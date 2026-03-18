ঈশা আম্বানি তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে অস্কারের মঞ্চকে ঝলমলিয়ে তুলেছিলেন, একনজরে দেখুন লুক

ঈশা আম্বানি তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যে অস্কারের মঞ্চকে ঝলমলিয়ে তুলেছিলেন, একনজরে দেখুন লুক
মুকেশ ও নীতা আম্বানির আদরের কন্যা, ঈশা আম্বানি, প্রায়শই তাঁর ফ্যাশনেবল সাজপোশাকের কারণে খবরের শিরোনাম হন । দেখুন তাঁর লুক ৷
Published : March 18, 2026 at 5:04 PM IST
2026 সালের অস্কারের রেড কার্পেটে অনেক বড় মাপের তারকাকে দেখা গিয়েছে । হলিউড ও বলিউড থেকে আগত অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ধনকুবের সকলেই তাঁদের অসামান্য গ্ল্যামার দিয়ে নেটিজেনদের মুগ্ধ করেছেন । তাঁদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফ্যাশন আইকন ঈশা আম্বানিও ৷ মুকেশ ও নীতা আম্বানির এই আদরের কন্যা তাঁর স্বামী আনন্দ পিরামলের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন । ঈশা আম্বানির ফ্যাশনেবল লুক প্রায়শই প্রশংসিত হয় এবং অস্কারের জন্য তাঁর এই বিশেষ সাজের মাধ্যমে তিনি আবারও সবার মন জয় করে নিয়েছেন । একটি চোখধাঁধানো গাউন পরিহিত অবস্থায় রেড কার্পেটে তাঁকে দেখতে ঠিক যেন এক 'বার্বি রাজকুমারী'র মতোই লাগছিল । ঈশা আম্বানির অস্কার লুক দেখে নিন একনজরে ৷
2026 সালের অস্কারে ঈশা আম্বানি:
98তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের জন্য ঈশা আম্বানি এমন একটি গাউন পরেছিলেন, যা থেকে উপচে পড়ছিল নিছক সৌন্দর্য ও আভিজাত্য। এই স্ট্র্যাপলেস গাউনটি ঈশাকে বেশ মানিয়েছিল । গাউনটির রঙ তাঁকে অপূর্বভাবে সুন্দর লাগছিল ৷ এই লুকের স্টাইল, মেকআপ সবকিছুই ছিল একেবারে নিখুঁত ।
অস্কারের জন্য ঈশা আম্বানি একটি বিশেষ পীচ রঙের এ-লাইন গাউন পরেছিলেন । পীচ রঙের সিল্কের উপর গাউনটির বহুরঙা ফুলের নকশাটি নিজগুণেই অনবদ্য লাগছিল ৷ গাউনটির হেমলাইনের কালো পাড়টিও একটি আকর্ষণীয় বৈসাদৃশ্য তৈরি করেছিল । জানা গিয়েছে, ঈশার এই পোশাকটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ফ্যাশন হাউস, মেসন ভ্যালেন্টিনো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল । ড্রেসটির বিশেষত্ব একটি স্ট্র্যাপলেস কলাম সিলুয়েট । নিঃসন্দেহে, ভিন্টেজ আকর্ষণ এবং আধুনিক ফুলের শৈল্পিকতার মিশ্রণে তৈরি এই গাউনটি ঈশার উপর অসাধারণ লাগছিল ।
ঈশা আম্বানির হীরের গয়না: গাউনের সঙ্গে মানানসই করতে ঈশা আম্বানি এমন একটি চোকার সেট পরেছিলেন যাতে তিনটি ঝোলানো হীরা ছিল ৷ এর সঙ্গে তিনি একটি ক্লাসিক কালো ভেলভেট বেল্ট যুক্ত করেছিলেন । ঝোলা হীরের কানের দুল ঈশার সাজে বাড়তি এক ঝলক গ্ল্যামার যোগ করেছিল । এই সাজের জন্য, ঈশা আম্বানি বিখ্যাত গয়না ডিজাইনার লরেন শোয়ার্টজ-এর নকশা করা গয়না বেছে নিয়েছিলেন । রাজকীয় ও ভিন্টেজ আমেজে ভরা এই গয়নাগুলি তাঁর সামগ্রিক সাজের সঙ্গে এক নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখেছিল ।
ঈশা আম্বানির মেকআপ: ছিমছাম অথচ মার্জিত গাউনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, ঈশা এমন একটি চুলের সাজ বেছে নিয়েছিলেন যা ছিল ক্লাসিক এবং 'বার্বি-সুলভ'। তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে হেয়ারস্টাইল করেছিলেন ৷ এই হেয়ারস্টাইল তাঁর গয়নাগুলিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল । এদিকে, তাঁর পোশাকের সঙ্গে 'সফট-গ্ল্যাম' মেকআপটিও দেখতে ছিল এক কথায় অসাধারণ ।