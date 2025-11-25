ETV Bharat / lifestyle

বাড়ির জেড প্ল্যান্টটি শুকিয়ে যাচ্ছে ? দীর্ঘ সময় সবুজ রাখতে এই টিপস দেখুন

আপনার জেড প্ল্যান্টটিকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখতে, মাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলেই কেবল পূর্ণ রোদে রাখুন এবং জল দিন, অন্যথায় শিকড় পচে যেতে পারে ।

Lifestyle
জেড প্ল্যান্ট যত্নে রাখার নিয়ম (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 25, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যদিও এই গাছটির খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না, তবুও এটিকে সুস্থ, সবুজ এবং দীর্ঘজীবী রাখার জন্য কয়েকটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আসুন জেনে নেওয়া যাক:

এটিকে পর্যাপ্ত কিন্তু সরাসরি আলোতে রাখুন: জেড প্ল্যান্টের 4-6 ঘণ্টা ভালো, প্রাকৃতিক আলো প্রয়োজন । অতএব, এটি এমন একটি জানলার কাছে রাখুন যেখানে এটি সরাসরি সূর্যের আলো পায় না, কারণ এটি পাতাগুলি পুড়ে যেতে পারে ।

প্রয়োজনে জল দিন: মাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলেই জল দিন । অতিরিক্ত জল শিকড় পচে যেতে পারে । শীতকালে আরও বেশি জল কম দিন ।

সঠিক মাটি নির্বাচন করুন: দ্রুত শুকিয়ে যায় এমন মাটি নির্বাচন করুন, যেমন ক্যাকটাস বা রসালো মিশ্রণ । নিয়মিত বাগানের মাটির ব্যাপ্তিযোগ্যতা কম থাকে ।

টবের নিষ্কাশন অপরিহার্য: শিকড়ের মধ্যে জল জমে না যাওয়ার জন্য টবের নীচে গর্ত থাকা উচিত । জমে থাকা জল শিকড় পচে যেতে পারে ৷

নিয়মিত পরিষ্কার করুন: পাতার ধুলো গাছের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে । তাই সময়ে সময়ে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন ।

সুষম পরিমাণে সার দিন: গ্রীষ্মে মাসে একবার তরল সার দিয়ে সার দিন । অত্যধিক সার পাতার ক্ষতি করতে পারে ।

ঠান্ডায় শুকিয়ে যেতে দিন: জেড প্ল্যান্টগুলি শীতকালে বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়, তাই তাদের একটি স্থিতিশীল, কম আলোযুক্ত স্থানে রাখুন এবং অল্প পরিমাণে জল দিন ।

ছাঁটাই করে গাছটিকে আকার দিন: পুরাতন, মৃত পাতাগুলি সরিয়ে ফেলুন এবং একটি ঘন এবং সুষম উদ্ভিদ তৈরি করতে ডালপালা হালকাভাবে ছাঁটাই করুন ।

কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা করুন: যদি আপনি মিলিবাগ বা জাবপোকা দেখতে পান, তাহলে নিম তেল বা হালকা সাবান জল দিয়ে স্প্রে করুন ।

ঘন ঘন গাছ সরানো উচিত নয়: জেড প্ল্যান্ট একটি স্থিতিশীল পরিবেশ পছন্দ করে । ঘন ঘন সরানো এটিকে চাপ দিতে পারে ।

সাধারণ জ্ঞান এবং নিয়মিত যত্নের মাধ্যমে, জেড প্ল্যান্টটি দীর্ঘ সময় ধরে সবুজ থাকতে পারে । এই সহজ পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করে, আপনি কেবল সবুজই নয়, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যকেও আপনার বাড়িতে স্বাগত জানাতে পারেন ।

  1. এই শীতে জয়পুর বা উদয়পুর নয়, বিকানের ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন ! মন শান্ত হবে
  2. মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাত্র 10 মিনিটের এই ব্যায়ামগুলি করুন, ত্বক থাকবে একদম টানটান
  3. শুকিয়ে যাচ্ছে স্নেক প্ল্যান্টের পাতা ? জানুন যত্নের আসল টিপস
  4. রান্নাঘরের এই সাধারণ ভুল করবেন না, কিছু জিনিস একসঙ্গে রাখলে নষ্ট হতে পারে

TAGGED:

JADE PLANT CARE GUIDE
PLANT CARE TIPS
জেড প্ল্যান্ট
HOW TO GROW JADE PLANTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.