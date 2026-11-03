12 দেশের কবিদের মিলনমেলা, তিলোত্তমায় শুরু হচ্ছে ‘চেয়ার পোয়েট্রি ইভিনিংস’

12 দেশের কবিদের মিলনমেলা, তিলোত্তমায় শুরু হচ্ছে ‘চেয়ার পোয়েট্রি ইভিনিংস’
Kolkata’s International Poetry Festival: চার দিনব্যাপী এই উৎসবে 15টি ভাষার কবিতাকে উদযাপন করা হবে কলকাতার চেয়ার পোয়েট্রি ইভিনিংস ৷
Published : November 3, 2026 at 3:24 PM IST
তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার উপর নতুন করে জোর দিয়ে এবং কলকাতার সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে, ‘চেয়ার পোয়েট্রি ইভিনিংস’ কলকাতার আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবের নবম আসর 2026 সালের 26 থেকে 29 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে । 12টি দেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রখ্যাত কবিদের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই চার দিনব্যাপী উৎসবে 15টি ভাষার কবিতার উদযাপন হবে । একই সঙ্গে, এটি শিক্ষার্থী ও উদীয়মান লেখকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি করে দেবে ।
দীর্ঘ বছর ধরে ‘চেয়ার পোয়েট্রি ইভিনিংস’ ধারাবাহিকভাবে তার আন্তর্জাতিক পরিধি বিস্তার করেছে । 35টিরও বেশি দেশের কবিদের আতিথ্য প্রদানের মাধ্যমে এটি কলকাতাকে বিশ্ব কবিতার মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে । বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক আয়োজন হিসাবে আন্তর্জাতিক পরিচিতি পাওয়ার পাশাপাশি, এই উৎসব সবসময়ই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করার এবং শহরের শিল্প ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে ।
এবারের আয়োজনের একটি বড় লক্ষ্য হল কলকাতার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছনো । কবিতা লেখার কর্মশালা, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা এবং সৃজনশীল সেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হবে, যাতে তাঁরা আত্মপ্রকাশ ও সাংস্কৃতিক উপলব্ধির মাধ্যম হিসাবে কবিতাকে অন্বেষণ করতে পারে । নতুন প্রতিভাদের স্বীকৃতি দেওয়ার একটি বিশেষ উদ্যোগ হিসাবে, এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের লেখা কবিতার একটি সংকলন প্রকাশিত হবে, যার সম্পাদনার দায়িত্বে রয়েছেন অনিন্দিতা বসু ।
কারা থাকছেন এই আয়োজনে ?
আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় রয়েছেন - আলোইজিজা জুপান সোসিচ, অমৃতা ভট্টাচার্য্য, আনজেলিনা পলোনস্কায়া, অবিনাশ মিশ্র, ব্রানে মোজেতিচ, ক্যারি সালের্নো, সিপি সুরেন্দ্রন, জোকো জদ্রাভেস্কি, হিমালয় জানা, কিরুন কাপুর, লিন্ডা অ্যান্ডারসন, মার্টিনা ইভান্স, মার্তা এলোয় চিচকা, মহেশ ভার্মা, মেলানি ল্যব্লাঁ, মিং দি, মোয়া দে ফেইটার, নাতালিয়া মালেক, নীলিম কুমার এবং প্রভাত মিলিন্দ । উদ্বোধনী সন্ধ্যায় কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ককে উদযাপন করতে এক বিশেষ পরিবেশনায় অংশ নেবেন লোকসঙ্গীত শিল্পী সুমিত গুহ, দীপময় দাস, শুভজয় বড়ুয়া, রিক মুখোপাধ্যায়, অভিষেক চক্রবর্তী এবং শ্যামল মিত্র ।
এই উৎসবের সূচনা হবে আইসিসিআর (ICCR)-এর যামিনী রায় গ্যালারিতে একটি শিল্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে, যেখানে কলকাতার কবিরা তাঁদের কবিতা পাঠ করবেন । উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আইসিসিআর-এর সত্যজিৎ রায় অডিটোরিয়ামে । এরপর ‘দ্য স্যামিলটন হোটেল’ (The Samilton Hotel) সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে কবিতা পাঠ, আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ।
চারদিনব্যাপী এই আয়োজনের সমাপ্তি ঘটবে উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ‘পোয়েট্রি অন দ্য ক্রুজ’ (Poetry on the Cruise)-এর মধ্য দিয়ে । হুগলি নদীতে ভাসমান একটি নৌযানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কবিরা একত্রিত হবেন এবং কলকাতার ঐতিহাসিক নদীতীর ঘেঁষে কবিতা পাঠ করবেন ৷ যা সমসাময়িক সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গিকে শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত করবে ।
চেয়ার লিটারারি ট্রাস্ট’ (Chair Literary Trust) আয়োজিত এই উৎসবটি আন্তর্জাতিক কবিতাকে বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি কলকাতার ক্রমবিকাশমান সাহিত্যসংস্কৃতিতে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । এই উৎসবের সমর্থনে রয়েছে বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পোয়েট্রি বুক সোসাইটি (যুক্তরাজ্য), ডাচ ফাউন্ডেশন ফর লিটারেচার, ফ্ল্যান্ডার্স লিটারেচার (বেলজিয়াম), পোলিশ ইনস্টিটিউট (নয়াদিল্লি), বুক ইনস্টিটিউট (পোল্যান্ড), স্লোভেনিয়ান বুক এজেন্সি, হিমালয়ান রাইটিং রিট্রিট, দ্য স্যামিল্টন হোটেল এবং ভিভাদা ক্রুজেস প্রাইভেট লিমিটেড ।
কবি ও উৎসব পরিচালক সনেট মণ্ডল বলেন, ''কলকাতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা, নবায়ন করা এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে । বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কবিদের সঙ্গে আমাদের শহরের তরুণদের কথোপকথনের সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আশা করি, এই ঐতিহ্য আরও বিকশিত হবে ।''
এছাড়াও পরিচালক তুষার ধাওয়াল সিং জানান, ''আমাদের লক্ষ্য হল কবিতাকে তরুণ প্রজন্মের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং তাঁদের নিজস্ব সৃজনশীল কণ্ঠস্বর খুঁজে পেতে উৎসাহিত করা । এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা কলকাতার সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে যেমন বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তেমনই নতুন প্রজন্মের কাছে তাকে অর্থবহ করে তুলতে চাই ।"