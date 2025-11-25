বাড়ির জেড প্ল্যান্টটি শুকিয়ে যাচ্ছে ? দীর্ঘ সময় সবুজ রাখতে এই টিপস দেখুন
আপনার জেড প্ল্যান্টটিকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখতে, মাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলেই কেবল পূর্ণ রোদে রাখুন এবং জল দিন, অন্যথায় শিকড় পচে যেতে পারে ।
Published : November 25, 2025 at 12:07 PM IST
যদিও এই গাছটির খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না, তবুও এটিকে সুস্থ, সবুজ এবং দীর্ঘজীবী রাখার জন্য কয়েকটি বিষয় মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আসুন জেনে নেওয়া যাক:
এটিকে পর্যাপ্ত কিন্তু সরাসরি আলোতে রাখুন: জেড প্ল্যান্টের 4-6 ঘণ্টা ভালো, প্রাকৃতিক আলো প্রয়োজন । অতএব, এটি এমন একটি জানলার কাছে রাখুন যেখানে এটি সরাসরি সূর্যের আলো পায় না, কারণ এটি পাতাগুলি পুড়ে যেতে পারে ।
প্রয়োজনে জল দিন: মাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলেই জল দিন । অতিরিক্ত জল শিকড় পচে যেতে পারে । শীতকালে আরও বেশি জল কম দিন ।
সঠিক মাটি নির্বাচন করুন: দ্রুত শুকিয়ে যায় এমন মাটি নির্বাচন করুন, যেমন ক্যাকটাস বা রসালো মিশ্রণ । নিয়মিত বাগানের মাটির ব্যাপ্তিযোগ্যতা কম থাকে ।
টবের নিষ্কাশন অপরিহার্য: শিকড়ের মধ্যে জল জমে না যাওয়ার জন্য টবের নীচে গর্ত থাকা উচিত । জমে থাকা জল শিকড় পচে যেতে পারে ৷
নিয়মিত পরিষ্কার করুন: পাতার ধুলো গাছের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে । তাই সময়ে সময়ে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন ।
সুষম পরিমাণে সার দিন: গ্রীষ্মে মাসে একবার তরল সার দিয়ে সার দিন । অত্যধিক সার পাতার ক্ষতি করতে পারে ।
ঠান্ডায় শুকিয়ে যেতে দিন: জেড প্ল্যান্টগুলি শীতকালে বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়, তাই তাদের একটি স্থিতিশীল, কম আলোযুক্ত স্থানে রাখুন এবং অল্প পরিমাণে জল দিন ।
ছাঁটাই করে গাছটিকে আকার দিন: পুরাতন, মৃত পাতাগুলি সরিয়ে ফেলুন এবং একটি ঘন এবং সুষম উদ্ভিদ তৈরি করতে ডালপালা হালকাভাবে ছাঁটাই করুন ।
কীটপতঙ্গ থেকে রক্ষা করুন: যদি আপনি মিলিবাগ বা জাবপোকা দেখতে পান, তাহলে নিম তেল বা হালকা সাবান জল দিয়ে স্প্রে করুন ।
ঘন ঘন গাছ সরানো উচিত নয়: জেড প্ল্যান্ট একটি স্থিতিশীল পরিবেশ পছন্দ করে । ঘন ঘন সরানো এটিকে চাপ দিতে পারে ।
সাধারণ জ্ঞান এবং নিয়মিত যত্নের মাধ্যমে, জেড প্ল্যান্টটি দীর্ঘ সময় ধরে সবুজ থাকতে পারে । এই সহজ পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করে, আপনি কেবল সবুজই নয়, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যকেও আপনার বাড়িতে স্বাগত জানাতে পারেন ।