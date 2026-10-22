লাল ছাড়াও পরতে পারেন এই শাড়ির কালারগুলি, করবা চৌথের জন্য দেখুন ফ্যাশনের নতুন টিপস
karwa chauth Fashion: করবা চৌথের লাল শাড়ি পরতে চাইছেন না ? তাহলে জেনে নিন চমৎকার কয়েকটি শাড়ির রঙের বিষয়ে ৷
Published : October 22, 2026 at 3:15 PM IST
করবা চৌথের সাজসজ্জা নিয়ে আলোচনার সময় লাল শাড়ির কথা আসবে না, তা কি হয় ? ঐতিহ্যগতভাবে লাল রঙটি দাম্পত্য সুখ ও ভালোবাসার প্রতীক । তবে প্রতি বছরই যে লাল শাড়ি পরতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই । এবারকার করবা চৌথের সাজে যদি নতুনত্ব আনতে চান, তবে লাল ছাড়াও আরও অনেক রঙের পোশাক বেছে নিতে পারেন । রানি পিঙ্ক (গাঢ় গোলাপি), ওয়াইন (গাঢ় মেরুন-বেগুনি), এমারেল্ড গ্রিন (গাঢ় সবুজ) কিংবা রয়্যাল ব্লু এমন অনেক রঙই রয়েছে যা উৎসবের আমেজকে দারুণভাবে ফুটিয়ে তোলে । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, সঠিক গয়না ও মেকআপের সঙ্গে এই রঙগুলোও লাল শাড়ির মতোই আকর্ষণীয় ও নজরকাড়া হয়ে উঠতে পারে ।
রানি পিঙ্ক শাড়ি আপনাকে দেবে নতুন কনের মতো উজ্জ্বলতা
আপনি যদি লাল রঙ পছন্দ করেন, কিন্তু এবার একটু অন্যরকম কিছু পরতে চান, তবে বেছে নিতে পারেন রানি পিঙ্ক রঙের শাড়ি । এই রঙটি মুখে এক অনন্য দীপ্তি এনে দেয় । বিশেষ করে, সোনালি জারির কাজ করা বেনারসি শাড়ি করবা চৌথের জন্য একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে ।
ওয়াইন রঙের শাড়িতে ফুটে ওঠে রাজকীয় আভিজাত্য
আপনি যদি গাঢ় ও সমৃদ্ধ রঙের পোশাক পছন্দ করেন, তবে এবার ওয়াইন রঙের একটি শাড়ি বেছে দেখতে পারেন । এই রঙটি যেমন খুব বেশি উজ্জ্বল নয়, তেমনি আবার অনুজ্জ্বলও নয় বরং বেশ ভারসাম্যপূর্ণ । সন্ধ্যার কোনও অনুষ্ঠান বা চাঁদ দেখার আয়োজনে ওয়াইন রঙের সিল্কের শাড়ি বিশেষ করে যার পাড়ে ভেলভেটের কাজ রয়েছে খুবই চমৎকার মানাবে । এর সঙ্গে পরতে পারেন অ্যান্টিক গোল্ডের গয়না অথবা মুক্তোর গয়নার সেট । চুলের সাজে করতে পারেন নিচু করে বাঁধা খোঁপা, আর তাতে জড়িয়ে নিতে পারেন তাজা ফুলের মালা বা গজরা ।
পান্না-সবুজ শাড়িতে ফুটিয়ে তুলুন এক অনন্য সাজ
উৎসবের দিনগুলোতে সবুজ রঙটিও অত্যন্ত জনপ্রিয় । আপনি যদি চিরাচরিত লাল বা গোলাপি রঙের বাইরে কিছু খুঁজতে চান, তবে বেছে নিতে পারেন পান্না-সবুজ (এমেরাল্ড গ্রিন)—যা সবুজের একটি গভীর ও সমৃদ্ধ শেড । এই রঙের কাঞ্জিভরম বা বেনারসি শাড়ি দেখতে দারুণ আকর্ষণীয় লাগে । এর সঙ্গে সোনালি রঙের ব্লাউজ এবং ‘টেম্পল জুয়েলারি’ পরলে আপনার সাজ আরও ফুটে উঠবে । এছাড়া সবুজ চুড়ির মাঝে কয়েকটি সোনার চুড়ি যোগ করে সাজটি পূর্ণতা দিতে পারেন ।
রয়্যাল ব্লু শাড়িতে ফুটিয়ে তুলুন এক অভিজাত ও মার্জিত লুক
