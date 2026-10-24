কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় করুন এই কাজ ! জ্যোতিষীর মতে খুলবে ভাগ্যের জট, উপচে পড়বে ধনসম্পদ

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় করুন এই কাজ ! জ্যোতিষীর মতে খুলবে ভাগ্যের জট, উপচে পড়বে ধনসম্পদ
Laxmi Puja Remedies: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হিন্দু বাঙালিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় উত্সব । এইদিনে কী কী করবেন জানুন জ্যোতিষীর পরামর্শ ৷
Published : October 24, 2026 at 12:46 PM IST
দুর্গাপুজোর পর উৎসবের আমেজ আরও একবার ফিরে আসে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় । আলপনায় সাজিয়ে ঘরে ঘরে মা লক্ষ্মীকে স্বাগত জানান বাঙালিরা । চলতি বছর 25 অক্টোবর, রবিবার পালিত হবে লক্ষ্মীপুজো । এই বিশেষ দিনে বহু বাঙালি হিন্দু পরিবারে ধন-সম্পদ, সুখ ও সমৃদ্ধির কামনায় দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করে থাকেন ।
ধর্মীয় বিশ্বাস ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, লক্ষ্মীপুজোর দিনে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম ও টোটকা পালন করলে সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি বজায় থাকে । বাড়িতে টাকা পয়সার অভাব হয় না ৷
শাস্ত্রমতে বলা হয়, মা লক্ষ্মীকে নারকেল ও চিঁড়ের ভোগ দেওয়া ভালো ৷ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, লক্ষ্মীপুজোয় দেবীর সামনে নারকেল ও চিঁড়ে নিবেদন করা শুভ বলে মনে করা হয় । যাঁরা উপবাস পালন করেন, তাঁরা পুজোর পর প্রসাদ গ্রহণ করে উপবাস ভাঙতে পারেন । তবে উপবাসের নিয়ম পরিবার ও আঞ্চলিক রীতি অনুযায়ী আলাদা হতে পারে ।
জ্যোতিষী রাহুল দে বলেন, "বাড়ি পরিষ্কার করুন পুজোর আগে ৷ দেবী লক্ষ্মী পরিষ্কার ঘরেই বিরাজ করেন ৷ মা লক্ষ্মীর আসন সাজান ৷ লাল বা হলুদের পুজোর আসন তৈরী করুন ৷ পদ্মফুল ধুপ দ্বীপ ও ও গঙ্গাজল রাখুন ৷ এইদিনে পুজোর স্থানে ও বাড়ির মূল দরজায় প্রদ্বীপ জ্বালান ৷ দরিদ্রদের সাহায্য় করুন ৷ এতে মা লক্ষ্মীর কৃপা বৃ্দ্ধি হয় ও ধন লাভ হয় ৷"
লক্ষ্মী ছয়টি বিশেষ গুণের দেবী । তিনি বিষ্ণুর শক্তিরও উৎস । বিষ্ণু রাম ও কৃষ্ণ রূপে অবতার গ্রহণ করলে, লক্ষ্মী সীতা ও রাধা রূপে তাঁদের সঙ্গিনী হন । কৃষ্ণের স্ত্রীদেরও লক্ষ্মীর অবতাররূপে কল্পনা করা হয় । বিশ্বাস করা হয়, লক্ষ্মী যে বাড়িতে থাকেন সেখানে টাকার অভাব থাকে না ।
লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেতে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মী পুজোর সঙ্গে নারায়ণ পুজো করলে সারাবছর দেবীর কৃপা পাওয়া যায় । এইদিনে পাঁচটি কুমারী মেয়েকে তাঁদের পছন্দমতো কিছু উপহার দিলে লক্ষ্মী দেবী প্রসন্ন হন । সঙ্গে যদি সম্ভব হয় এই দিন গঙ্গায় স্নান করুন, এতে পুণ্য লাভ করা যায় । এই তিথিতে সন্ধেবেলা লক্ষ্মীদেবীর পুজো করে নারকেলের জল এবং চিঁড়ে খেলে ভালো ফল পাওয়া যায় ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)