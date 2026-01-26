EXPLAINER: আধুনিকতার অভিশাপ ! নিঃসঙ্গতা ও একলা মৃত্যু
গরায়ন ও আধুনিক জীবনের চাপ মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে একাকীত্বের দিকে । পরিবার ও সমাজের বিচ্ছিন্নতায় একা মৃত্যু, 'কোডোকুশি' বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে ।
"আমাদের ডান পাশে ধ্বস/আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ..." আধুনিকতার অভিশাপ দেখার বহুদিন আগেই সতর্ক করেছিলেন শঙ্খ ঘোষ । কীসের অভিশাপ ? অভিশাপ নিঃসঙ্গতার, অভিশাপ নিজেকে গুঁটিয়ে ফেলার, অভিশাপ ক্রমশ 'নিম্নচাপে'র অতলে তলিয়ে যাওয়ার ।
মানুষ, পৃথিবীর বুকে বুদ্ধির দৌড়ে যাঁরা সবার আগে । সভ্যতার চাকা যত এগিয়েছে, মানুষেরও বিবর্তন হয়েছে সমানতালে । সেই বিবর্তন শুধু শারিরীক বা বাহ্যিক নয়, গভীরভাবে মানসিকও । ধীরে ধীরে সমাজের প্রাণ, সম্পর্কের মধ্যে বাঁচতে শিখেছে সে । পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশি- এগুলি হয়ে উঠেছে মানুষের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তার অঙ্গ । সেই ছবিটাই ক্রমশ বদলে যাচ্ছে । রঙ ঝলমলে ছবি দিনদিন হয়ে উঠছে ফ্যাকাশে, ধূসর, প্রাণহীন ।
আজ আধুনিকতার যে ক্লাউড নাইনে আমরা ভাসছি, তার ভিতরেই চারাগাছ থেকে ক্রমশ মহীরূহে পরিণত হচ্ছে একটি সমস্যা- নিজেকে ঘিরে থাকা নিঃশব্দতা, একাকীত্বের । যা বাস্তবের অন্ধকার ছায়া, যার নাগপাশে বিদ্ধ হয়ে রোদ ঝলমলে দুপুর হয়ে যাচ্ছে রাতের মতোই নিকশ অন্ধকার । জাপানে এর নাম 'কোডোকুশি (孤独死)', আক্ষরিক বাংলা 'একলা মৃত্যু' । যেখানে কেউ বেঁচে থাকাকালীন বা কিছুক্ষেত্রে মৃত্যুর পরও বহুদিন দেহ খুঁজে পাওয়া যায় না । এটি শুধু জাপানি শব্দ নয়, বিশ্বব্যাপী এক মানবিক সংকটের প্রতিচ্ছবি ।
একসময় পরিবার ছিল মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা । যেভাবে কচ্ছপের নরম শরীরকে আগলে রাখে কঠোর বর্ম (পড়ুন কারাপেস), সেভাবেই মানুষকে আগলে রাখত প্রিয়জনেরা । যৌথ পরিবারের সদস্যরা ছিল একে অপরের ভরসা, সময় বিশেষে থেরাপিস্টও । যেখানে হাসতে হাসতে মিলত কঠিন সমস্যার সহজ সমাধান, পাওয়া যেত অসীম ভরসা । যেই পরিবার পড়াত শৃঙ্খলার সহজপাঠও । কিন্তু নগরায়নের সঙ্গেই জন্ম নিল ছোট পরিবার । মানুষের স্বপ্ন ক্রমশ প্রচ্ছন্ন করে দিল আবেগকে । স্বপ্ন দেখতে ঘরছাড়ার সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল । বাড়ির বসার ঘর, বন্ধুদের রোয়াক কিংবা প্রেমিকার জন্য অপেক্ষা বদলে গেল সোশাল মিডিয়া, ব্লু টিকে । আর এই পরিবর্তনের মাঝেই মানুষ ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত, একা জীবনের মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ল । কিন্তু স্বাধীনতা মানেই কি সম্পর্কহীনতা ? এই প্রশ্নের উত্তরে সমাজ যতই অতীতের অন্ধকারের উদাহরণ তুলে আনে, ততই বাড়ে নিঃসঙ্গতার উপলব্ধিও ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, বিশ্বের প্রায় প্রতি ছ’জন মানুষের একজন একাকিত্বে ভুগছেন । এটি কোনও সাধারণ সমস্যা তো নয়ই, 'মনখারাপের বাংলা মানে নিম্নচাপে'র মতো কাব্যি করার মতো লঘু বিষয়ও নয় । কারণ এই একাকীত্বের ফলেই বিশ্বে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় 100 জন মানুষের মৃত্যু হয় । ফলে ক্রমশ এই আপাত কম গুরুত্বপূর্ণ 'একাকীত্ব'ই আজ স্বাস্থ্যঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । এটি কেবল মানসিক ও চিকিৎসাজনিত সমস্যা নয়; এটি একটি সামাজিক মহামারি ।
