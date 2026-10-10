হিমাচলি টুপি ও চমৎকার একটি স্যুট পরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন কঙ্গনা রানাউত, একনজরে দেখুন তাঁর লুক
মানালিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কঙ্গনা রানাউতকে ঐতিহ্যবাহী হিমাচলি পোশাকে দেখা গিয়েছে ।
Published : October 10, 2026 at 3:27 PM IST
কঙ্গনা রানাউত বর্তমানে তাঁর হিমাচলি সাজপোশাকের জন্য আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন । হিমাচল প্রদেশের মানালিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি বেছে নিয়েছিলেন এক ঐতিহ্যবাহী সাজ যা কেবল ফ্যাশন নয়, বরং তাঁর শিকড় ও সংস্কৃতিরই প্রতিফলন ঘটিয়েছিল । গত 7 অক্টোবর রাষ্ট্রপতি মুর্মু মানালির হিড়িম্বা মন্দির ও অটল টানেল পরিদর্শন করেন ৷ তাঁকে স্বাগত জানাতে এবং সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিতে কঙ্গনা সেখানে উপস্থিত ছিলেন ।
এই বিশেষ আয়োজনে কঙ্গনার সাজের প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর পাহাড়ি টুপি এবং উজ্জ্বল কারুকাজ করা সালোয়ার-কামিজ । সোনালি-জলপাই রঙের পোশাকের উপর লাল, সবুজ, নীল ও গোলাপি রঙের নকশাগুলি ছিল চমৎকার ৷ পাশাপাশি সবুজ রঙের ওড়না তাঁর সামগ্রিক সাজে এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছিল । হিমাচলি টুপিটি পোশাকের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর সাজে বাড়তি আকর্ষণ ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছিল ।
একনজরে দেখে নেওয়া যাক কঙ্গনার স্যুটের নকশা:
কঙ্গনা সোনালি ও হালকা জলপাই রঙের মিশেলে তৈরি একটি চমৎকার স্যুট পরেছিলেন, যার সঙ্গে কনট্রাস্টে রঙিন এমব্রয়ডারি এক অপূর্ব নান্দনিকতা যোগ করেছে । মখমলের তৈরি কুর্তাটির সামনের অংশে লাল, নীল, গোলাপি ও সবুজ রঙের জ্যামিতিক নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ৷ এই সূক্ষ্ম কারুকাজ সাধারণ পোশাকটিকেও এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে এবং এতে পাহাড়ি হস্তশিল্পের এক বিশেষ আমেজ এনে দিয়েছে । নিঃসন্দেহে, এই রঙের বিন্যাস কঙ্গনার গায়ের রঙের সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছে ।
‘পাহাড়ি টুপি’ই তাঁর সাজের মূল আকর্ষণ:
কঙ্গনার পুরো সাজসজ্জার মধ্যে সবার নজর প্রথমেই আটকে যায় তাঁর সবুজ রঙের পাহাড়ি টুপির উপর । টুপিটিতে থাকা লাল ও সোনালি রঙের কারুকাজ এটিকে আরও দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। এটি কেবল একটি ফ্যাশন অনুষঙ্গই নয়, বরং তাঁর সামগ্রিক সাজে হিমাচলি সংস্কৃতির এক স্বতন্ত্র পরিচয়ও ফুটিয়ে তোলে ।
নিখুঁত ওড়না: কঙ্গনা এই পোশাকের সঙ্গে একটি গাঢ় সবুজ রঙের ওড়না বেছে নিয়েছেন । ওড়নার কিনারে থাকা গোলাপি পাড়টি কুর্তার রঙিন এমব্রয়ডারির সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে গিয়েছে । এই ধরনের 'অম্ব্রে' (ombre) বা শেড-যুক্ত ওড়না সাধারণ একটি স্যুটের সৌন্দর্যও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে এবং পুরো সাজটিকে নিখুঁত করে তোলে ।
স্নিগ্ধ গয়না ও মেকআপ: এই সাজের ক্ষেত্রে কঙ্গনা গয়নার ব্যবহার খুব সীমিত রেখেছেন, যা সাজটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে । তিনি যদি ভারী কোনো নেকপিস বা অতিরিক্ত গয়না পরতেন, তবে পোশাকের ঐতিহ্যবাহী এমব্রয়ডারি হয়তো ঢাকা পড়ে যেত ।
তাঁর চুলগুলি পরিপাটি করে পিছনের দিকে আঁচড়ানো, যাতে মাথার টুপিটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় । এছাড়া তিনি খুব হালকা ও স্নিগ্ধ (ব্লাশ-টোনড) মেকআপ বেছে নিয়েছেন ।