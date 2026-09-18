সাম্প্রতিক করিনা কাপুরের শাড়ির লুক ভাইরাল হয়েছে, পুজোর মুখে আপনিও এই ফ্যাশনে গা ভাসাবেন ?

সাম্প্রতিক করিনা কাপুরের শাড়ির লুক ভাইরাল হয়েছে, পুজোর মুখে আপনিও এই ফ্যাশনে গা ভাসাবেন ?
Kareena Kapoor Saree Look: করিনা কাপুরকে গোলাপি রঙের শাড়িতে দেখা গিয়েছে, যা বেশ ট্রেন্ডি ।
Published : September 18, 2026 at 12:13 PM IST
করিনা কাপুর যখন শাড়ি পরেন, তখন তাঁর সাজপোশাকে প্রায়শই ফ্যাশন ও রাজকীয় আভিজাত্যের এক অনন্য মেলবন্ধন ফুটে ওঠে । সম্প্রতি নিজের আসন্ন চলচ্চিত্র ‘দাইরা’-র প্রদর্শনী উপলক্ষে দিল্লি সফরে গিয়ে তিনি ‘রানি পিঙ্ক’ রঙের একটি শাড়িতে এক রাজকীয় রূপে ধরা দেন । শাড়িটির উজ্জ্বল গোলাপি রঙ প্রথম দর্শনেই নজর কাড়লেও, এর প্রকৃত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এর ফুলের নকশায় ৷ গাঁদা ফুলের মোটিফ এতে এক ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় আমেজ যোগ করেছে ।
'হাউস অফ পজিকা' (House of Pzickha)-র এই শাড়ি ও ব্লাউজের ডিজাইনটি নিঃসন্দেহে করিনাকে দারুণভাবে মানিয়েছে । তাঁর মেকআপ, পরিপাটি করে বাঁধা চুল এবং ছিমছাম গয়না পুরো সাজসজ্জায় এক অনন্য, ক্লাসিক ও কালজয়ী আবেদন যোগ করেছে । সব মিলিয়ে, বেবোর এই নতুন সাজে পতৌদি পরিবারের পুত্রবধূর রাজকীয় আভিজাত্য ফুটে উঠেছে ।
গোলাপি আভা ও রাজকীয়তার মেলবন্ধন:
করিনা বেছে নিয়েছিলেন হাতে আঁকা গাঁদা ফুলের নকশা করা একটি ক্লাসিক ও উজ্জ্বল 'রানি পিঙ্ক' (গাঢ় গোলাপি) রঙের শাড়ি । গোলাপি ও কমলার এই সংমিশ্রণটি ছিল সত্যিই অনবদ্য । শাড়ির নকশা ও পরার ভঙ্গি থেকে শুরু করে ব্লাউজের ধরণ সবকিছুতেই ফুটে উঠেছে এক রাজকীয় ও অভিজাত আবহ ।
অনন্য হলুদ ফুলের নকশা:
শাড়িতে থাকা হলুদ গাঁদা ফুলের মোটিফ বা নকশাটিই এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । গোলাপি রঙের উপর ফুলগুলির রঙ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে ৷ যা পুরো সাজসজ্জায় এক ধরণের 'গ্ল্যামার' বা নিজস্ব আভিজাত্য যোগ করেছে । এই ধরণের শাড়ির আবেদন চিরন্তন ও সময়াতীত, তাই যেকোনও অনুষ্ঠানের জন্য এটি মানানসই । করিনার মতো করে এই স্টাইলটি বেছে নিলে, গাঁদা ফুলের নকশা করা এই শাড়িটি নিশ্চিতভাবেই আপনার পোশাকের সংগ্রহের অন্যতম প্রিয় হয়ে উঠবে ।
রাজকীয় কায়দায় শাড়ি পরা:
এই সাজের মূল আকর্ষণ হল শাড়ি পরার ভঙ্গি । করিনা শাড়ির আঁচলটি শরীরের চারপাশে পরিপাটিভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন, যা তাকে একটি দীর্ঘ ও সুঠাম অবয়ব দিয়েছে । শাড়ি পরার এই বিশেষ ভঙ্গিটি সাধারণ রঙের শাড়িটিতেও এক ধরণের রাজকীয় ও অভিজাত ভাব এনে দিয়েছে । এটি যেন কোনও এক অতীত যুগের রানীর আধুনিক ধাঁচে শাড়ি পরার দৃশ্যকে চোখের সামনে তুলে ধরে ।
অনাড়ম্বর গয়না: করিনা তাঁর গয়নার ক্ষেত্রে বাহুল্য বর্জন করেছেন । ছোট স্টাড দুল, হাতঘড়ি এবং আঙুলে পরা আংটি সব মিলিয়ে পোশাকের সঙ্গে এক চমৎকার ভারসাম্য তৈরি হয়েছে । তাঁর মেকআপও এই সাজের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মানিয়ে গিয়েছে ৷ শাড়ির রঙের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চোখের সাজকে কিছুটা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, অথচ ঠোঁট ও মুখের বেস মেকআপ রাখা হয়েছে স্নিগ্ধ ও হালকা ।