ETV Bharat / lifestyle

জন্মাষ্টমীর দিন এই কাজ করলেই জীবন টাকায় ভরে যাবে, মেনে চলুন জ্যোতিষীর পরামর্শ

শাস্ত্রে আছে শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মাষ্টমীর পুজো করলে জীবনে কষ্ট ভোগ করতে হয় না ৷ এই পুজোরও কিছু নিয়ম আছে ৷

Do these things on Janmashtami.
জন্মাষ্টমীর দিন এই কাজগুলি করুন (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 3, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

প্রতিবছর কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী খুব আড়ম্বরে পালিত হয় । এই উৎসবটি ভগবান কৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে পালিত হয় ৷ ভারত ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই উৎসব পালন করা হয় । প্রতিবছর ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মাষ্টমীর উৎসব হয় । এই বছর জন্মাষ্টমী পালিত হবে শক্রবার, 4 সেপ্টেম্বর ।

জন্মাষ্টমী হিন্দুদের এক অত্যন্ত শুভ ও পুণ্য তিথি। এই দিন ভক্তরা উপোস করে শ্রীকৃষ্ণের পূজো করেন । ভজন এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ করেন। বিশ্বাস, সঠিক নিয়ম মেনে জন্মাষ্টমী পালন করলে জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আসে ।

এইবছর জন্মাষ্টমীর পুজোর সময়:

janmashtami-2026
জ্যোতিষী রাহুল দে (ETV BHARAT)

ভাদ্রপদ কৃষ্ণ অষ্টমী তিথি শুরু 4 সেপ্টেম্বর 2026 । সব পুজোর মতো এই পুজোরও কিছু নিয়ম আছে ৷ জ্যোতিষী রাহুল দে’র মতে, এই পুজোর সময় কিছু জিনিস মেনে চলা জরুরি ও কিছু জিনিস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পুজো করা প্রয়োজন ৷ যাতে ঘরে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে ও জীবনে উন্নতি হবে ৷ জেনে নিন কী করবেন ?

  • জন্মাষ্টমীর শুরুর রাতে কেশর জলের দুধ একসঙ্গে রেখে গোপালকে অভিষেক করুন ৷ এতে জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে ৷
  • জন্মাষ্টমীর সকালে স্নান করার পর রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণকে হলুদ ফুলের মালা অর্পণ করা প্রয়োজন ৷
  • এইদিন সকাল সকাল স্নান সেরে পরিষ্কার জামা-কাপড় পড়ে দক্ষিণাবর্তী শঙ্খে জল ভরে কৃষ্ণের অভিষেক করুন ৷ এটি করলে আপনার সকল মনস্কামনা পূরণ হয় ৷
  • শাস্ত্রমতে, এইদিন নিজের বাড়িতে সাতজন কুমারী মেয়েকে পায়েস বা সাদা রঙের কোনও মিষ্টি খাওয়ানো ভালো ৷ আপনার বাড়ির চারপাশে নেগেটিভ এনার্জি কেটে যাবে ও জীবনে সুখ আসবে ৷
  • এইদিনে জাফরান ও গোলাপ মিশিয়ে তিলক আঁকুন ৷ এছাড়াও গোপাল বা কৃষ্ণকে সাদা মিষ্টি পায়েস বা ক্ষীরের কোনও মিষ্টি অবশ্যই দেওয়া উচিত ৷ এছাড়াও এতে অবশ্যই তুলসি পাতা নিবেদন করুন ৷ এতে ভগবান কৃষ্ণ তুষ্ট হন ও বাড়ির শান্তি বজায় থাকে ৷
  • অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে ময়ূরের পালক নিবেদন করতে ভুলবেন না ৷ এই ময়ূরের পালক সারাবছর বাড়িতে রেখে দিন এতে বাড়ির শান্তি বজায় থাকে ৷

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

  1. জন্মাষ্টমী থেকে নন্দোৎসব, এই 6 রাশির গোপালের কৃপায় আকাশছোঁয়া উন্নতি সব ক্ষেত্রে
  2. পুরানো বইয়ের গন্ধ কেন এত মনোরম মনে হয় ? এর পিছনে রয়েছে আকর্ষণীয় বিজ্ঞান
  3. কঠোর পরিশ্রম করলে নিজের মতামত ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো যায়, জানুন স্মৃতি ইরানির বক্তব্য

TAGGED:

ASTROLOGER TIPS
ASTROLOGY
JANMASHTAMI REMEDIES
JANMASHTAMI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.