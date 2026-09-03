জন্মাষ্টমীর দিন এই কাজ করলেই জীবন টাকায় ভরে যাবে, মেনে চলুন জ্যোতিষীর পরামর্শ

জন্মাষ্টমীর দিন এই কাজ করলেই জীবন টাকায় ভরে যাবে, মেনে চলুন জ্যোতিষীর পরামর্শ
শাস্ত্রে আছে শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মাষ্টমীর পুজো করলে জীবনে কষ্ট ভোগ করতে হয় না ৷ এই পুজোরও কিছু নিয়ম আছে ৷
Published : September 3, 2026 at 3:08 PM IST
প্রতিবছর কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী খুব আড়ম্বরে পালিত হয় । এই উৎসবটি ভগবান কৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষে পালিত হয় ৷ ভারত ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই উৎসব পালন করা হয় । প্রতিবছর ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মাষ্টমীর উৎসব হয় । এই বছর জন্মাষ্টমী পালিত হবে শক্রবার, 4 সেপ্টেম্বর ।
জন্মাষ্টমী হিন্দুদের এক অত্যন্ত শুভ ও পুণ্য তিথি। এই দিন ভক্তরা উপোস করে শ্রীকৃষ্ণের পূজো করেন । ভজন এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি প্রকাশ করেন। বিশ্বাস, সঠিক নিয়ম মেনে জন্মাষ্টমী পালন করলে জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি আসে ।
এইবছর জন্মাষ্টমীর পুজোর সময়:
ভাদ্রপদ কৃষ্ণ অষ্টমী তিথি শুরু 4 সেপ্টেম্বর 2026 । সব পুজোর মতো এই পুজোরও কিছু নিয়ম আছে ৷ জ্যোতিষী রাহুল দে’র মতে, এই পুজোর সময় কিছু জিনিস মেনে চলা জরুরি ও কিছু জিনিস দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের পুজো করা প্রয়োজন ৷ যাতে ঘরে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে ও জীবনে উন্নতি হবে ৷ জেনে নিন কী করবেন ?
- জন্মাষ্টমীর শুরুর রাতে কেশর জলের দুধ একসঙ্গে রেখে গোপালকে অভিষেক করুন ৷ এতে জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে ৷
- জন্মাষ্টমীর সকালে স্নান করার পর রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণকে হলুদ ফুলের মালা অর্পণ করা প্রয়োজন ৷
- এইদিন সকাল সকাল স্নান সেরে পরিষ্কার জামা-কাপড় পড়ে দক্ষিণাবর্তী শঙ্খে জল ভরে কৃষ্ণের অভিষেক করুন ৷ এটি করলে আপনার সকল মনস্কামনা পূরণ হয় ৷
- শাস্ত্রমতে, এইদিন নিজের বাড়িতে সাতজন কুমারী মেয়েকে পায়েস বা সাদা রঙের কোনও মিষ্টি খাওয়ানো ভালো ৷ আপনার বাড়ির চারপাশে নেগেটিভ এনার্জি কেটে যাবে ও জীবনে সুখ আসবে ৷
- এইদিনে জাফরান ও গোলাপ মিশিয়ে তিলক আঁকুন ৷ এছাড়াও গোপাল বা কৃষ্ণকে সাদা মিষ্টি পায়েস বা ক্ষীরের কোনও মিষ্টি অবশ্যই দেওয়া উচিত ৷ এছাড়াও এতে অবশ্যই তুলসি পাতা নিবেদন করুন ৷ এতে ভগবান কৃষ্ণ তুষ্ট হন ও বাড়ির শান্তি বজায় থাকে ৷
- অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণকে ময়ূরের পালক নিবেদন করতে ভুলবেন না ৷ এই ময়ূরের পালক সারাবছর বাড়িতে রেখে দিন এতে বাড়ির শান্তি বজায় থাকে ৷
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)