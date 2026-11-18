রাজকীয় লুকে দেশি ছোঁয়া ! সিঁদুর লাল আনারকলিতে অপরূপা কেট মিডলটন, লাখ টাকার বন্ধগলা স্যুটে রাজপুত্রকে চেনাই দায়
Prince William: প্রিন্সেস অফ ওয়েলস মুম্বইতে আর্থশট প্রাইজ অ্যাওয়ার্ডে ডিজাইনার মহিমা মহাজনের সিঁদুরের লাল আনারকলি পরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ।
Published : November 18, 2026 at 3:41 PM IST
রাজকীয় শৈলীর সঙ্গে ভারতীয় পোশাকের মেলবন্ধন ঘটলে তা যে কারও সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে । মুম্বইতে অনুষ্ঠিত 'আর্থশট প্রাইজ অ্যাওয়ার্ডস'-এ এর একটি চমৎকার উদাহরণ দেখা গিয়েছিল ৷ যেখানে প্রিন্সেস অফ ওয়েলস একজন ভারতীয় ডিজাইনারের তৈরি অত্যন্ত সুন্দর একটি পোশাক বেছে নিয়েছিলেন । তাঁর সিঁদুর-লাল রঙের আনারকলি পোশাকটি ছিল সত্যিই নজরকাড়া । বিশেষ এই সন্ধ্যার জন্য ৷ তিনি দিল্লির ডিজাইনার মহিমা মহাজনের তৈরি একটি পোশাক পরিধান করেছিলেন ।
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই পোশাকটি কেবল তার রঙ ও নকশার জন্যই নয়, বরং এর দামের জন্যও ফ্যাশনপ্রেমীদের নজর কেড়েছে । অন্যদিকে, প্রিন্স উইলিয়ামও প্রখ্যাত ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার তৈরি একটি কালো ‘বন্ধগলা’ (bandhgala) পরে ভারতীয় ফ্যাশনকে আপন করে নিয়েছিলেন । উভয় পোশাকই ভারতীয় কারুকার্য এবং রাজকীয় সরলতার এক চমৎকার সংমিশ্রণ ফুটিয়ে তুলেছিল । রাজকন্যার এই বিশেষ ‘আনারকলি’ পোশাকটির দাম এবং এর অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নেওয়া যাক ।
সিঁদুর-লাল আনারকলিতে রাজকীয় আভিজাত্য
প্রিন্সেস অফ ওয়েলসের পরা আনারকলিটির সবচেয়ে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য ছিল এর সিঁদুর-লাল রঙ । পোশাকটি তৈরি করেছেন দিল্লির ডিজাইনার মহিমা মহাজন । এটি একটি হাতে কারুকাজ করা আনারকলি, যার সঙ্গে রয়েছে মানানসই এমব্রয়ডারি করা ওড়না ।
এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এতে সোনালি কারুকাজ ও সূক্ষ্ম শিল্পনৈপুণ্য ব্যবহার করা হয়েছে । আনারকলিটির সাবলীল ও ঢিলেঢালা নকশা পুরো সাজসজ্জায় এক রাজকীয় আভিজাত্য নিয়ে আসে । বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই পোশাকটিতে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পরিধানের মুগ্ধতার সঙ্গে আধুনিক নান্দনিকতার এক চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে ।
বেনারসি জর্জেট কাপড়ে তৈরি
ডিজাইনার মহিমা মহাজনের ওয়েবসাইটে এই আনারকলিটির দাম নির্ধারণ করা হয়েছে 70,000 রুপি । এটি বেনারসি জর্জেট কাপড়ে তৈরি এবং ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, এর সঙ্গে মানানসই কারুকাজ করা একটি ওড়নাও রয়েছে ।
এই পোশাকটির আরেকটি বিশেষ দিক হল এর কারুকার্য ৷ এতে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় এমব্রয়ডারি বা সূচিকর্ম এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম সব কাজ । বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই পোশাকে হাতে করা এমব্রয়ডারি এবং কাঁচের পুঁতির ব্যবহার রয়েছে ।
প্রিন্স উইলিয়ামও বেছে নিলেন ভারতীয় ঘরানার সাজ
প্রিন্সেস অফ ওয়েলস যখন লাল আনারকলি পোশাকে ভারতীয় ফ্যাশনের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তখন প্রিন্স উইলিয়ামও পিছিয়ে ছিলেন না । তিনি পরেছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার নকশা করা একটি কালো ‘বন্ধগলা’ (Bandhgala) পোশাক । তাঁর এই পোশাকটি ছিল ধ্রুপদী ও অত্যন্ত মার্জিত ৷ এতে ছিল হাতে কাজ করা বোতাম এবং ঐতিহ্যবাহী ‘বন্ধগলা’ ধাঁচের কাট । এই কালো পোশাকটি তাঁকে এক অভিজাত ও রাজকীয় রূপ দিয়েছিল । মণীশ মালহোত্রার ওয়েবসাইটে এই ধরনের ‘বন্ধগলা’ স্যুটগুলোর দাম 1,75,000 থেকে 4,45,000 ভারতীয় টাকার মধ্যে হয়ে থাকে ।