মনোবিদ অনন্যা ভট্টাচার্য্য বলেন, "একা থাকার দু'টি দিক রয়েছে ৷ একটা হল পজেটিভ আর অন্যটি হল নেগেটিভ ৷ পজেটিভ দিক হল একজন মানুষ কাজের জন্য বা তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য তিনি একা থাকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ৷ এছাড়াও একা নিজের জীবনটাকে যাপন করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন ৷ সেখানে একা থাকার যে স্বাধীনতা সেটা একটা নির্দিষ্ঠ সময় পর্যন্ত পেয়ে আসছে ৷ কিন্তু সমস্যাটা হয় যখন বয়স হয় ৷ বয়সকালে মানুষের যে শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা এগুলি কমে আসে ৷ তখন মনে হয় সাহায্যের দরকার ৷"
"মজার বিষয় আমরা প্রথমদিকে যখন সিদ্ধন্ত নিই যে একাকিত্ত্বে জীবন উপভোগ করবো তখনই পরবর্তী কালটা আমরা মনে রাখি না ৷ যে সময়টা আসলে আমরা অনেকের সঙ্গে থাকতে পারতাম তখন তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সুতরাং বয়সকালে বা সময়কালে তারা যে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে এমনটা নয় ৷"
তিনি আরও জানান, একাকীত্ত্বের মধ্যেও কিছু সমস্যা হতে পারে যেমন- শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কিছু যন্ত্রনা ৷ এছাড়াও আর্থিক দিক থেকেও কিছু সমস্যা হতে পারে ৷
শারীরিক কষ্ট বলতে সবাই বুঝি একজন বয়স্ক মানুষ খুব জ্বর তিনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারছেন না বা একা ওষুধটা নিয়ে খেতে পারছেন না ৷
মানসিক একটা বড় সমস্যা কারণ হল সেই সময় দাঁড়িয়ে মানুষ অনেকবেশি পিছনে ফিরে তাকায় ৷ স্মৃতি রোমন্থন করে ৷ এই স্মৃতি রোমন্থন করার জন্য যখন কোনও মানুষকে পায় না ফলে মানুষের মধ্যে একটা স্বাভাবিকভাবেই নেগেটিভ বিষয় চলে আসে ৷
সামাজিকভাবেও একটা বড় সমস্যা হতে পারে ৷ যখন একটা সময়ের পর সমাজ থেকে দূরে থাকছে তারপর একটা বয়সে এসে Social Isolation ভাঙার আর পথ থাকছে না ৷
আর্থিক বিপর্যয় তো থাকছেই ৷ একটা মানুষ যখন একা থাকছে তখন নির্দিষ্ঠ বয়সের পর উপার্যন করার ক্ষমতা কমে যায় ৷ ফলে যে আর্থিক সমস্যা তৈরি হয় সেই গ্যাপটাকে ফুলফিল করার মতো আর কেউ থাকছে না ৷
তিনি আরও বলেন, "সুতারাং মৃত্যুটা খুবই নিঃশব্দে আসছে ঠিকই ৷ কিন্তু মৃত্যুর পরেও নৈশব্দ থেকে যাচ্ছে ৷ ফলে একাকিত্ত্বটা একটা বয়স পর্যন্ত যেমন উপভোগ্য হতে পারে তেমনি তার পরের বয়সে যন্ত্রনাদায়কও হতে পারে ৷"
ফলে এখন এই বয়সে এককিত্ত্ব উপভোগ করতে পরবর্তীকালে বার্ধক্য আসলে কোনও প্ল্যান না থাকলে জীবনের জন্য বড় সমস্যা ৷
আধুনিকতার অনিরাপদ পথ
মনোবিদরা বলেন, একাকীত্বের বাস মানুষের মনের ভেতরেই । সে ঘাপটি মেরে থাকে কোনও গোপন কুঠুরিকে । যা কখনও সাবলীল, কখনও বাড়িয়েই চলে ক্ষত । মানসিক নিঃসঙ্গতা সম্পর্কের অপেক্ষা করে, অথচ সম্পর্কের অভাবেই তার জন্ম । বর্তমানের সহজ, সহজলভ্য ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগের ভিড়েও মানুষ বড় একা । সোশাল মিডিয়ায় বন্ধু, পরিবার কিংবা প্রিয় মানুষের হাত ধরেও মানুষ মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারে । এই সাংঘাতিক অনুভূতিই এক ধীরে ধীরে মানসিক সমস্যায়, হতাশায়, জীবনের মূল্যহ্রাসে পরিণত হচ্ছে । ফলে একাকীত্ব কোনও লজ্জার বিষয় নয়, এটি একটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, সামাজিক ঝুঁকি ।
ভারত: পুরনো সমাজ, নতুন সমস্যা