রয়্যাল ব্লু এমন একটি রঙ, যা খুব সহজেই আপনার পুরো সাজপোশাককে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে । যদি আপনার শাড়িতে রুপালি জরির কাজ বা হালকা সোনালি কারুকাজ থাকে, তবে ভারী গয়নার প্রয়োজন নেই ৷ এক জোড়া নজরকাড়া ঝুমকা আর তার সঙ্গে মানানসই চুড়িই যথেষ্ট । আধুনিক লুক আনতে চাইলে চুলগুলি পরিপাটি করে খোঁপা করে বাঁধতে পারেন এবং কপালে পরতে পারেন একটি ছোট টিপ ।
হলুদ রঙের শাড়ি চেহারায় এক উজ্জ্বল আভা নিয়ে আসবে
হলুদ রঙটি সাধারণত হলুদ এবং বিভিন্ন বিবাহানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তবে করবা চৌথের জন্যও এটি দারুণ মানানসই ৷ বিশেষ করে সরষে হলুদ রঙের শাড়ি । এরসঙ্গে মেরুন বা গাঢ় সবুজ রঙের ব্লাউজ পরে আপনি একটি চমৎকার বৈপরীত্য (contrast) তৈরি করতে পারেন । শাড়িটি যদি সাধারণ বা একরঙা হয়, তবে তার সঙ্গে বড় ঝুমকো এবং কাঁচের চুড়ি পরে সাজটি পূর্ণ করে তুলুন । যাঁরা খুব জমকালো বা ভারী সাজ এড়িয়ে চলতে পছন্দ করেন, তাঁদের জন্যও এই রঙটি একটি চমৎকার পছন্দ ।
পিচ বা রোজ গোল্ড রঙের শাড়ি এক স্নিগ্ধ ও উৎসবমুখর লুক দেয়
করবা চৌথের জন্য যে গাঢ় রঙের পোশাকই পরতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই । আপনি যদি হালকা রঙের পোশাক পছন্দ করেন, তবে পিচ বা রোজ গোল্ড রঙের শাড়ি বেছে নিতে পারেন । অর্গানজা বা টিস্যু কাপড়ের শাড়ি অথবা হালকা শিমার রয়েছে এমন শাড়ি এই রঙগুলিতে দারুণ মানায় । হালকা ওজনের শাড়ি বেশ আরামদায়কও বটে ৷ বিশেষ করে যদি আপনি সারাদিন সেজেগুজে থাকার পরিকল্পনা করে থাকেন । এই লুকটি পূর্ণ করতে এর সঙ্গে মুক্তার গয়না, হালকা গোলাপি মেকআপ এবং চুলে হালকা ঢেউ খেলানো (ওয়েভি) হেয়ারস্টাইল বেছে নিতে পারেন ।
বেগুনি শাড়িতে হয়ে উঠুন অনন্য
এই বছর যদি করবা চৌথের চিরাচরিত সাজের বাইরে একটু অন্যরকম কিছু পরতে চান, তবে বেগুনি রঙের কথা ভেবে দেখতে পারেন । সোনালি পাড়যুক্ত গাঢ় বেগুনি রঙের শাড়ি দেখতে দারুণ লাগে । বিকল্প হিসাবে, হালকা বেগুনি বা ল্যাভেন্ডার রঙের শাড়িতে সূক্ষ্ম কারুকাজ করা থাকলেও তা চমৎকার মানাবে । গাঢ় বেগুনি শাড়ির সঙ্গে অ্যান্টিক সোনার গয়না পরতে পারেন, আর হালকা বেগুনি শাড়ির সঙ্গে রুপোর গয়না বা মুক্তার অলঙ্কার বেশ মানানসই হবে ।
করবা চৌথের জন্য শাড়ির রঙ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মনে রাখা জরুরি:
শাড়ির রঙ নির্বাচনের সময় কেবল বর্তমান ট্রেন্ডের দিকেই তাকাবেন না । বরং এমন রঙ বেছে নিন যা আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করায় এবং যাতে আপনি নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্যময় মনে করেন । যদি শাড়িতে ভারী জরির কাজ বা সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি থাকে, তবে হালকা ও সাধারণ গয়না বেছে নিন । অন্যদিকে, যদি আপনি সাধারণ বা একরঙা শাড়ি পরেন, তবে তার সঙ্গে ভারী নেকলেস বা সুন্দর কানের দুল পরতে পারেন ।