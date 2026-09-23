শুধু ক্যাটরিনাই নন, গর্ভাবস্থার পর ওজন নিয়ে ঐশ্বর্য ও কারিনাও কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন, ট্রোলিংয়ের মোকাবিলায় কীভাবে মনোবল অটুট রাখবেন ?

শুধু ক্যাটরিনাই নন, গর্ভাবস্থার পর ওজন নিয়ে ঐশ্বর্য ও কারিনাও কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন, ট্রোলিংয়ের মোকাবিলায় কীভাবে মনোবল অটুট রাখবেন ?
Katrina Kaif Faces Postpartum Body-Shaming: গর্ভাবস্থা-পরবর্তী সময়ে শরীরের পরিবর্তন হওয়াটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ৷ তবুও অন্যদের মন্তব্য একজন নতুন মায়ের আত্মবিশ্বাসের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে ।
Published : September 23, 2026 at 10:44 AM IST
মা হওয়ার পর জীবন আমূল বদলে যায় ৷ দৈনন্দিন রুটিন, ঘুমের ধরণ, দায়িত্ব-কর্তব্য, এমনকি শরীরও । অথচ সমাজের এক অদ্ভুত প্রবণতা হল, নতুন মায়েদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হয় যে তাঁরা যেন সন্তান জন্মের পরপরই গর্ভাবস্থার আগের অবস্থায় ফিরে যান । সামান্য ওজন বাড়লেই নানা প্রশ্ন ওঠে, শারীরিক পরিবর্তন নিয়ে মন্তব্য করা হয় এবং কোনও ছবি প্রকাশ করলেই শুরু হয়ে যায় অবাঞ্ছিত সব পরামর্শের ঝড় । সাধারণ নারী থেকে শুরু করে ক্যাটরিনা কাইফ, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন ও কারিনা কাপুরের মতো অভিনেত্রীরা অনেকেই গর্ভাবস্থার পরবর্তী সময়ে নিজেদের শরীর ও ওজন নিয়ে জনসমক্ষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন ।
তবে আসল বিষয়টি কোনও অভিনেত্রীর ওজন নিয়ে নয়, বরং সেই মানসিকতা নিয়ে, যা প্রতিনিয়ত একজন মহিবলার শরীরকে জনসমক্ষে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তোলে । গর্ভাবস্থা কোনও সাধারণ বা ছোটখাটো পরিবর্তন নয় । দীর্ঘ সময় ধরে শরীর একটি শিশুকে ধারণ ও লালন করেছে এবং সন্তান প্রসবের পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য শরীরের সময়ের প্রয়োজন । তাই কেউ যদি আপনার ওজন, পেট, পোশাক বা চেহারা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেন, তবে তা মনে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই । আপনার শরীর গর্ভাবস্থার যাত্রাপথেরই একটি অংশ ৷ অন্যের মন্তব্যের জবাব দেওয়ার মাধ্যম হিসাবে একে ব্যবহার করার কোনও কারণ নেই ।
নিজেকে অগ্রাধিকার দিন: কেউ যদি মন্তব্য করেন আপনাকে আগের মতো দেখাচ্ছে না, তবে মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে ৷ কেন আপনাকে আগের মতোই দেখাতে হবে ? আপনি মা হয়েছেন এবং আপনার শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে । আপনার লক্ষ্য কেবল আগের শারীরিক গড়নে ফিরে যাওয়া হওয়া উচিত নয় । বরং এখন সুস্থ থাকা, শক্তি ফিরে পাওয়া এবং শরীরকে সেরে ওঠার জন্য সময় দেওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন নেই ।
সব পরামর্শ মেনে চলার প্রয়োজন নেই: সন্তান জন্মের পর মানুষ নানা ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে ৷ কী খাবেন, কী এড়িয়ে চলবেন, কত দ্রুত ওজন কমাবেন বা কখন ব্যায়াম শুরু করবেন । কিন্তু প্রতিটি শরীরের চাহিদা ভিন্ন । অন্য কোনও মহিলার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি কাজ করেছে, তা হয়তো আপনার জন্য সঠিক নাও হতে পারে । তাই নিজের স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ।
আয়নাকে নিজের শত্রু ভাববেন না: আপনার পোশাক যদি আগের মতো গায়ে না-ও লাগে, তার মানে এই নয় যে আপনি আর সুন্দর নন । আপনার শরীরের গড়নই পুরো সত্তার পরিচয় নয় । আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেবল ওজন বা পেটের মেদ নিয়ে ভাবার পরিবর্তে নিজেকে প্রশ্ন করুন আজ আমার কেমন লাগছে ? এই প্রশ্নটি অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে নিজেকে দেখার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিরতি নেওয়াটা দোষের কিছু নয়: অন্য মহিলাদের ছবি দেখে নিজের সঙ্গে তুলনা করা খুব সহজ ৷ বিশেষ করে যখন ইন্টারনেট জুড়ে ফিটনেস, মেকওভার এবং দ্রুত ওজন কমানোর গল্পে ভরা থাকে । কিন্তু স্ক্রিনে যা দেখা যায়, তা জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয় । অন্যের ছবির সঙ্গে নিজের যাত্রাপথকে তুলনা করবেন না ।
নিজের জন্য ওজন কমান: সন্তান জন্মের পর যদি ওজন কমাতে চান, তবে সেই সিদ্ধান্তটি নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই নিন ৷ অন্যদের কটাক্ষের কারণে নয় । বরং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যায়াম করা এবং দৈনন্দিন রুটিনের দিকে মনোযোগ দেওয়া অনেক বেশি জরুরি । তাড়াহুড়ো করে শরীরের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করার কোনও প্রয়োজন নেই ।
পাশাপাশি এটাও বোঝা জরুরি যে, সব মন্তব্যের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন নেই । অনেক সময় কেবল কথাগুলি শুনে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয় ।