ভারতীয় সমাজের ইতিহাস বলছে, আমাদের দেশে বহুস্তরীয় সমাজ । যেখানে সম্পর্ক ও পরিবার জীবনের অঙ্গ । তবু আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভারতও একাকীত্বের মতো মানসিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছে । বিশ্বব্যাপী একাধিক সার্ভেতে দেখা গিয়েছে, ভারত সামাজিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা পরিমাপের তালিকায় 142টি দেশের মধ্যে 36-তম স্থানে রয়েছে । একাধিক রিপোর্ট বলছে, ভারতের 57% মানুষ অল্পবেশি বা বেশ কয়েকবার নিঃসঙ্গতার অনুভূতি ব্যক্ত করেছে ।
ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস ও সামাজিক কাঠামো বলছে, যৌথ পরিবার, যেকোনও অনুষ্ঠানে একসঙ্গে সময় কাটানো, দিনের শেষে পারিবারিক বন্ধন একসময় মানুষের মানসিক স্থিতিশীলতার ভীত ছিল । কিন্তু আধুনিকতার চাকা যত গড়িয়েছে, সমাজ তত বদলেছে । তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে দেশে একেক রাজ্যে একেক কর্মসংস্থান । কোনও রাজ্য যেমন শিল্প-বাণিজ্যে ফুলেফেঁপে উঠেছে, আরেক রাজ্য তখন শিল্প-চাকরির অভাবে মেধা হারিয়ে আরও দীন হয়েছে । ফলে কর্মজীবী মানুষ জীবিকার সন্ধানে ঘর ছেড়েছে, প্রতিবেশীরা পরিচিত থেকে ক্রমশ অচেনা হয়ে গিয়েছে । ফলে পরিবার বা প্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্টতা কমে একাকীত্ব বেড়েছে ।
পাড়ায় পাড়ায় বৃদ্ধাশ্রম:
সমীক্ষা বলছে, এর প্রভাব যত না সেই চাকরির খোঁজে বাইরে যাওয়া ছেলে কিংবা মেয়েটার উপর পড়েছে, কয়েকগুন বেশি পড়েছে তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মায়ের উপর । আমাদের রাজ্যের বাস্তব চিত্র দেখলে স্পষ্ট, পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বেড়েছে অচল হয়ে যাওয়া মানুষের সংখ্যা । রিপোর্ট বলছে, এর ফলে বৃদ্ধ ও একক বসবাসকারী মানুষদের মধ্যে মানসিক বিপর্যয় ও বিচ্ছিন্নতার হার বেড়েছে । একাধিক গবেষণায়, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রায় 20.5% মানুষ মাঝারি মাত্রার একাকীত্ব অনুভব করেছেন এবং 13.3% গুরুতর একাকীত্বের কথা বলেছেন । যদিও ভারতীয় সামাজিক কাঠামোয় এখনও পশ্চিমের মতো 'একলা পরিবার বা একাকী মৃত্যু' তুলনায় কম । যদিও ভারতেও একাকীত্ব ক্রমশ বাড়ছে ।
পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট: ঐতিহ্য বনাম একাকীত্ব:
পশ্চিমবঙ্গ, দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বন্ধুত্বের উজ্জ্বল ছবি । সত্যজিৎ রায় আগন্তুক সিনেমায় দেখিয়েছিলেন, বাঙালি অনাকাঙ্খিত অতিথি সৎকারেও সমান সাবলীল । আর আড্ডা বাঙালির রক্তে । একাধিক সমীক্ষা বলছে, এই আড্ডা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় সঞ্জীবনী বুটির মতো কাজ করে । তবুও আধুনিক শহুরে জীবনে, বিশেষত কলকাতায় মানুষ ক্রমশ কোনঠাসা । হাই-রাইজ বিল্ডিং, দুর্দান্ত কমপ্লেক্স লজ্জা দিচ্ছে বাড়ি, পাড়া কালচারকে । আর মানুষকে বানিয়ে দিচ্ছে বন্দি। পাশাপাশি 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'র মতো আর্থিক চাপ, কর্মব্যস্ততা পারিবারিক মিলন, আড্ডায় থাবা বসাচ্ছে । ফলে নতুন প্রজন্ম হয়ে যাচ্ছে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন । যদিও পশ্চিমবঙ্গে নির্দিষ্টভাবে 'একলা মৃত্যু' সম্পর্কিত সরকারি পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর । তবে সামগ্রিক মৃত্যুহারের প্রেক্ষাপটে দেখা গিয়েছে, রাজ্যে বহু মৃত্যু ঘটেছে এমন কারণে, যা পরিবার বা নিকটজনের নজর না থাকার কারণে হয়েছে ।
