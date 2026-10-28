করবা চৌথে উপচে পড়ুক বলিউড গ্ল্যামার ! এই তারকা অভিনেত্রীদের আইকনিক লুক থেকে নিন সেরা ফ্যাশন টিপস

করবা চৌথে উপচে পড়ুক বলিউড গ্ল্যামার ! এই তারকা অভিনেত্রীদের আইকনিক লুক থেকে নিন সেরা ফ্যাশন টিপস
karwa chauth Fashion: এই করবা চৌথে বলিউড ডিভাদের মতো সেজে উঠতে চান ? এই লুকগুলি অনুসরণ করা একটি দারুণ পছন্দ হতে পারে ।
Published : October 28, 2026 at 9:40 AM IST
বিবাহিত নারীদের কাছে করবা চৌথ উৎসবটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এইদিনে নারীরা তাঁদের স্বামীদের দীর্ঘায়ু কামনায় উপবাস পালন করেন ৷ তাঁরা ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সেজে ওঠেন ৷ যার মধ্যে থাকে ষোলোটি প্রথাগত অলঙ্কার বা সাজসজ্জা (যাকে 'সোলাহ শৃঙ্গার' বলা হয়) ৷ চাঁদ দেখার পরই তাঁরা উপবাস ভঙ্গ করেন । ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথাগত রীতিনীতির পাশাপাশি, নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর করে তোলার আগ্রহও থাকে প্রবল । তাই, আপনি যদি এই বছর আপনার সাজে বলিউড গ্ল্যামার ও ঐতিহ্যবাহী সাজের মিশেল ঘটাতে চান, তবে বলিউডের শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রীদের সাজসজ্জার চেয়ে ভালো অনুপ্রেরণা আর কী হতে পারে ৷
অনুষ্কা শর্মার মার্জিত ঐতিহ্যবাহী সাজ হোক কিংবা ক্যাটরিনা কাইফের ক্লাসিক লাল শাড়ির লুক বলিউড অভিনেত্রীদের এই স্টাইলগুলি যেকোনও মহিলাকে বিশেষ অনুভব করাতে পারে । সঠিক শাড়ি, সুন্দর ব্লাউজ, নজরকাড়া গয়না আর চমৎকার মেকআপের মাধ্যমে করবা চৌথের সাজকে করে তুলতে পারেন অবিস্মরণীয় । বলিউড ডিভাদের এই আইকনিক স্টাইলগুলি দেখে নেওয়া যাক যা এই উৎসবের মরশুমে যেন কোনও বলিউড নায়িকার চেয়ে কম আকর্ষণীয় না দেখায় ।
আলিয়া ভাটের লাবণ্যময় শৈলী
আপনি যদি হালকা, সুন্দর এবং আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী ধাঁচের সংমিশ্রণ খোঁজেন, তবে আলিয়া ভাটের স্টাইল থেকে অনুপ্রেরণা নিতে পারেন । করবা চৌথের জন্য একটি চমৎকার লাল শাড়ি দারুণ মানাবে । সাজটিকে সতেজ ও স্নিগ্ধ রাখতে এর সঙ্গে পরুন হালকা গয়না, চুলে রাখুন হালকা কার্ল এবং মেকআপ রাখুন একদম স্বাভাবিক । যেহেতু সারাদিন উপবাস থাকবেন, তাই আরামের বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি ৷ এমন পোশাক বেছে নিন যা পরে আপনি সহজে চলাফেরা করতে পারেন এবং পুজোর সময় স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারেন ।
করিনা কাপুরের সালোয়ার-কামিজ বা স্যুট লুক
করিনা কাপুরের সালোয়ার-কামিজ বা স্যুট লুকগুলোও করবা চৌথের জন্য একদম উপযুক্ত ৷ এগুলি একই সঙ্গে সুন্দর ও আকর্ষণীয় । মার্জিত স্টাইল পেতে চাইলে, করিনা কাপুরের আদলে তৈরি সালোয়ার-কামিজ বা স্যুট পরে দেখতে পারেন । বিশেষ করে যাঁরা নতুন বিয়ে করেছেন, তাঁদের জন্য করিনার লাল রঙের সালোয়ার-কামিজের সাজটি দারুণ হতে পারে ।
অনুষ্কা শর্মার মার্জিত সাজে ফুটে ওঠে রাজকীয় আভিজাত্য
অনুষ্কা শর্মার ঐতিহ্যবাহী সাজপোশাক সেইসব মহিলাদের জন্য উপযুক্ত, যাঁরা সরলতার মাঝে সৌন্দর্য খুঁজে পান । তাঁর মতো সাজতে চাইলে আপনি লাল, সোনালি, গোলাপি বা প্যাস্টেল রঙের কোনও শাড়ি বেছে নিতে পারেন । এরসঙ্গে স্লিভলেস বা অর্ধেক হাতার সুন্দর একটি ব্লাউজ পরলে সাজ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে । হালকা গয়না, ছোট টিপ ও হালকা মেকআপ আর পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপা আপনাকে দেবে এক অভিজাত লুক । ভারী ও জমকালো পোশাকের বদলে আরামদায়ক অথচ রুচিশীল সাজ পছন্দ করলে, অনুষ্কার স্টাইল থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়াটা দারুণ একটি আইডিয়া হতে পারে ।
শাড়িতে ক্যাটরিনা কাইফের সাজ চিরকালই অনবদ্য
করবা চৌথের ক্ষেত্রে লাল ও গোলাপি রঙের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এই উপলক্ষ্যে ক্যাটরিনা কাইফের ঐতিহ্যবাহী লাল শাড়ির সাজটি দারুণ অনুপ্রেরণা হতে পারে । আপনি লাল রঙের সিল্ক, বেনারসি বা শিফন শাড়ি বেছে নিতে পারেন, যার সঙ্গে মানানসই বা সোনালি রঙের ব্লাউজ পরতে পারেন । সিঁথিতে সিঁদুর, সুন্দর নেকলেস বা মঙ্গলসূত্র, লাল চুড়ি এবং কপালে টিপ পরলে সাজ আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে । মেকআপের ক্ষেত্রে লাল লিপস্টিকের সঙ্গে হালকা চোখের সাজ বেছে নিন । এই সাজটি ঐতিহ্যবাহী আভিজাত্য ও গ্ল্যামারের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ।
শিল্পার নজরকাড়া সাজ
প্রতি বছর করবা চৌথের দিন শিল্পা শেঠি অত্যন্ত আকর্ষণীয় সাজে নিজেকে উপস্থাপন করেন ৷ এর মধ্যে আনারকলি স্যুটে তাঁর উপস্থিতি বিশেষভাবে নজরকাড়া । মহিলারা চাইলে নিজেদের ব্যক্তিগত শৈলী অনুযায়ী এই সাজটি পুনরায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।