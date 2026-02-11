চুম্বন দিবস হল সম্পর্ককে শক্তিশালী করার, জানুন এর ইতিহাস ও তাৎপর্য
ভ্যালেন্টাইন্স ডে প্রতিটি দম্পতির জন্য খুবই বিশেষ । এই দিনে, দম্পতিরা তাদের সঙ্গীর প্রতি চুম্বনের মাধ্যমে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করে ।
Published : February 11, 2026 at 3:13 PM IST
ভালোবাসার সুবাস বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে । দম্পতিরা ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ উদযাপন করছে এবং এই ভালোবাসায় ভরা সপ্তাহটি উপভোগ করছে । এই রোমান্টিক সপ্তাহটি 7 ফেব্রুয়ারি গোলাপ দিবসের মাধ্যমে শুরু হয় । এই সপ্তাহের সপ্তম দিনে, 13 ফেব্রুয়ারি কিস ডে পালিত হয় । এই দিনটি দম্পতিদের জন্য খুবই বিশেষ । আপনিও যদি আজকাল আপনার সঙ্গীর সঙ্গে প্রেমের নেশায় ডুবে থাকেন, তাহলে আসুন কিস ডে-এর ইতিহাস এবং তাৎপর্য সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
চুম্বন দিবস কখন ?
প্রতি বছর ভালোবাসা সপ্তাহের সপ্তম দিনে, অর্থাৎ 13 ফেব্রুয়ারি, চুম্বন দিবস পালিত হয় । এই দিনটি ভালোবাসা দিবসের একদিন আগে, অর্থাৎ 14 ফেব্রুয়ারি এবং আলিঙ্গন দিবসের পরে অর্থাৎ 12 ফেব্রুয়ারি পড়ে ।
চুম্বন দিবসের ইতিহাস (History Of Kiss Day):
কখন থেকে বা কারা চুম্বন দিবস উদযাপন শুরু করে সে সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য নেই । তবে এর জনপ্রিয়তা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে । পপ সংস্কৃতিতে ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার ফলে চুম্বন দিবস সপ্তাহের একটি প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে । এটি আপনার সঙ্গীকে আরও কাছে আনার এবং আত্মীয়তার অনুভূতি জাগানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় ।
চুম্বন দিবসের তাৎপর্য: চুম্বন দিবস যেমন নাম থেকেই বোঝা যায়, আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার রোমান্সকে আরও বাড়িয়ে তোলার একটি দিন । আপনার সঙ্গীকে একটি প্রেমময় চুম্বন দেওয়ার মাধ্যমে, আপনি কেবল আপনার বন্ধনকে শক্তিশালী করেন না বরং তাদের বিশেষ বোধ করান । এই দিনটি আপনার সম্পর্ককে ভালোবাসা, আবেগ এবং স্নেহে পূর্ণ করে । চুম্বন হল ভালোবাসা প্রকাশের একটি উপায় যা শব্দ ছাড়াই আপনার অনুভূতি প্রকাশ করে । এটি আপনার এবং আপনার সঙ্গীর মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং ঘনিষ্ঠতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে ।
চুম্বন দিবস উদযাপন: ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহের অন্যান্য দিনের মতো, আপনি আপনার সঙ্গীকে উপহার দিয়ে উদযাপন করেন । চুম্বন দিবসের বিপরীতে, অযথা ব্যয় করার কোনও প্রয়োজন নেই । এই দিনটি উদযাপন করে, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে পুরো দিনটি কাটাতে পারেন, কিছু না কিছু করতে পারেন । আপনি পিকনিক ডেটে যেতে পারেন, ঘরে বসে পছন্দের সিনেমা দেখতে পারেন, একে অপরকে হাতে তৈরি উপহার দিতে পারেন এবং একে অপরকে ফুলও উপহার হিসাবে দিতে পারেন ৷