800 বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শাড়িতে ধরা দিলেন কঙ্গনা রানাউত, দেখুন তাঁর ট্রেন্ডি লুক

800 বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শাড়িতে ধরা দিলেন কঙ্গনা রানাউত, দেখুন তাঁর ট্রেন্ডি লুক
পাটোলা শাড়িতে কঙ্গনা রানাউতের সাম্প্রতিক সাজ বেশ সাড়া ফেলেছে । শাড়ি নির্বাচনের কারণে তিনি প্রায়শই শিরোনামে থাকেন । একনজরে দেখুন তাঁর লুক ৷
Published : June 13, 2026 at 10:29 AM IST
কঙ্গনা রানাউত প্রায়শই তাঁর পোশাক বা ফ্যাশন-বোধের কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন । এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ লাখ টাকা মূল্যের এক চমৎকার গুজরাতি শাড়িতে রাজকীয় সাজে নিজেকে মেলে ধরে তিনি আবারও সবার নজর কেড়েছেন । নিজের আসন্ন চলচ্চিত্র ‘ভারত ভাগ্য বিধাতা’-র প্রচারণামূলক এক অনুষ্ঠানে কঙ্গনা ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় হ্যান্ডলুম শাড়ির এই সাজটি প্রদর্শন করেন । ছবিগুলিতে তাঁকে এক রাজকীয় আভিজাত্যে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল । রঙের চমৎকার সংমিশ্রণ, সূক্ষ্ম কারুকাজ এবং ঐতিহ্যবাহী গয়নার সঠিক নির্বাচন সব মিলিয়ে তাঁর পুরো সাজটি হয়ে উঠেছে সত্যিই অনন্য ।
কঙ্গনার শাড়ি
কঙ্গনা রানাউত তাঁর সাম্প্রতিক সাজে একটি ক্লাসিক ও ঐতিহ্যবাহী পাটোলা সিল্কের শাড়ি পরেছিলেন । পাটোলা শাড়ির ইতিহাস 800 থেকে 900 বছরের পুরনো । রাজকীয় ও ঐতিহ্যবাহী লুক বা সাজের জন্য গুজরাতের পাটোলা শাড়িকে আদর্শ বলে মনে করা হয় । বর্তমানে সব বয়সের মহিলাদের কাছেই পাটোলা শাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ।
রঙ ও কারুকার্য মন জয় করে নেয়: কঙ্গনার শাড়িটিতে লাল, নীল, হলুদ ও সাদা রঙের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ফুটে উঠেছে । এর ঐতিহ্যবাহী নকশা ও নিখুঁত বুনন শাড়িটিকে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে ৷ শাড়িটির প্রতিটি অংশেই ভারতীয় কারুশিল্পের ছাপ স্পষ্ট ।
জুয়েলারি: সাজের মূল আকর্ষণ
কঙ্গনা এমন সব গয়না বেছে নিয়েছেন যা বেশ জমকালো হলেও সামগ্রিক সাজের সঙ্গে চমৎকারভাবে মানানসই ও ভারসাম্যপূর্ণ । অক্সিডাইজড ও অ্যান্টিক ফিনিশের নেকপিস, ঝুমকা এবং চুড়ি তাঁর সাজে এক রাজকীয় আভিজাত্য যোগ করেছে । বিশেষ বিষয় হল, গয়নাগুলি শাড়ির সৌন্দর্যকে ম্লান না করে বরং আরও বাড়িয়ে তুলেছে ।
হালকা মেকআপ: এই সাজের জন্য মেকআপ রাখা হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্নিগ্ধ । হালকা বেস, ন্যুড টোন এবং কপালে ছোট্ট একটি টিপ তাঁর মুখের সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে ৷ যাতে মূল মনোযোগ পোশাক ও গয়নার ওপরই নিবদ্ধ থাকে ।
চুলের সাজে আভিজাত্য: মাঝখানে সিঁথি করে বাঁধা পরিপাটি খোঁপা তাঁর ঐতিহ্যবাহী সাজকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে । ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সঙ্গে এই ধরনের চুলের সাজ সবসময়ই বেশ অভিজাত ও মার্জিত দেখায় ।
এই সাজটি যেভাবে ফুটিয়ে তুলবেন: কোনও বিয়েবাড়ি, উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানে যদি আপনি এই সাজটি বেছে নিতে চান, তবে রঙিন ঐতিহ্যবাহী শাড়ির সঙ্গে একটি জমকালো বা নজরকাড়া নেকলেস পরুন । মেকআপ রাখুন হালকা ও স্নিগ্ধ এবং চুল বাঁধুন পরিপাটি খোঁপা করে । এতে আপনাকে অত্যন্ত মার্জিত ও অভিজাত দেখাবে ।
কঙ্গনা রানাউতের সাজসজ্জা প্রমাণ করে যে, ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী পোশাক কখনওই সেকেলে হয়ে যায় না । সঠিক কায়দায় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরলে এটি যেকোনও আধুনিক ফ্যাশন ট্রেন্ডকেও টেক্কা দিতে পারে ।
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