একটি বাস্তব তথ্য বলছে, নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় (SIR), পশ্চিমবঙ্গে 24 লাখ মৃত এবং 12 লাখ অনুপস্থিত/অনুপলব্ধ নাম পাওয়া গিয়েছে । যা নির্দেশ করে যে বহু মানুষ শিকড়বিহীন হয়ে পড়েছে । অনেক ক্ষেত্রেই পাশের বাড়ির লোকও তাঁর সম্পর্কে সামান্য তথ্যও দিতে পারেনি ।
সামাজিক ব্যাখ্যা:
মানুষ একা থাকে, তাই একা মারা যাবে ? এই প্রশ্নের উত্তর শুধু মৃত্যুর সংখ্যা নয়, আমাদের মানসিক অবস্থার ছবিটাও বর্ণনা করবে । সমাজের এই পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে একাধিক ফ্যাক্টর, শহুরে জীবনের চাপ, পরিবারিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা, যৌথ পরিবার নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বদলে যাওয়া, সর্বোপরি পশ্চিমী দুনিয়ার পঁচে যাওয়া সিস্টেমের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ । এযেন সেই 'বিদেশের কুকুর ধরি স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'র বাস্তব ছবি ।
এখনও ট্যাবু...
এ ছাড়াও একটি বড় বিপদ হল, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনার উপর সমাজে এখনও অনেক রকম কলঙ্ক ও ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে । যত সহজে মানুষ শারীরিক সমস্যা ব্যক্ত করে, মানসিক ব্যাধির ক্ষেত্রে সে ততটাই নিশ্চুপ । মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব কম দেওয়া, একাকীত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাবও বড় কারণ । সমাজের পরিবর্তিত কাঠামোয় সম্পর্কগুলি তাড়াতাড়ি গড়ে ওঠে, কিন্তু তার ভীত তৈরি হয় না । ফলে একাকীত্ব, হতাশা, মানসিক অবসাদ ক্রমশ বাড়ছে ।
মানসিক স্বাস্থ্য: সমাধানের পথ
সমাধান কোনও মিরাক্যাল নয় । সমাধানের প্রথম ধাপ পাশ্চাত্যের প্রতি মোহ কমানো । আমেরিকার সমাজ ব্যবস্থা যে আমার পাথেয় হতে পারে না, বা তাদের মতো চলে আমি যে ভালো থাকতে পারি না, তা মাথায় গেঁথে ফেলা । বিশ্বাস করতে হবে, সমাধান সেই কবিতাটা, "আমাদের পথ নেই আর/ আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি ।" অর্থাৎ মানুষকে সামাজিকভাবে সংযুক্ত করা । সমাধান জনপ্রিয় হিন্দি ডেলিসোপ 'তারক মেহতা কা উল্টা চশমা'র সেই লাইনটা, 'क्योंकि असली मज़ा सबके साथ आता है (আসল আনন্দ সবার সঙ্গে থাকলেই পাওয়া যায়)'।
অর্থাৎ, পারিবারিক সম্পর্ককে আবার মূল্য দেওয়া; প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা, সর্বোপরি মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি সমাজের গ্রহণযোগ্যতা ও সচেতনতা বাড়ানো ৷
স্কুল-কলেজে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে সহযোগী গোষ্ঠী, বৃদ্ধদের জন্য কমিউনিটি সেন্টার এবং প্রযুক্তিকে সামাজিক জীবনের সেতুবন্ধ হিসেবে ব্যবহারের মতো উদ্যোগই মানুষের জীবনকে ফের ট্র্যাকে ফেরাতে পারে । 'কোডোকুশি' শুধু একটি শব্দ নয়, এটি একটি অ্যালার্ম । যা স্নুজ করার মানে গিরিখাতের দিকে আরও এগিয়ে যাওয়া ।
(নিঃসঙ্গতা আর একলা মৃত্যু আধুনিকতার অভিশাপ নয়, বরং আমাদের সম্পর্ক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক কঠিন প্রশ্ন । যার উত্তরের জন্য সমাজকে আরও মানবিক, সংবেদনশীল ও সংযুক্ত হতে হবে । ফলে একা লাগলে তা শেয়ার করুন, গুরুত্ব দিন মানসিক স্বাস্থ্যকে । Tele-MANAS এর 14416 বা 1800‑891‑4416, KIRAN Mental Health Helpline-এর 1800‑599‑0019 মতো হেল্পলাইনে নম্বরে যোগাযোগ করুন ।)
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)