপ সাজে বংশিকাকে দেখতে লাগছিল চমৎকার । তাঁর এই সুন্দর লেহেঙ্গার সঙ্গে মানিয়ে সাধারণ অথচ মার্জিত সাজসজ্জা ও গয়নাগাটি থেকে শুরু করে চুলের বাঁধন পর্যন্ত সবকিছুই মনে হচ্ছিল একেবারে নিখুঁত । কুলদীপ যেসব ছবি শেয়ার করেছেন, তাতে ভক্তরা বংশিকার দিক থেকে চোখই ফেরাতে পারছেন না । নিপুণ কাজ করা এই গর্জিয়াস লেহেঙ্গার সঙ্গে তিনি পরেছিলেন সম্পূর্ণ সাদামাটা, ফুলহাতা এবং 'বোট নেকলাইন' বিশিষ্ট একটি ব্লাউজ ।
লেহেঙ্গার বিশাল ঘেরের বিপরীতে তাঁর ব্লাউজটি ছিল সম্পূর্ণ মানানসই । প্রচলিত শাড়ি পরার ঢঙে না জড়িয়ে অন্য স্টাইলে যা লাগছিল অভাবনীয় ৷ বংশিকা তাঁর দোপাট্টা ছিল ভারী নেটের কাপড়ে তৈরি এবং যার পাড়ে ছিল জরির কাজ ৷ তাঁর চুড়া থেকে রানি হার, টিকলি সব একেবারে ম্যচিং স্টাইলিস ৷ সুন্দর মেহেন্দির নকশা ও পরিপাটি চুলের সাজ প্রতিটি অনুষঙ্গই বংশিকার কনের সাজে এক অনন্য ও মনোহর আবেশ যোগ করেছিল ।