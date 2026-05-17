ফ্রিজ ছাড়াই ধনেপাতা ও লেবু ফ্রেস থাকবে, জানুন রাখার সহজ পদ্ধতি

ফ্রিজ ছাড়াই ধনেপাতা ও লেবু ফ্রেস থাকবে, জানুন রাখার সহজ পদ্ধতি
লেবু ও ধনেপাতা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে তা যে কেবল দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা-ই নয়—বরং এতে অর্থও সাশ্রয় হয়।
Published : May 17, 2026 at 9:01 AM IST
গ্রীষ্মকালে, প্রায় প্রতিটি গৃহস্থালিতেই অন্যতম বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো শাকসবজি ও পাতাযুক্ত শাকগুলিকে সতেজ রাখা । বিশেষ করে লেবু এবং ধনেপাতা খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় কিংবা নষ্ট হয়ে যায় ৷ যা মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়িয়ে তোলে । কেবল রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলেই যে এগুলি সতেজ থাকবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷ অনেক সময় ফ্রিজে সংরক্ষণ করার পরেও ধনেপাতা কালো হয়ে যায় এবং লেবু শুকিয়ে যেতে শুরু করে । জেনে রাখা ভালো একটি সহজ কৌশল যার সাহায্যে আপনারা দীর্ঘ সময় ধরে লেবু ও ধনেপাতাকে সতেজ রাখতে পারবেন ৷ এমনকি আপনাদের যদি কোনও রেফ্রিজারেটর নাও থাকে, তবুও ।
ধনেপাতার শিকড়গুলি জলে রাখুন এবং লেবুর গায়ে তেলের একটি হালকা প্রলেপ দিন ।
যদি ধনেপাতা শিকড়সহ কেনা হয়ে থাকে, তবে একটি গ্লাস বা বাটিতে সামান্য পানি নিয়ে তার মধ্যে ধনেপাতাগুলি খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখুন ৷ ঠিক যেভাবে আপনি ফুল সাজিয়ে রাখেন । এটি ধনেপাতা অকালে নেতিয়ে পড়া বা শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ৷ লেবু দীর্ঘ সময় ধরে ভালো রাখতে চাইলে, আপনি সেগুলোর উপরিভাগে সর্ষের তেল বা নারকেল তেলের একটি পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে নিতে পারেন । এটি লেবুর বাইরের খোসা শুকিয়ে যাওয়া রোধ করে এবং লেবুগুলিকে দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ রাখতে সহায়তা করে ।
লেবু জলে ডুবিয়ে রাখুন এবং ধনেপাতা কাপড়ে মুড়িয়ে রাখুন
আপনি যদি চান লেবুগুলি দীর্ঘ সময় ধরে রসালো থাকুক, তবে সেগুলোকে জলভর্তি কোনও পাত্রে ডুবিয়ে রাখুন । খেয়াল রাখবেন যেন প্রতিদিন জল পরিবর্তন করা হয় । এটি লেবুগুলোকে দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত সেগুলির সজীবতা বজায় রাখতে সাহায্য করে । তাছাড়া, ধনেপাতা ধোয়ার পরপরই তা সংরক্ষণ করার ভুলটি করবেন না; এর পরিবর্তে, প্রথমে সেগুলোকে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন । এরপর, সেগুলিকে আলতো করে একটি সুতি কাপড় বা পেপার টাওয়েলে মুড়িয়ে কোনও ঝুড়ি বা খোলা পাত্রে রেখে দিন । এটি ধনেপাতাকে দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ ও সবুজ রাখতে সহায়তা করবে ।
সূর্যের আলো ও তাপ থেকে দূরে রাখুন এবং মাটির পাত্র ব্যবহার করুন
লেবু ও ধনেপাতা: উভয়কেই সরাসরি সূর্যের আলোতে রাখলে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যেতে পারে । তাই এগুলিকে সর্বদা শীতল ও পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে সংরক্ষণ করুন । রান্নাঘরের এমন একটি কোণ বেছে নিন যেখানে অতিরিক্ত তাপ পৌঁছয় না । এছাড়া সংরক্ষণের জন্য মাটির পাত্র ব্যবহার করুন; কারণ মাটির পাত্রের ভেতরের তাপমাত্রা কিছুটা শীতল রাখতে সহায়তা করে । এর ফলে লেবু ও ধনেপাতা দীর্ঘ সময় ধরে সতেজ থাকে ।